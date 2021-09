Ce que le grand changement de Survivor 41 signifie en termes de stratégie, et pourquoi je suis là pour ça

Il y a aussi un changement plus subtil à venir dans Survivor 41 en raison de la façon dont la distribution est beaucoup plus diversifiée que les années précédentes. CBS semble donner suite à son engagement de l’année dernière d’être plus inclusif avec ses files d’attente saisonnières. Nous assistons déjà à l’énorme bouleversement qu’il produit au cours de la saison actuelle de Big Brother, avec une alliance de six personnes composée uniquement de joueurs noirs possédant le jeu. Survivor divise notoirement les joueurs en équipes concrètes dès le saut, mais peut-être que ce ne sera pas le cas cette année comme l’un des autres « rebondissements controversés ». Si tel est le cas, les six joueurs noirs de Survivor 41 pourraient, en théorie, également exécuter leur jeu.