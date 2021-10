Ce que le succès de l’entreprise nous dit sur la flexibilité à l’avenir

La flexibilité de l’entreprise n’était pas seulement un atout pour le succès de l’entreprise pendant Covid. C’était essentiel s’ils voulaient survivre à la pandémie.

La Society for Human Resource Management (SHRM) a noté que 43% des petites entreprises se sont penchées sur l’adaptabilité pour traverser la crise. Dans de nombreux cas, leur volonté de changer de vitesse a rapidement porté ses fruits plus que prévu. Histoire après histoire a frappé les médias d’équipes commerciales qui ont réinventé leur objectif et gagné plus d’argent en 2020 et au début de 2021. Et tout cela parce qu’elles ont adopté la flexibilité.

La Chambre de commerce des États-Unis a également écrit sur la valeur de l’adaptabilité au milieu de périodes économiques turbulentes. Par exemple, la débrouillardise a joué un rôle crucial dans un article discutant des traits les plus susceptibles de conduire les entreprises au succès post-coronavirus.

Qu’est-ce qui rend la flexibilité si essentielle pour les entreprises confrontées à des difficultés ou qui souhaitent simplement rester compétitives ? Une raison importante est que la plupart des parties prenantes aiment voir une flexibilité d’entreprise généralisée, en particulier les acheteurs et les travailleurs.

Pourquoi les consommateurs et les employés apprécient la flexibilité des entreprises

Du point de vue des consommateurs et des employés, les entreprises flexibles offrent plusieurs avantages majeurs. Examinons d’abord l’angle client.

Les acheteurs sont devenus plus pointilleux que jamais. Le sentiment des consommateurs s’est même éloigné des marques préférées. Étude après étude, les chercheurs de McKinsey ont découvert que jusqu’à 40 % des clients s’éloignent de la fidélité à la marque. Cela les laisse ouverts à l’achat auprès d’entreprises avant-gardistes prêtes à répondre à leurs besoins du moment. (En d’autres termes, des entreprises suffisamment flexibles pour abandonner ce qu’elles ont fait auparavant.)

Les employés respectent également la flexibilité de l’entreprise, mais souvent pour des raisons personnelles plutôt que purement professionnelles. Exemple : ils préfèrent s’enraciner auprès d’employeurs qui les aideront à mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Sans surprise, cela signifie généralement que l’employeur approuve le travail à distance ou hybride lorsque cela est possible.

Un article du New York Times sur la Grande démission révèle que les travailleurs ne se contentent pas de quitter leur poste pour des pâturages plus verts. Au lieu de cela, ils partent pour des pâturages plus flexibles et plus verts. Plutôt que de faire face à l’épuisement professionnel en travaillant avec une entreprise rigide, ils recherchent des entreprises qui les traitent comme des personnes à part entière.

Ces découvertes sur la puissance de la flexibilité à l’échelle de l’entreprise ne sont pas seulement anecdotiques non plus. Ils sont mesurés et évalués par tout le monde, des journalistes aux sociologues. Ce qui est clair, c’est que la flexibilité de l’entreprise n’est pas simplement une option agréable à avoir. Au lieu de cela, c’est une caractéristique indispensable pour toute organisation moderne prête à diriger le reste des années 2020.

À quoi ressemble la flexibilité des affaires en action ?

La flexibilité de l’entreprise n’est pas un phénomène unique. Il n’est pas non plus limité à une seule industrie. Dans tous les secteurs, les entreprises expérimentent la flexibilité de manière innovante.

Prenez le marché de l’éducation, par exemple. Longtemps déploré pour une pensée archaïque, l’éducation a été rapidement introduite dans la deuxième décennie du 21e siècle par les blocages. Au fur et à mesure que les étudiants et les enseignants ont commencé à apprendre et à enseigner à domicile, de nouvelles méthodologies et pédagogies sont apparues. Il en va de même d’un changement d’esprit évident vers une appréciation des options d’instruction flexibles.

Dans l’ensemble, les réactions à une flexibilité ambitieuse dans l’éducation se sont avérées positives. Une étude publiée par Canvas, la plate-forme de gestion de l’apprentissage d’Instructure, a montré que 81 % des enseignants étaient d’accord pour que l’enseignement hybride se poursuive. Même si les étudiants pouvaient retourner dans les salles de classe et les campus, les établissements ont commencé à ajouter des choix d’apprentissage flexibles à leurs programmes.

