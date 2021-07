Ce que le casting fait maintenant, y compris Katherine Heigl et Seth Rogen

Côté télé, Jonah Hill a fait l’animation Fox Show, Allen Gregory, ainsi que des rôles dans Les Simpson, Reno 911 ! Et freinez votre enthousiasme. Du point de vue cinématographique, il a été omniprésent, car il a été dans des films comme Superbad, Cyrus, la voix de Snotlout Jorgenson dans la série How to Train Your Dragon aux côtés de la star de Knocked Up, Jay Baruchel, les deux films de 21 Jump Street, ainsi que War Dogs et plein d’autres. Son prochain projet sera la comédie noire Don’t Look Up, qui arrivera sur Netflix. Quoi que fasse Jonah Hill, je suis là. C’est un grand acteur !