Ce que le retour d’Embiid dans la gamme des 76ers signifie pour les parieurs à terme

Pour la première fois depuis une éternité, les Sixers de Philadelphie auront leur gars de retour dans l’alignement. Non, pas Ben Simmons. Le quadruple All-Star Joel Embiid devrait faire son retour d’une absence de trois semaines lorsque les Sixers accueilleront les Minnesota Timberwolves, rapporte Shams Charania de ..

Embiid a ouvert la saison avec la cinquième meilleure cote (+700) pour remporter le titre de MVP après avoir terminé directement derrière Nikola Jokic lors de la course aux récompenses de la saison dernière. En l’absence prolongée d’Embiid, ces cotes sont tombées à +2000 cotes et il est difficile de voir un chemin vers une première place étant donné le terrain qu’il aurait besoin de rattraper.

Bien que les réalisations individuelles d’Embiid puissent être suspendues pour le moment, son retour aura très certainement un impact sur les perspectives de son équipe.

Joel Embiid (COVID-19) et Tobias Harris (hanche) des 76ers reviendront dans l’alignement ce soir contre le Minnesota. – Shams Charania (@ShamsCharania) 27 novembre 2021

Le retour d’Embiid ne pouvait pas mieux tomber pour les Sixers. Pour le dire simplement, ils ont été mauvais ces derniers temps. L’équipe de talent épuisé a connu des difficultés ces dernières semaines et est passée de 2 à 7 depuis que le finaliste MVP 2020-21 a joué un match pour la dernière fois. Mais alors qu’il fait son retour dans l’alignement, c’est peut-être le bon moment pour entrer sur les cotes +900 de Philly pour gagner l’Est, des cotes qui ne devraient s’améliorer qu’avec un Embiid en bonne santé.

