Ce que le lancement d’iOS 14.5 par Apple signifie aujourd’hui pour les marques – WWD

Lundi marque un moment majeur pour les spécialistes du marketing, alors qu’Apple déploie iOS 14.5, une mise à jour logicielle très attendue pour les iPhones qui met un nouvel outil de confidentialité appelé App Tracking Transparency entre les mains des consommateurs.

Enterrée sur une page de mise à jour Apple qui couvre une litanie de changements – des nouvelles options vocales pour Siri aux nouvelles fonctionnalités à travers les podcasts, les actualités, les cartes, la musique, les emojis et le nouvel AirTag, entre autres – est une section de confidentialité révélant la fonctionnalité. La description indique simplement: «La transparence du suivi des applications vous permet de contrôler les applications autorisées à suivre votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises pour les publicités ou le partage avec des courtiers en données.»

Cela signifie que les applications qui souhaitent suivre le comportement des utilisateurs et partager les données avec des annonceurs ou d’autres parties doivent demander une autorisation claire et explicite. Les consommateurs verront apparaître une fenêtre sur leurs appareils Apple, dans laquelle ils pourront accepter ou refuser.

Le secteur de la technologie a longtemps débattu des mérites des modèles opt-in par rapport aux opt-outs, qui imposent automatiquement des fonctionnalités, des services ou des politiques de données aux utilisateurs. Il incombe aux utilisateurs de refuser, plutôt qu’aux entreprises de technologie publicitaire et aux autres parties de demander la permission.

Les entreprises de publicité en ligne redoutent le changement d’Apple depuis des mois, en particulier Facebook, qui a pratiquement déclaré la guerre au fabricant d’iPhone. Ce dernier s’est laissé aller aux journalistes, a diffusé des publicités d’une page entière attaquant Apple et a même qualifié la société de Cupertino, en Californie, de sa plus grande rivale lors d’un appel aux résultats de janvier.

Facebook semble avoir pivoté depuis. En mars, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré dans une conversation audio sociale du Clubhouse que son entreprise «sera capable de gérer», peut-être même en profiter, si le déménagement incite plus de marques et de marchands à vendre sur ses plateformes.

La société a ensuite déclaré en avril qu’elle testait une nouvelle fonctionnalité dans son fil d’actualités conçue pour stimuler la découverte de la marque, notamment en donnant aux utilisateurs la possibilité d’indiquer directement à Facebook les sujets qui les intéressent.

C’est l’un des exemples les plus clairs à ce jour de la manière dont le marketing devra évoluer face à la législation et à d’autres appels en faveur de politiques de confidentialité plus solides.

Bien sûr, les entreprises de technologie publicitaire ont également travaillé dans les coulisses, cherchant des moyens de contourner l’identifiant d’appareil d’Apple pour suivre les utilisateurs de toute façon et appliquant la blockchain, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour intensifier leurs efforts.

Mais en dehors de cette pointe d’innovation «martech», il y a un sentiment plus fondamental que les annonceurs et les marques doivent agir maintenant et convaincre les consommateurs que la transmission de leurs données en vaut la peine, afin que les entreprises puissent créer de meilleures expériences pour eux. Si les gens voient la valeur de cela, la décision sera une évidence – du moins c’est ce que les spécialistes du marketing espèrent.

C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. Dans une récente enquête menée par le groupe commercial de marketing mobile MMA Global et AppsFlyer, près de la moitié des participants, à 47%, ne sont pas enclins à autoriser le suivi sur leurs appareils Apple lorsqu’ils sont confrontés à une demande.

Brian Quinn, président et directeur général d’AppsFlyer pour l’Amérique du Nord, estime que les spécialistes du marketing doivent mieux communiquer sur ce problème. Ils doivent atténuer l’aspect effrayant du suivi en aidant les gens à comprendre ce qu’ils obtiennent en retour.

“Les consommateurs trouvent que trop de ce que nous faisons est effrayant, ce qui ne devrait pas être”, a-t-il déclaré dans un communiqué. «S’il y a effectivement un échange de valeur juste et clair, nous sommes en mesure de construire de meilleures relations avec les consommateurs tout en permettant un écosystème d’applications gratuit et prospère.»