Ce que le casting Psych fait maintenant

Anne Dudek (Lucinda Barry)

En tant que Lucinda Barry, la détective junior du SBPD, Anne Dudek joue un personnage principal – bien que uniquement dans le pilote – dans Psych. Plus particulièrement, Dudek est connu pour avoir joué Danielle Brookson dans Covert Affairs, le Dr Amber Volakis dans House, Lura Grant dans Big Love et Francine Hanson dans Mad Men. Elle a également joué dans The Book Group. Ses autres crédits télévisés incluent Bones, Ceux qui tuent, The Magicians, The Flash, You’re the Worst, Bosch, How I Met Your Mother et The InBetween. De plus, Dudek peut être vu dans Six Feet Under, ER, Desperate Housewives, Charmed, Criminal Minds, Grimm, NCIS: New Orleans, Rizzoli & Isles, The Mindy Project, Longmire et Grey’s Anatomy.

De plus, sur grand écran, Anne Dudek est apparue dans The Good Neighbor, Middle Man, House by the Lake (qu’elle a également produit), Park, 10 Items or Less, The Human Stain, White Chicks, Her Last Will, A Coat of Neige et peuple de l’ombre. De plus, l’actrice a joué et co-réalisé And Then It Breaks. Plus récemment, Dudek a joué Kate Glass dans Corporate de Comedy Central.