Ce que le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a dit à propos de la Super League européenne alors que six clubs de Premier League acceptent de rejoindre

Il sera fascinant de voir la réaction de Jurgen Klopp aux nouvelles de la bombe de la Super League européenne, car le patron de Liverpool l’a clairement indiqué dans le passé qu’il n’est PAS un fan des propositions.

Les Reds, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Man City et Tottenham, ainsi que six autres clubs européens, ont accepté de rejoindre et de devenir membres fondateurs de la Super League, qui sera un rival de la Ligue des champions historique.

Klopp espère qu’une Super League européenne n’arrivera jamais

La nouvelle a fait face à une forte réaction de la part de la plupart des fans et d’anciennes stars du football, notamment Gary Neville, Jamie Carragher et Gary Lineker.

Alors que les six clubs anglais ont tous publié des déclarations communes dimanche, nous n’avons pas encore entendu les personnalités de ces côtés, avec tous les yeux rivés sur Klopp, Pep Guardiola et Jose Mourinho au cours des prochains jours.

Et il sera particulièrement intéressant de voir ce que Klopp a à dire, après avoir déjà critiqué l’idée d’une Super League européenne.

En 2019, il a déclaré: «J’espère que cette Super League ne se produira jamais.

«Avec la façon dont la Ligue des champions se déroule actuellement, le football a un excellent produit, même avec la Ligue Europa.

«Pour moi, la Ligue des champions, c’est la Super League, dans laquelle on ne finit pas toujours par jouer contre les mêmes équipes.

«Pourquoi devrions-nous créer un système où Liverpool affrontera le Real Madrid pendant 10 années consécutives?

«Qui veut voir ça chaque année?»

Comment fonctionnera la Super League européenne

Ce sera une nouvelle compétition européenne entre 20 meilleurs clubs

L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que 12 fondateurs initiaux.

Trois autres clubs fondateurs se joindront tandis que cinq autres équipes se qualifieront chaque année en fonction des réalisations de la saison précédente.

Les matchs se joueront en milieu de semaine et tous les clubs resteront dans leurs ligues nationales

Il y aura deux groupes de 10 clubs chacun, jouant des matches à domicile et à l’extérieur au sein du groupe chaque année

Les trois premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale

Les équipes terminant quatrième et cinquième s’affronteront ensuite dans un barrage à deux pour les quarts de finale restants.

Un format à élimination directe à deux manches sera ensuite utilisé pour atteindre la finale à la fin du mois de mai, qui se déroulera en un seul match sur un terrain neutre.

Une déclaration commune des clubs disait: «Douze des plus grands clubs de football européens se sont réunis aujourd’hui pour annoncer qu’ils ont accepté de créer une nouvelle compétition de milieu de semaine, la Super League, régie par ses clubs fondateurs.

«Il est prévu que trois autres clubs rejoignent avant la saison inaugurale, qui devrait débuter dès que possible.»