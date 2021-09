Ce que le jeune casting fait ensuite

Debi Mazar (Maggie Amato)

Dans le rôle de Maggie Amato, la meilleure amie et colocataire lesbienne de Liza, Debi Mazer était certainement un personnage fougueux dans Younger. En dehors de cette série TV Land, Mazar est surtout connue pour sa performance en direct en tant que Shauna Roberts dans Entourage de HBO. Elle a également joué dans Extra Virgin de Cooking Channel et a joué des rôles principaux dans LA Law, Civil Wars, Temporarily Yours, Working et That’s Life. En tant qu’actrice de doublage, Mazar peut également être entendue dans Good Vibes de MTV. Ses autres crédits à la télévision incluent Happy !, Power, Katy Keene, Arde Madrid, Ugly Betty, Living with Fran, The Practice, 7th Heaven et Friends.

Plus récemment, Debi Mazar a joué une version fictive d’elle-même dans The Other Two de HBO Max. Actuellement, elle tourne The Pentaverate de Netflix. De plus, sur grand écran, Mazar a repris son rôle de Shauna Roberts dans Entourage en 2015. L’actrice peut également être vue dans Goodfellas, Malcolm X, The Doors, Little Man Tate, Singles, Toys, Empire Records, Batman Forever, Bullets Over Broadway, Trees Lounge et Jungle Fever. De plus, Mazar a prêté sa voix à la franchise de jeux vidéo Grand Theft Auto.