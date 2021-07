Ce que le personnage de Hannah Waddingham nous a appris

Oui, vous pouvez le CROIRE : Ted Lasso, la série Apple TV+ qui a choqué le monde et est devenue un succès bien-aimé en 2020 revient plus tard cette semaine avec sa première saison 2.

Donc, pour célébrer, nous publions un article par jour jusqu’à vendredi sur la série Jason Sudeikis, qui est plus qu’un entraîneur de football débutant qui découvre comment diriger l’AFC Richmond. Nous avons commencé par les origines de la naissance de la série à partir des publicités NBC et de la recette des biscuits sablés.

Il y a plus d’un moment dans le quatrième épisode de Ted Lasso où je tombe en morceaux à l’intérieur (et parfois à l’extérieur) peu importe combien de fois je le regarde.

C’est la nuit de la vente aux enchères annuelle de charité de l’AFC Richmond et la propriétaire de l’équipe, Rebecca Welton (jouée par l’incomparable Hannah Waddingham), dirige le spectacle seule pour la première fois à la suite d’une séparation douloureusement publique de son ex-mari, Rupert. Nous connaissons déjà les motivations plus larges de Rebecca à ce stade: elle est déterminée à brûler le club de football bien-aimé de son ex après des années d’infidélité de Rupert et l’humiliation publique qui a suivi. Ce que nous ne savons pas, c’est à quel point son mariage a été traumatisant ou comment il a fait de Rebecca une personne farouchement déterminée à se venger, quel que soit le nombre de personnes innocentes qu’elle doit blesser pour l’obtenir.

Rebecca est clairement à son point de rupture au moment où la vente aux enchères commence. Après avoir finalisé les préparatifs et s’être demandé si une superbe robe noire était quelque chose qu’elle pouvait encore « retirer », elle découvre que l’invité musical du gala, Robbie Williams, a annulé à la dernière minute. Pour aggraver les choses, Rupert (Anthony Head) se présente au gala – parce que bien sûr qu’il le fait – bien qu’il ait répondu « non » – parce que bien sûr il l’a fait.

Nous savions déjà que Rupert était un menteur infidèle, mais ce n’est qu’après un commentaire subtil à Rebecca que nous commençons à réaliser l’étendue des dommages dont elle se remet au lendemain de leur mariage.

“Pas trop de champagne maintenant, ma chère”, lui dit-il après qu’elle ait bu une gorgée de son verre. “Vous devez rester affûté pour la vente aux enchères.” C’est dans cette scène inconfortable avec Rebecca, Rupert et Ted (Jason Sudeikis) que nous la voyons passer d’un propriétaire d’équipe confiant et commandant à quelqu’un qui soudainement ne peut plus se faire confiance. Elle dit à Rupert qu’il devrait organiser la vente aux enchères à sa place – « Nous savons tous les deux qu’ils préféreraient vous voir », dit-elle sans argument de sa part – et part immédiatement se recueillir.

Il existe de nombreuses façons d’abuser émotionnellement d’une personne. Certains le font avec des coups rapides et douloureux à la confiance de leur cible. Certains éclairent soigneusement leur chemin vers une position de domination en renforçant le doute de soi à chaque occasion. Et certains, comme Rupert, le font avec un couteau émoussé, s’appuyant sur des années de minuscules coupures de cruauté pour blesser lentement l’autre personne jusqu’à ce qu’ils ne reconnaissent plus qui ils sont ou comment ils ont été si brutalement blessés.

Les scénaristes de la série n’avaient pas à nous donner des années d’histoire sur le mariage de Rebecca et Rupert pour que nous comprenions ce qu’elle avait vécu. Waddingham le sert brillamment lors d’une scène en larmes avec Ted plus tard dans l’épisode:

« Cet homme, il me connaît. J’avais l’habitude de penser que son honnêteté directe était noble plutôt que ce qu’elle est vraiment, ce qui n’est que la façon la plus cruelle de cacher ses propres insécurités. « Il disait de porter ceci, de manger cela. Et j’ai écouté. Mais maintenant je suis seul. Je suis seul, Ted. Tout comme il a dit que je le serais si je partais. Je ne veux pas être seul.

