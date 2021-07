Ce que le casting original de Space Jam fait maintenant

Theresa Randle (Juanita Jordan)

Jouant le rôle de Juanita Jordan, la femme de Michael, Theresa Randle a un rôle maternel dans Space Jam. Ailleurs, Randle a été vu dans Malcolm X, Spawn, Girl 6, Beverly Hills Cop III, Sugar Hill, Bad Boys et Bad Boys II. Elle est également apparue dans Jungle Fever, King of New York, CB4, Maid to Order, Easy Wheels, The Five Heartbeats, The Guardian, Heart Condition, Near Dark et Shit Year. De plus, l’actrice a joué le rôle du capitaine Amy Jennings dans The Hunt for Eagle One et The Hunt For Eagle One: Crash Point.

À la télévision, pendant ce temps, Theresa Randle est apparue dans la distribution principale de Lifetime’s State of Mind. Ses autres crédits télévisés incluent Law & Order: Criminal Intent, Seinfeld et A Different World. On peut également l’entendre dans The Twisted Tales of Felix the Cat et Duckman: Private Dick/Family Man. De plus, Randle a joué un rôle dans Livin’ for Love: The Natalie Cole Story sur NBC. L’année dernière, après une décennie d’absence d’acteur, Randle a repris son rôle de Theresa Burnett dans le troisième épisode de l’année dernière, Bad Boys for Life.