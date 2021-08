Ce que le programme “New Balance Renewed” pourrait signaler au marché du sport – WWD

Reconditionneur de vêtements usagés The Renewal Workshop s’est récemment associé à New Balance pour le programme « New Balance Renewed » de la marque.

Conçus pour donner une seconde vie aux vêtements de New Balance, en particulier aux articles imparfaits ou retournés, les articles inclus dans le programme vont de 15 $ à 120 $ et sont disponibles dès maintenant sur le site Web de commerce électronique de The Renewal Workshop. Les articles en vedette comprennent des vestes d’entraînement en tricot New Balance, des chemises, des shorts, des pulls et des vêtements de performance pour hommes et femmes.

« New Balance apprend et fait évoluer constamment notre approche pour créer un design de qualité et durable », a déclaré John Stokes, directeur de la durabilité mondiale chez New Balance. «En avril 2021, The Renewal Workshop a dirigé un atelier pendant la semaine du design de New Balance pour aider à éduquer les designers sur la façon de concevoir intentionnellement les futurs vêtements pour la réparabilité et le recyclage des vêtements.»

New Balance décrit une « approche holistique du changement climatique », avec plusieurs domaines d’intervention, l’un étant la circularité. En augmentant la longévité des produits, des collaborations telles que cette dernière avec The Renewal Workshop sont censées encourager les clients à conduire le changement aux côtés de la marque.

L’impact de chaque article renouvelé est mesuré pour illustrer la différence tangible que les consommateurs peuvent faire en achetant un produit New Balance Renewed, chaque pièce portant des badges sur sa page produit.

Grâce au processus exclusif en six étapes et zéro déchet de The Renewal Workshop – appelé « le système de renouvellement » – les vêtements sont triés, classés, soigneusement nettoyés, réparés selon des normes comme neuves, inspectés et approuvés par New Balance et The Renewal. Atelier avant mise en vente.

Ce processus est répété pour l’écurie de marques partenaires de The Renewal Workshop, parmi lesquelles Prana, Mara Hoffman, Lo & Sons et Carhartt. La cofondatrice de la société, Nicole Bassett, a déclaré que le récent partenariat avec New Balance aidait à poursuivre les plans d’expansion. “Nous sommes impatients de voir New Balance Renewed devenir un moteur de renouvellement de produits et d’aider New Balance à lancer un nouveau commerce dans le secteur des vêtements de sport”, a-t-elle déclaré.

Et comme l’a noté Bassett, le partenariat pourrait également signaler un plus grand intérêt de la part des marques de sport.

Le mouvement de revente de vêtements de sport pourrait continuer de s’accélérer, car en avril, le joueur de vêtements et d’accessoires de sport Lululemon a lancé son partenariat de revente de gants blancs avec Trove, un fournisseur de services de re-commerce.