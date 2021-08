Ce que le milieu de terrain offrira aux Canaris

in

Billy Gilmour a même été surpris d’être choisi pour l’équipe écossaise du Championnat d’Europe, n’ayant joué que cinq matchs de Premier League pour Chelsea toute la saison et n’ayant joué que deux fois pour les Écossais avant le début de l’Euro 2020. Mais maintenant, il aura l’opportunité de gagner du temps de jeu régulier avec Norwich City, nouvellement promu.

Ce que Billy Gilmour offrira à Norwich City

Homme du match Régulier

De retour à l’Euro 2020, il fallait s’attendre à ce que Billy Gilmoir débute le tournoi sur le banc face à la République tchèque.

Mais après une prestation plutôt diabolique de toute l’équipe écossaise, il a eu l’opportunité de disputer l’un des plus grands matchs de sa carrière jusqu’à présent – ​​contre l’Angleterre à Wembley.

Sa performance a été saluée par tout le monde, mais par tous ceux qui ont regardé les débuts de Billy Gilmour, vous saviez que cela allait arriver. Il a maintenant eu des performances d’homme du match lors de ses débuts en FA Cup, ses débuts en Premier League, ses débuts en Ligue des champions et maintenant ses débuts en Championnat d’Europe.

C’était dommage qu’il ait été testé positif pour COVID-19 et la fortune de l’Écosse a peut-être changé lors de ce dernier match s’il était disponible pour jouer, la jeune star écossaise offrant autant de dynamisme au centre du milieu de terrain.

Pourquoi Norwich City ?

En étant envoyé en prêt, Gilmour devient un autre jeune joueur de Chelsea qui cherche à faire ses preuves. La question est de savoir s’il réussira comme Mason Mount, ou s’il échouera comme d’innombrables autres.

Un prêt à un club de Premier League est parfait pour Gilmour, car nous le verrons semaine après semaine jouer contre les meilleures équipes de la ligue la plus compétitive au monde. Son problème est qu’il a rejoint un club qui, dans l’histoire, n’a pas montré l’ambition de rester debout.

Norwich a prospéré en montant et en descendant, vendant ses meilleures stars du championnat à de solides équipes de Premier League, telles qu’Emiliano Buendia vendu à Aston Villa.

Mais peut-être que Gilmour a été repris par Norwich car ils souhaitent inverser la tendance dans laquelle ils se sont lancés. Avec d’autres signatures telles que les très cotés Josh Sargent et Milot Rashica, Norwich pourrait non seulement rester debout, mais rivaliser avec les clubs pour une finition de milieu de tableau inférieur.

Le jeu de Billy Gilmour

Jusqu’à présent dans sa carrière, Gilmour a montré sa capacité à dominer le milieu de terrain. L’une de ses idoles était Cesc Fabregas, mais il est peut-être plus évident de voir comment il s’est efforcé d’imiter le jeu des trois milieux de terrain de Chelsea qui ont bien performé au cours des trois dernières années.

Sa capacité à faire tourner le jeu et son désir de toujours avoir le ballon aux pieds, même s’il suffit de le renvoyer là où il était, est similaire au style de Jorginho. Sa volonté de conduire avec le ballon, en profondeur depuis le milieu de terrain, est similaire à Mateo Kovacic. Et ses talents de vainqueur de ballon, notamment observés lors de ses débuts contre Liverpool en FA Cup, rappellent la façon dont N’Golo Kante lit le jeu et effectue des interceptions.

Norwich aimait jouer de l’arrière dans le championnat et garder le ballon, ce que Gilmour lui-même a dit lui convenait parfaitement.

En pré-saison jusqu’à présent, les fans de Norwich ont été extrêmement impressionnés par ce qu’ils ont vu. Lors de leur victoire 5-0 contre Gillingham, Gilmour a dicté le milieu de terrain et a constamment joué sur le pivot, écartant le ballon ou alimentant le tout aussi énigmatique Todd Cantwell. L’un des moments marquants de Gilmour a été une belle passe qui lui a permis de diriger la défense de l’opposition avant de tirer large. Un autre était son implication dans le troisième but où il a joué un ballon traversant merveilleusement lesté sur la gauche avant que le ballon ne soit croisé pour un but brillant.

Bien qu’il doive très probablement être déployé de manière extrêmement défensive lors de son premier match de la saison contre Liverpool, Gilmour sera exactement ce dont une équipe comme Norwich a besoin lorsqu’elle joue contre une opposition de classe mondiale, quelqu’un qui ne va pas simplement s’emparer du ballon pour un attaquant isolé, mais qui sait garder son calme sous la pression et calmer toute l’équipe. Il l’a fait une fois contre Liverpool, et il faut être sûr qu’il pourrait le faire à nouveau.

Il entrera également dans le vestiaire avec confiance en tant que vainqueur de la Ligue des champions et pourra peut-être apporter un peu de cette fanfaronnade dans le vestiaire.

Chelsea regardera-t-il ?

Chelsea souhaite profondément que ce prêt réussisse, sachant que le talent de Gilmour pourrait les aider pour les années à venir. Peut-être cependant qu’ils font juste ce qu’ils ont fait avec des gens comme Marc Guehi et Fikayo Tomori, leur donnant de l’expérience avant de les vendre pour beaucoup plus d’argent.

Norwich est l’endroit idéal pour Gilmour car il sera une star, quelle que soit la performance de l’équipe autour de lui, et tous les yeux seront rivés sur lui lors de leur premier match contre Liverpool, où il cherchera à reproduire ses débuts magiques en Chelsea FA Cup.

