Ce que le retour de Klay Thompson sur le terrain signifie pour les parieurs de GSW

Cela fait 2,5 ans que nous n’avons pas vu Klay Thompson dans un uniforme des Golden State Warriors.

Kevin Durant jouait toujours à The Bay, Kawhi Leonard a enfilé un maillot des Raptors de Toronto et Anthony Davis a toujours remplacé les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Beaucoup de choses ont changé depuis lors, y compris deux blessures dévastatrices qui ont maintenu Thompson à l’écart depuis la finale de la NBA 2019.

Cette longue pause entre les matchs devrait se terminer ce week-end. Thompson fera ses débuts dans la saison ce dimanche soir au Chase Center lorsque les Warriors accueilleront les Cleveland Cavaliers. Le gardien a lui-même annoncé la nouvelle.

En plus de dynamiser une base de fans déjà animée, le retour de Thompson aura sans aucun doute un impact sur les Warriors. Mais comment sa réinsertion dans la formation changera-t-elle ce que Golden State a?

Tout d’abord, nous devons tempérer un peu nos attentes avec le temps que cela pourrait prendre à Klay pour redevenir Klay. L’entraîneur-chef Steve Kerr prévoit de limiter les minutes de Thompson dans un premier temps et de le tenir à l’écart des dos à dos. Pourtant, même la lenteur de la montée en puissance réduit la profondeur de l’aile à Golden State.

Jordan Poole, qui connaît la meilleure saison de sa jeune carrière (17,5 points, 3,5 passes décisives par nuit) pourrait être celui dont les minutes sont le plus impactées. Mais limiter le troisième meilleur buteur de l’équipe semble être une mauvaise idée. Le style de jeu de Poole convient également parfaitement à la deuxième unité de Golden State, comme le prouve sa performance hors du banc l’année dernière. De plus, ce pourrait être le bon moment pour abandonner la campagne du joueur le plus amélioré de Poole (+3 000 chez Tipico Sportsbook) et faire un swing à ses + 3 000 cotes du sixième homme de l’année si vous avez l’impression qu’il n’entre pas dans la course trop tard.

Personne ne sera plus enthousiasmé par le retour de Klay que son frère Stephen Curry. Les récents combats au tir de Curry sont bien documentés : il ne gagne que 38,4 % sur le terrain au cours de ses dix derniers matchs et ne tire que 42,0 % cette saison. Même s’ils sont rouillés, la gravité et la capacité de Klay en tant que tireur attireront plus de respect de la part des défenses, libérant probablement Steph pour de meilleures opportunités. Cela pourrait être le coup de pouce à ses déjà meilleures cotes de +135 MVP qui l’aident à se séparer du peloton.

Golden State détient toujours les cotes les plus faibles pour gagner l’Ouest (+240 cotes à Tipico), malgré le glissement discret de l’équipe de la première à la deuxième place après avoir perdu trois de ses cinq derniers matchs. On ne sait pas si ou quand Klay retrouvera la forme, mais, au pire, c’est un rehausseur dont l’efficacité aux deux extrémités du terrain devrait être importante pour cette équipe de Warriors. Au mieux, eh bien, vous savez qui est Klay – il pourrait être la pièce qui pousse Golden State au-dessus.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).