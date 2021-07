Ce que le casting fait maintenant, y compris Leonardo DiCaprio

Ray Winstone (Arnold « Frenchie » français)

Jouant le rôle d’Arnold French, alias « Frenchie », l’exécuteur et le plus proche compagnon de Frank Costello, Ray Winstone était un bras droit dans Les Infiltrés de Martin Scorsese. Notamment, Winstone a joué dans Sexy Beast, Beowulf, Nil By Mouth, Quadrophenia, Scum, Love, Honour et Obey, Ripley’s Game, Tracker, The Sweeney, Ashes, Jawbone, The Hot Potato et 44 Inch Chest. Ses autres crédits cinématographiques notables incluent Hugo, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, London Boulevard, Point Break (2015), Fool’s Gold, Cats, Rango, Noah, Snow White and the Huntsman, Sex & Drugs & Rock & Roll, King Arthur, Cold Mountain, Breaking and Entering, The Proposition, Edge of Darkness, King of Thieves, That Summer et The Gunman.

De plus, à la télévision, Ray Winstone a dirigé Lenny Blue et Vincent d’ITV. Ses autres crédits télévisés incluent Robin of Sherwood, Ben Hur, Moonfleet, Great Expectations, The Trials of Jimmy Rose, Of Knights and Prophets et Ice. Plus récemment, Winstone a mâché le paysage en tant que méchant Dreykov dans Black Widow de Marvel. Actuellement, l’acteur tourne un rôle dans Prizefighter : La vie de Jem Belcher.