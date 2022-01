Ce que le retour de Kyrie Irving dans la formation des Nets signifie pour les parieurs

Par chance, Kyrie Irving a fait ses débuts dans la saison mercredi soir juste à temps pour arrêter la glissade de trois matchs des Brooklyn Nets. Son retour marquait la première fois que les Big 3 d’Irving, Kevin Durant et James Harden entraient sur le terrain ensemble depuis le premier match des demi-finales de la Conférence Est. Cependant, Harden n’a joué qu’une minute de ce match avant de tordre ses ischio-jambiers et de boitiller lors des matchs 6 et 7 tandis que Kyrie a quitté la rotation en raison d’une blessure à la cheville.

Bien sûr, le retour d’Irving dans la formation des Nets est accompagné d’un astérisque. Il ne jouera que dans les matchs à l’extérieur car son statut de non vacciné lui interdit de participer au Barclays Center. Certes, Kyrie Irving à temps partiel est mieux que rien du tout, mais comment sa nature intrépide aura-t-elle un impact sur tout ce qui concerne les Brooklyn Nets?

Tout d’abord, vous regardez ce que le retour d’Irving signifie pour les cotes du championnat des Nets. Ils sont déjà l’équipe la plus projetée de Tipico pour remporter à la fois l’Est (+130) et le championnat NBA (+250). Alors, peu importe ces réalisations axées sur l’équipe. La question la plus légitime est de savoir quel impact la réinsertion d’Irving a sur ses coéquipiers.

Par exemple, combien Kyrie prend-il le ballon des mains de Durant et Harden ? Cela ne semble pas être une préoccupation pour l’un ou l’autre des deux joueurs, car ils apprécieront probablement une partie du poids soulevé de leurs épaules chaque nuit. Mais, je veux dire, James Harden a vraiment retrouvé sa forme après un lent début de saison au cours duquel il a certes eu du mal à comprendre son rôle. Un autre changement de rôle pourrait provoquer un retour en arrière et entraîner davantage de douleurs de croissance.

Il en va de même pour KD mais dans une bien moindre mesure. Il est Kevin Durant, comme il l’a rappelé une fois au monde du basket-ball au milieu d’un match d’après-saison avec les LA Clippers en 2019. KD va toujours occuper ses mêmes places, obtenir le ballon quand il veut et opérer comme bon lui semble . Mais un peu moins de volume pour le meilleur buteur de la ligue (30 points par match) et un peu plus d’aide pourraient gêner sa campagne MVP (+240 cotes à Tipico). Peut-être que non, mais il est raisonnable de s’en douter.

L’essentiel est le suivant : les choses n’ont pas fonctionné pour les Nets les dernières séries éliminatoires lorsque leur Big 3 n’était pas entier. Le retour d’Irving dans l’alignement réimplémentera la vision que le front office avait pour cette équipe lors de sa construction il y a une saison. Mercredi, contre les Pacers, était un premier pas positif vers ce qu’ils espèrent être une machine effrayante et pleinement fonctionnelle en avril, juste à temps pour une autre poussée dans un championnat NBA tant qu’Irving est éligible pour jouer.