Un autre exemple de flexibilité spécifique à l’industrie s’est produit dans la restauration. Pour des raisons évidentes, de nombreux restaurants n’étaient pas en mesure de servir les clients au sens traditionnel du terme. Ainsi, bien que de nombreux restaurants ne soient pas parvenus à 2021, d’autres ont réorganisé leurs objectifs et leurs services.

Chipotle est une formidable source d’inspiration pour la flexibilité dans l’action. Certes, la chaîne nationale avait l’avantage d’être une denrée bien connue avant Covid. Pourtant, ses concurrents n’ont pas tous affiché une croissance des ventes remarquablement élevée au deuxième trimestre 2020, comme mentionné par Nation’s Restaurant News. Alors, quel était le secret flexible de Chipotle ? Le fast-food a tiré parti de la numérisation, c’est dur. En intensifiant ses efforts de marketing numérique et en simplifiant les commandes en ligne, l’entreprise a écrasé sa concurrence sans perdre une minute.

5 façons d’améliorer la flexibilité de l’entreprise

Des exemples de flexibilité dans tous les secteurs, de l’éducation aux services alimentaires, montrent que la flexibilité est un ensemble de compétences indispensables pour les entreprises gagnantes. Pourtant, la flexibilité ne se produit pas dans un vide dirigé par les dirigeants de C-Suite. Cela n’arrive pas non plus par hasard. La seule façon d’assurer le plus haut degré de flexibilité dans toute entreprise est de mettre en place des stratégies.

Vous trouverez ci-dessous cinq façons pour les entrepreneurs et les chefs d’entreprise de s’assurer que leurs entreprises deviennent et restent flexibles.

1. Bannissez les excuses « Nous avons déjà essayé ».

Pourquoi tant d’entreprises s’attachent-elles à faire ce qu’elles ont toujours fait ? Très honnêtement, ils supposent que parce que quelque chose a fonctionné avant cela, cela fonctionnera à nouveau. Cependant, ce type de réflexion ne tient tout simplement pas la route, surtout à un moment où les comportements des consommateurs ont changé.

La première étape pour faire de la flexibilité à l’échelle de l’entreprise est d’arrêter d’accepter des excuses telles que « Cela n’a jamais fonctionné » ou « Nous l’avons fait de la même manière depuis toujours ». Les employés et les équipes devraient plutôt être encouragés à revoir et à actualiser les processus et les procédures.

Chaque nouvelle idée mise en avant vaudra-t-elle la peine d’être essayée ? Probablement pas. Néanmoins, tous les brainstormings peuvent potentiellement conduire à un merveilleux « Aha ! » moment. Bien que l’histoire puisse être un peu apocryphe, la plupart des gens s’accordent à dire que Thomas Edison a échoué des centaines de fois en inventant son ampoule. Cependant, l’échec et la flexibilité vont de pair. Si Edison avait continué à essayer de faire la même chose – et d’obtenir le même résultat – les travailleurs auraient peut-être travaillé à la lumière des bougies ou au gaz.

2. Récompensez les employés pour l’innovation.

Certains employés proposeront naturellement des moyens innovants de faire évoluer l’entreprise. Ils sont pourtant très minoritaires. Le plus souvent, les travailleurs n’évoqueront pas d’idées pour rendre leur entreprise plus flexible à moins qu’ils ne soient incités et peut-être même rémunérés.

C’est pourquoi Embracer Group a encouragé l’innovation et la créativité parmi ses employés. Après une acquisition avec Gearbox Entertainment, Embracer Group a décidé d’inciter ses travailleurs de l’industrie du jeu vidéo à penser différemment leur marché. Face à la possibilité de gagner plus d’argent s’ils atteignent les objectifs de performance grâce à une réflexion imaginative, les membres de l’équipe Gearbox savent qu’ils détiennent la clé du succès dans leur tête et leurs mains.

