Ce que le casting du vendredi fait maintenant, y compris Ice Cube

Tony Cox (M. Parker)

Dans le rôle de M. Parker, un voisin mécontent d’une femme sensuelle, Tony Cox a eu un rôle de soutien exceptionnel vendredi. Plus particulièrement, Cox est connu pour sa performance en tant que Marcus Skidmore dans Bad Santa en 2003. Les autres crédits de l’acteur incluent Willow, Beetlejuice, Spaceballs, Leprechaun 2, Disaster Movie, Epic Movie, Oz the Great and Powerful, Me, Myself, & Irene et The Fantasticks. De plus, Cox apparaît dans I’m Gonna Get You Sucka, Bird, Return of the Jedi, Under the Rainbow, Ghoulies IV, Who’s Your Caddy ?, The Legend of Awesomest Maximus et National Lampoon’s TV: The Movie.

Ces dernières années, Tony Cox a travaillé comme doubleur, notamment dans Strange Magic et Toy Story Toons : Partysaurus Rex. Ses autres crédits cinématographiques récents incluent The Heyday of the Insensitive Bastards and Guns, Girls, and Gambling. À la télévision, Cox est également apparu dans Rescue Me, Martin, Mad TV, The Jamie Foxx Show, Psych, Frasier et In Living Color. Plus récemment, Cox a repris son rôle de Marcus Skidmore dans Bad Santa 2.