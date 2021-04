Ce que le plan d’infrastructure de Biden signifie pour la croisade publique du haut débit dans l’État de Washington

Le président Joe Biden. (Photo officielle de la Maison Blanche / Adam Schultz)

Une campagne de plusieurs années pour transformer le service Internet en un service public dans l’État de Washington pourrait bénéficier d’un grand coup de pouce du plan d’infrastructure massif du président Joe Biden.

La proposition que Biden a dévoilée la semaine dernière s’engage à dépenser 100 milliards de dollars pour rendre le service Internet haut débit disponible et abordable pour tous les Américains. La législation «donne la priorité au soutien des réseaux à large bande détenus, exploités par ou affiliés aux gouvernements locaux, aux organisations à but non lucratif et aux coopératives – des fournisseurs avec moins de pression pour générer des bénéfices et avec un engagement à desservir des communautés entières.»

C’est de la musique aux oreilles des défenseurs qui se battent pour le haut débit public dans l’État de Washington depuis l’administration Obama. Malgré ces efforts, seules quelques villes périphériques de Washington ont réussi à aller de l’avant avec un service Internet géré par le gouvernement en raison d’un manque de financement et d’obstacles réglementaires complexes.

Le plan d’infrastructure de Biden – associé aux efforts au niveau des États lors de cette session législative – pourrait enfin faire du haut débit public une option pour de nombreux résidents de Washington.

Le haut débit est une infrastructure. – Président Biden (@POTUS) 5 avril 2021

Démarrage lent du haut débit public

On estime que 21 à 42 millions d’Américains n’ont accès à aucun service Internet à large bande. L’estimation bas de gamme, que la Federal Communications Commission utilise, repose sur des données autodéclarées des fournisseurs d’accès Internet. Des recherches extérieures ont montré que le nombre d’Américains mal desservis était beaucoup plus élevé.

Les plus grandes lacunes de services s’étendent à travers l’Amérique rurale, mais la lutte de Washington pour le haut débit public trouve son origine dans certaines de ses villes les plus peuplées, où beaucoup ne disposent pas d’un Internet fiable malgré la présence de fournisseurs de services Internet.

En 2015, la ville de Seattle a publié une étude sur la faisabilité de la construction d’un réseau municipal à large bande. À la consternation des groupes de défense comme Upgrade Seattle, la ville a conclu que le haut débit public ne serait pas financièrement viable sans financement extérieur.

Seattle a également tenté de s’associer à Gigabit Squared, basé à Cincinnati, en 2013, après que la société ait annoncé qu’elle apporterait Internet gigabit à des milliers de résidents de Seattle. Mais cette grande vision s’est effondrée après que Gigabit n’a pas réussi à collecter suffisamment de fonds pour mettre en œuvre un réseau Internet haut débit dans 14 quartiers de Seattle en utilisant le réseau de fibre noire dormant de la ville.

Des tentatives éparses dans d’autres villes de Washington ont eu des résultats mitigés. Tacoma Public Utilities a connu des difficultés financières au fil des ans, il exploitait un service Internet appelé Click! Réseau. L’utilitaire est maintenant en train de transférer le contrôle opérationnel de Click! à une entreprise privée.

Joe Ferris (à gauche) et Nick Hibma, les travailleurs de l’entretien de l’eau des Travaux publics, installent des équipements à fibre optique pour le service Internet appartenant à la ville. (Photo de la ville d’Anacortes)

La ville insulaire d’Anacortes, dans l’État de Washington, semble être mieux placée pour réussir avec son réseau haut débit, mais le programme en est encore à ses balbutiements.

«Anacortes a gardé un œil sur la variété des possibilités de financement fédéral pour le haut débit, mais il est probablement un peu trop tôt pour dire si des dollars pourraient être investis dans notre projet haut débit», a déclaré Jim Lemberg, directeur du programme. .

Alors qu’Anacortes attend de voir ce qui se passe avec le plan de Biden, la ville a obtenu d’autres formes de financement fédéral et s’appuie sur les revenus des abonnements. Le fournisseur d’accès Internet de la ville sert un premier 650 clients avec une liste d’attente d’un peu plus de 1 300.

Les démocrates poussent pour des solutions à haut débit

Au niveau de l’État, les législateurs s’efforcent de supprimer les obstacles qui empêchent les gouvernements locaux de vendre des services Internet aux résidents. Deux projets de loi passant par la législature de l’État permettraient aux petites villes de fournir un service Internet directement aux clients et d’autoriser les ports et les services publics à vendre des services à large bande.

Il y a un certain chevauchement entre les projets de loi de l’État de Washington et le plan d’infrastructure fédéral. Biden, par exemple, s’engage également à supprimer les obstacles qui empêchent les réseaux à large bande gérés par le gouvernement de concurrencer les fournisseurs privés.

Si les plans de l’État et du gouvernement fédéral sont adoptés, ils pourraient ouvrir la voie à des projets municipaux à large bande dans tout l’État et fournir le financement nécessaire pour construire une infrastructure Internet coûteuse.

Laura Loe est directrice exécutive de Share The Cities, une organisation à but non lucratif dont le groupe de travail Upgrade King County milite pour le haut débit municipal. Elle a déclaré que les efforts combinés aux niveaux local et fédéral présentaient «une occasion unique pour les entités publiques de recevoir un financement public».

«Même un financement partiel pour un programme pilote pour les parties de Seattle avec le pire service, serait un grand pas en avant et aiderait de nombreuses familles de Seattle», a-t-elle déclaré.

Pourtant, on ne sait pas quelle part du budget fédéral des infrastructures ira aux villes avec des fournisseurs existants alors qu’une grande partie de l’Amérique rurale n’en a pas.

Le chemin à parcourir

Les conditions sont réunies pour une refonte de l’infrastructure Internet américaine. La pandémie a rendu l’accès à Internet encore plus critique qu’avant pour les étudiants et les travailleurs relégués chez eux. Il a révélé de profondes inégalités et des lacunes dans les possibilités à travers le pays. Pendant ce temps, les efforts locaux comme ceux de l’État de Washington font avancer l’internet public.

«L’année dernière a montré douloureusement le coût de ces disparités, en particulier pour les étudiants qui avaient du mal à se connecter tout en apprenant à distance, aggravant la perte d’apprentissage et l’isolement social de ces étudiants», a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d’information sur le plan d’infrastructure.

Mais ces forces ne garantissent pas une victoire facile à Biden ou aux défenseurs publics de l’Internet. L’industrie de l’internet par câble résiste au plan de Biden, le qualifiant d’inutile et excessif.

«La Maison Blanche a choisi de se lancer dans l’infrastructure à large bande, mais elle risque de prendre un mauvais virage en abandonnant des décennies de politique réussie en suggérant que le gouvernement est mieux placé que les technologues du secteur privé pour construire et exploiter Internet», a déclaré Michael. Powell, président de NCTA – qui fait du lobbying au nom de dizaines de sociétés Internet et câblées – dans un communiqué.

Alors que les projets de loi de l’État de Washington semblent susceptibles d’être adoptés sous une forme ou une autre, le plan d’infrastructure fédéral fait face à un avenir moins certain.

Les républicains s’opposent fermement au projet de loi, ce qui pourrait forcer Biden à abandonner ses objectifs bipartites. Le président espérait obtenir des votes de l’autre côté de l’allée, mais si cela devenait impossible, il pourrait toujours faire adopter le projet de loi au Sénat avec une majorité simple en utilisant le même mécanisme législatif qui a permis à son projet de loi de secours COVID d’être adopté. Si l’administration Biden opte pour cette voie, la facture d’infrastructure devra probablement réduire ses ambitions.