Et c’est là que je casse. Tous. Mince. Temps. Parce que Ted Lasso, dans toute sa beauté et son éclat primé, n’est pas toujours une montre facile si vous avez été maltraité par un partenaire et laissé pour nettoyer ses dégâts. Alors que, comme tant d’autres, je suis tombé amoureux de ce spectacle pour toute sa chaleur et sa bonté, je ne peux pas ignorer à quel point j’étais attiré par le personnage de Rebecca parce que beaucoup d’entre nous ont vécu son expérience et, plus important encore, vécu pour en parler.

C’est pourquoi je n’ai pas été surpris lorsque Waddingham a récemment déclaré qu’elle s’était inspirée de ses propres expériences dans une relation abusive passée lors de l’interprétation du rôle. Pour ceux d’entre nous qui ont subi des abus uniquement pour se blesser davantage en cherchant à se venger plutôt qu’à guérir, Rebecca représente la laideur complexe du rétablissement, la façon dont les gens blessés peuvent blesser les gens à la recherche de la paix.

Pour autant que ce spectacle offre un modèle de gentillesse, d’optimisme et de pardon, il explore également les relations humaines d’une manière qui montre que vous n’avez pas besoin d’un héros et d’un méchant clair pour raconter une histoire fascinante sur les gens – en particulier un personnage comme Rebecca qui passe la majeure partie de la première saison par vengeance. C’est pourquoi elle embauche Ted en premier lieu, malgré son manque total d’expérience. C’est pourquoi elle est initialement capable de résister à sa personnalité désarmante et à sa connexion croissante avec l’équipe malgré leurs mauvaises performances sur le terrain.

Ce n’est que tard dans la saison, lorsque Rupert se présente cruellement à l’improviste pour lui dire que lui et son nouveau partenaire attendent un enfant, qu’elle se rend compte qu’elle ne gagnera jamais à un match qui nécessite de blesser des gens, même si Rupert mérite d’être sur le recevoir la fin de ce qu’il lui a fait.

Rebecca nous montre finalement qu’il n’y a rien de joli dans le traitement des traumatismes relationnels et de l’humiliation publique – pas de tableau de bord magique qui puisse effacer des années d’abus si vous avez le dessus. Même si elle réussissait à détruire l’AFC Richmond, la chose que Rupert aime (prétendument) le plus, cela ne changerait pas ce qu’il lui a fait pendant leur mariage ou les dommages qu’il a causés. Et cela ne l’absoudra certainement pas de la responsabilité de faire amende honorable auprès de ceux qu’elle a blessés lorsqu’elle était mariée ou des personnes qu’elle blesse maintenant en sabotant délibérément le club de football bien-aimé d’une communauté.

Le hic, c’est que vous ne pouvez pas guérir complètement ce genre d’abus sans présenter la même vulnérabilité qui a conduit à être blessé en premier lieu, et c’est ce que nous voyons quand elle dit enfin franchement à Ted ses intentions et lui donne la liberté de détruire sa réputation en conséquence. Il faut plus de force pour faire cela que d’agir par colère et dépit. Tout le monde peut se venger. Tout le monde ne peut pas choisir de se rendre et de recommencer.

C’est la douleur et la promesse de Ted Lasso, un spectacle soutenu par le pouvoir de la connexion personnelle. Si Ted est destiné à nous montrer notre plus haut potentiel en tant qu’êtres humains, Rebecca nous montre ce qui se passe lorsque nous avons tellement peur de ne pas mériter cette connexion que nous ferons tout pour sauver la face. Elle voulait tellement que son ex-mari supporte le fardeau de sa propre souffrance. Et il a fallu être aimée par de bonnes personnes pour lui faire réaliser que la vengeance ne faisait que lui voler la paix.

La beauté du personnage de Rebecca réside dans la complexité de ce que nous pouvons devenir à la suite d’une blessure, pour le meilleur ou pour le pire. Dans un monde où la plupart d’entre nous ont peur d’être vus pour qui nous sommes, Ted Lasso est un spectacle qui ne nous permet tout simplement pas d’éviter la douleur de l’expérience humaine.

Au lieu de cela, cela nous montre pourquoi cette douleur est nécessaire, pourquoi elle est importante et pourquoi nous n’avons pas à la supporter seuls.

Les 54 meilleurs films en streaming sur Netflix (juillet 2021)

Voir 54 articles