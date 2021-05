Ce que le garçon rencontre le casting du monde est jusqu’à maintenant

Matthew Lawrence (Jack Hunter)

Après s’être fait un nom en tant qu’enfant star dans des films comme Mme Doubtfire de Robin Williams, Matthew Lawrence (le frère cadet d’une autre star de la sitcom – Joey Lawrence de Blossom) a rejoint le casting de Boy Meets World en tant que demi-frère de Shawn et colocataire d’Eric, Jack, dans la saison 5. Depuis la finale, il a mené une carrière similaire à celle de son frère à l’écran, apparaissant dans quelques grands films (notamment The Hot Chick avec Rob Schneider), quelques thrillers à petit budget et des apparitions à la télévision comme Comedy Workaholics de Central, le redémarrage à succès d’Hawaï Five-0 sur CBS et, bien sûr, Girl Meets World. Beaucoup de ses efforts d’acteur depuis Boy Meets World l’ont vu travailler avec Joey et leur jeune frère, Andrew, y compris le film actuellement en cours de tournage Mistletoe Mixup – que je ne peux pas confirmer comme un film de vacances Hallmark, malgré la force du titre.