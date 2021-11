Ce que le Gambit de vente Tesla de 21 milliards de dollars d’Elon Musk dit sur les marchés

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Aujourd’hui, sur « The Breakdown », NLW examine pourquoi les fracas autour du sondage Twitter d’Elon Musk au sujet de sa vente de 10% de son action Tesla sont bien plus que Tesla. Cela a des implications pour la politique intérieure, la structure du marché et pourquoi la crypto est l’avenir.

De plus, le Brief couvre :

Le maire élu de New York déclare que le bitcoin devrait être enseigné dans les écoles

