Ce que le premier syndicat Starbucks signifie pour les travailleurs du monde entier

Aujourd’hui, les travailleurs d’un magasin Starbucks à Buffalo, New York, ont voté pour former un syndicat, ce qui en fait le premier des plus de 8 000 magasins Starbucks aux États-Unis à se syndiquer. Un deuxième emplacement de Buffalo a voté contre la syndicalisation; un tiers avait un vote majoritaire pour le syndicat mais, en raison d’un certain nombre de défis aux scrutins individuels, les résultats ne sont pas définitifs.

Pour les employés de Starbucks du magasin syndical, cela signifie qu’ils commenceront à négocier un contrat pour de meilleurs salaires, avantages et conditions de travail. Pour tous les autres, cela pourrait stimuler la syndicalisation à travers les États-Unis, que ce soit dans davantage de sites Starbucks ou ailleurs, grâce à la notoriété de l’entreprise.

« Parfois, les grèves et les victoires syndicales peuvent être très contagieuses », a déclaré Johnnie Kallas, doctorant à l’école des relations industrielles et professionnelles de Cornell, qui a organisé un panel avant le décompte des voix jeudi. « On l’a vu en 2018 avec les grèves des enseignants. Ils ont commencé en Virginie-Occidentale ; ils se sont rapidement propagés à la Caroline du Nord, à l’Arizona, à l’Oklahoma et à d’autres États.

Il ajouta, « [This vote] pourrait inspirer beaucoup de travailleurs à travers le pays dans un secteur peu syndiqué à se battre pour les droits syndicaux.

On ne sait pas exactement à quel point l’organisation syndicale est répandue aux États-Unis en ce moment, en raison des limites des ensembles de données existants, a déclaré Kallas, qui est le directeur de projet pour un outil qui surveille les actions syndicales à travers le pays. Selon son décompte, il y a eu 243 grèves jusqu’en novembre de cette année, tandis que le Bureau of Labor Statistics (BLS) n’a documenté que 13 grèves (l’agence ne collecte des données que sur les grèves qui incluent plus de 1 000 travailleurs). Le décompte du BLS n’aurait pas inclus, par exemple, une grève de 700 infirmières dans le Massachusetts plus tôt cette année. Même ainsi, le nombre de ces grèves plus importantes que le BLS compte a diminué depuis les années 1970.

Nous n’avons pas encore non plus de données sur l’affiliation syndicale pour 2021. Ce que nous savons, c’est que la part d’Américains membres de syndicats diminue depuis des décennies, grâce à des obstacles difficiles à la formation de syndicats. Mais en 2020, il a légèrement augmenté pour atteindre environ 11%. Dans le secteur privé, le taux est d’environ la moitié de celui-ci. Le nombre de pétitions syndicales déposées auprès du NLRB a également diminué ces dernières années, bien que l’avocat du travail Richard Griffin, ancien avocat général du National Labor Relations Board, ait déclaré qu’une augmentation récente pourrait ne pas être reflétée grâce aux fermetures prolongées de l’organisation pendant la pandémie.

Mais il y a des raisons de penser que les syndicats et l’activisme syndical sont devenus plus populaires depuis le début de la pandémie, ce qui a amené de nombreux Américains à repenser leur relation au travail.

Malgré la diminution des effectifs syndicaux, les Américains ont exprimé une opinion de plus en plus positive de l’organisation du travail heures supplémentaires. Le sentiment syndical est à son plus haut niveau générationnel aux États-Unis, avec 68% des Américains soutenant les syndicats, selon les données de Gallup. La dernière fois que l’approbation syndicale a été si élevée, c’était en 1965.

Les employés ont également un avantage dans un marché du travail très tendu dans lequel les employeurs ont du mal à trouver suffisamment de travailleurs. Un record de 4,4 millions d’Américains ont quitté leur emploi en septembre, et un nombre similaire l’a fait à nouveau en octobre, selon les dernières données disponibles. Cela a obligé les employeurs à augmenter les salaires, en particulier pour certains des travailleurs les moins rémunérés dans des secteurs comme les loisirs et l’hôtellerie, ainsi qu’à offrir une variété d’autres meilleures conditions de travail, y compris le travail à distance, à certains employés.

Il y a eu récemment un certain nombre d’efforts syndicaux très médiatisés qui mettent les problèmes syndicaux au premier plan, notamment dans des entreprises comme John Deere et Kellogg’s. Mais les efforts les plus médiatisés ont peut-être été réalisés par Amazon, le deuxième employeur privé des États-Unis. Un vote syndical à Bessemer, en Alabama, a échoué plus tôt cette année, mais les organisateurs tiendront un nouveau vote après que le National Labor Relations Board a déterminé qu’Amazon avait fait pression de manière inappropriée sur le personnel de l’entrepôt pour qu’il ne rejoigne pas le syndicat.

Cela s’inscrit dans une tendance plus large. « Les entreprises se sont livrées à des pratiques de travail déloyales de plus en plus fréquentes à partir des années 1970, notamment en licenciant des organisateurs, en organisant des réunions antisyndicales obligatoires et en embauchant des travailleurs de remplacement pendant les grèves », selon Shelly Steward, directrice de l’initiative Future of Work à l’Aspen Institute. .

La syndicalisation a également connu des difficultés en raison d’obstacles gouvernementaux de plus en plus difficiles.

« Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, les lois du travail ont de plus en plus favorisé les employeurs par rapport aux travailleurs », a déclaré Steward.

Cependant, la législation actuelle s’efforce de rendre ces obstacles plus gérables. La loi PRO, qui est actuellement au Sénat, permettrait aux employés de se syndiquer beaucoup plus facilement et établirait des sanctions plus sévères si les employeurs tentaient illégalement de contrecarrer ces efforts. Cela permettrait également aux sous-traitants et aux travailleurs temporaires – une part de plus en plus importante de la main-d’œuvre – de s’organiser aux côtés des employés traditionnels.

Même chez Starbucks, dont le syndicat a été organisé par les Workers United Upstate New York, ces votes ne sont qu’un début. Trois autres magasins à Buffalo, une ville connue pour son niveau de syndicalisation plus élevé que le pays dans son ensemble, ont déposé des pétitions auprès du National Labor Relations Board pour se syndiquer, tout comme un emplacement à Mesa, en Arizona.

Cela ouvre également la porte à plus de syndicalisation dans les secteurs dits de main-d’œuvre non qualifiée, comme les loisirs et l’hôtellerie.

C’est un nouveau concept même pour les travailleurs sur le terrain.

« Mon père est membre du syndicat des enseignants, mais je n’avais jamais vraiment associé les syndicats qu’avec des enseignants et des infirmières et principalement des travailleurs de la construction dans les métiers du bâtiment », a déclaré Casey Moore, un barista de Starbucks à Buffalo, lors du briefing pré-vote. « Donc, quand j’ai commencé, je me disais : « Vraiment, un syndicat pour les baristas ? » Mais ensuite, plus j’en apprenais, plus je me disais « Pourquoi pas ? » Il n’y a aucune raison pour que les baristas ne bénéficient pas des mêmes avantages et de la même qualité de vie que les autres travailleurs.

Quant à son expérience jusqu’à présent, elle a déclaré: «Chaque jour, nous apprenions à quel point il est difficile de former un syndicat dans ce pays et les chances contre nous sont incroyablement insurmontables. Mais aujourd’hui, c’est notre décompte des voix et nous sommes convaincus que nous gagnerons le premier Starbucks syndiqué pour les États-Unis, malgré ces chances. »