Ce que le casting du film Buffy contre les vampires fait maintenant

Luc Perry

Luke Perry’s Pike était les contraires qui attirent, bannissent l’intérêt amoureux de la personnalité de pom-pom girl de Buffy. Le mauvais garçon d’origine, le petit ami tueur de vampires (mange ton cœur, Angel), Buffy et Pike partent ensemble en moto. En entrant dans Buffy contre les vampires, Perry était déjà une idole adolescente grâce à son rôle de mauvais garçon (vous ressentez peut-être un motif ici) avec un cœur en or, Dylan McKay sur le drame séminal pour adolescents, Beverly Hills, 90210. Alors que Perry est apparu dans un certain nombre de films, la plupart ont fini directement en vidéo. Il a connu plus de succès à la télévision, notamment des rôles mémorables dans le drame de la prison de HBO, Oz, ainsi qu’un rôle principal dans le drame post-apocalypse Showtime du milieu des années 2000, Jeremiah.