Ce que le casting oublieux de Sarah Marshall est jusqu’à présent

Kristen Bell (Sarah Marshall)

Dans le rôle de Sarah Marshall, une célèbre star de la télévision qui abandonne Peter après une relation de longue date, Kristen Bell joue un personnage déchirant dans les débuts de réalisateur de Nicholas Stoller. Avant ce rôle titulaire, Bell était surtout connu pour jouer un autre personnage titulaire dans Veronica Mars. Elle a ensuite joué ce rôle dans une suite de film et la renaissance de Hulu. En outre, Bell a joué dans House of Lies de Showtime, ainsi que Heroes et The Good Place de NBC, ce dernier pour lequel elle a été nominée aux Golden Globe. Dans le film, l’actrice apparaît dans Spartan, Pulse, Fanboys, Couples Retreat, When in Rome, You Again, Burlesque, Scream 4, The Lifeguard et les films Bad Moms, qui l’ont réunie avec Mila Kunis. De plus, Bell a prêté sa voix aux films Frozen et à Gossip Girl de The CW.

Récemment, Kristen Bell a été entendue dans Central Park d’Apple TV +, ainsi que dans le court métrage de Disney +, Once Upon a Snowman. Ensuite, elle joue dans Queenpins. De plus, l’actrice est attachée à plusieurs projets à venir, à la fois au cinéma et à la télévision, notamment Molly and the Moon, The Woman in the House, Do, Re & Mi et Gossip Girl’s revival.