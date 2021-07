Ce que le casting italien fait maintenant, y compris Mark Wahlberg

Franky G (clé)

Dans le rôle de Wrench, un mécanicien qui conçoit les Minis pour transporter l’or, Franky G joue un rôle de soutien éclaboussant dans The Italian Job de F. Gary Gray. En dehors de ce film, l’acteur est connu pour avoir joué Xavier dans Saw II et III. Ses autres crédits au cinéma incluent Dead Man Down, Gun Hill Road, The Devil’s Tomb, Wonderland, Confidence, 36 Saints et Fists of Love, les deux derniers qu’il a également produits. En outre, G est apparu dans The Martyr Maker, Lost Cat Corona, Blowtorch, The Pastor, Laugh Killer Laugh, Tio Papi et Manito.

De plus, à la télévision, Franky G a joué Poncho dans Starz’s Power. Il est également apparu dans Quantico, Blue Bloods, Jonny Zero, Law & Order: SVU, Luke Cage, Unforgettable, CSI: Miami et The Mysteries of Laura. Plus récemment, l’acteur a joué dans For Life d’ABC et The Family Business de BET. En dehors du jeu d’acteur, G a tourné, réalisé et produit le court métrage de 2009, A Cry Within. Plus récemment, il a été vu dans The Birthday Cake de cette année. Ensuite, G devrait jouer dans Red Money.