Randy Pitchford, le fondateur de Gearbox, explique que dans le média populaire et exigeant de son entreprise, sortir des sentiers battus est payant. Pitchford déclare qu’après la fusion d’Embracer, « Gearbox disposera de l’espace créatif dont nous avons besoin pour développer de nouveaux titres et s’appuyer sur ceux qui existent déjà. Ce niveau de liberté et de flexibilité est unique dans l’industrie du jeu vidéo, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles cette fusion a finalement semblé naturelle.

3. Évaluez régulièrement les flux de travail de base.

La flexibilité n’est pas une expérience unique. C’est un voyage sans destination précise. En tant que telles, les entreprises doivent continuer à aller de l’avant et à réévaluer ce que signifie être flexible. Sinon, ce qui a pu sembler très flexible une année peut devenir la norme de l’industrie l’année suivante. En d’autres termes, un processus ou un flux de travail peut commencer à sembler obsolète ou banal.

Il n’est pas nécessaire de réévaluer les processus tout le temps. Cela prendrait du temps à gérer l’entreprise. Cependant, il est sage que les dirigeants vérifient leurs processus au moins trimestriellement ou semestriellement. Demander : « devrions-nous être plus adaptables d’une manière ou d’une autre ? » n’est jamais une mauvaise idée.

Encore une fois, cela ne signifie pas que les flux de travail doivent être modifiés en permanence. Au contraire, beaucoup travailleront avec brio saison après saison. Mais il est préférable de savoir lesquels pourraient flétrir afin qu’ils puissent être ravivés le plus tôt possible.

4. Surveillez la flexibilité des autres entreprises.

En plus de garder un œil sur la flexibilité d’une entreprise, les dirigeants voudront surveiller la flexibilité des concurrents et des non-concurrents. Le monitoring peut se faire de plusieurs manières différentes, en commençant par une écoute sociale d’un nouveau genre.

L’écoute sociale implique de prêter attention à ce que les autres entreprises (généralement la concurrence) font et disent sur les réseaux sociaux. Pensez à Facebook et YouTube, mais ne négligez pas Twitter et TikTok. Se tenir au courant de ce qui se passe dans d’autres entreprises peut révéler des changements importants qu’elles sont en train de faire.

Considérez l’essor des caisses en libre-service. Comme l’explique NCR, 87% des consommateurs souhaitent un certain type de caisse en libre-service. Cependant, toutes les caisses automatiques ne sont pas conçues de la même manière. Certains magasins expérimentent des moyens de rendre le processus général plus flexible. Une méthode consiste à supprimer les bornes de paiement en libre-service pour permettre aux clients de payer en utilisant uniquement leurs appareils mobiles. Plus tôt une entreprise découvre grâce à l’écoute sociale que son principal concurrent a pris ce type de mesure audacieuse (avec succès), plus vite elle peut réagir.

5. Mesurez les commentaires des clients.

Parfois, les entreprises et leurs employeurs pensent qu’ils offrent de la flexibilité. Mais si les clients ne sont pas d’accord, votre entreprise doit modifier ou abandonner la solution. Pour cette raison, les organisations doivent rester en contact étroit avec les acheteurs. Que ce soit par le biais de conversations en magasin ou d’enquêtes en ligne, le sentiment des clients doit être collecté, évalué et apprécié.

Encore une fois, cela remonte à la sagesse séculaire de connaître le client. Par exemple, cela peut sembler un avantage majeur de permettre aux acheteurs de contourner les agents du service client humain en proposant des chatbots. Et si le public cible de l’entreprise se déplaçait dans le groupe d’âge des baby-boomers prêts à la retraite ? Bien que férus de technologie, ils préféreront peut-être parler à une personne. Et ils ne veulent certainement pas attendre pour être servis. Cinquante-sept pour cent des consommateurs baby-boomers changeraient de fidélité à la marque s’ils ne pouvaient pas se connecter rapidement avec des représentants en direct.

Passer le plus de temps possible à découvrir ce dont les clients ont besoin immédiatement permet de favoriser une réflexion flexible. Cela réduit également le risque de mettre en œuvre une solution « flexible » qui ne semble pas flexible pour les utilisateurs finaux.

En fin de compte, les chefs d’entreprise ne veulent pas connaître une autre récession ou pandémie au cours de leur vie professionnelle. Néanmoins, tout peut arriver. La mise en place d’une infrastructure flexible permet aux entreprises de faire face à n’importe quelle tempête.