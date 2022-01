Ce que le tournage en noir et blanc apporte à ces films

Quand il s’agit de cinéma en noir et blanc, il y a plus qu’il n’y paraît. Le look monochromatique date des premiers jours de l’histoire du cinéma et a tendance à évoquer la nostalgie dans la psyché. Il nous rappelle doucement où nous avons été et résonne d’une manière que la couleur ne peut tout simplement pas.

Même pendant les balbutiements des Oscars, l’organisation a reconnu la dichotomie entre les deux formats avec différents prix récompensant le travail des cinéastes – un pour la couleur et un pour le noir et blanc – de 1939 à 1967. 1993 qu’un film à prédominance en noir et blanc a remporté le prix de la cinématographie parmi les nominés en couleur.

Il y a eu une résurgence croissante de films en noir et blanc au cours de la dernière décennie, y compris le prix du meilleur film « The Artist » (2011) et « Roma » (2018), qui a remporté un trio d’Oscars, ainsi que les films nominés » Cold War » (2018), « The Lighthouse » (2019) et « Mank » (2020), qui ont remporté des Oscars pour la cinématographie et la conception de la production.

La récolte de cette année est inhabituellement importante et comprend un certain nombre d’images cousues en noir et blanc dans le tissu de leurs histoires visuelles – pour des raisons spécifiques.

« Belfast » du scénariste-réalisateur Kenneth Branagh est une histoire racontée à travers les yeux du jeune Buddy (Jude Hill), qui se retrouve face au conflit en Irlande du Nord, une période volatile qui a commencé à la fin des années 1960 au cours de laquelle les syndicalistes et les nationalistes se sont affrontés pour savoir s’il fallait rester dans le Royaume-Uni ou partir et rejoindre une Irlande unie.

Le voyage était personnel pour Branagh, car il reflétait son enfance. Le réalisateur a fait appel au directeur de la photographie Haris Zambarloukos, un collaborateur de longue date, et les deux ont choisi le noir et blanc pour apporter de la validité aux performances et de la grandeur au mondain.

« Nous savions que nous voulions supprimer les choses visuellement et nous pensions que le noir et le blanc pouvaient le faire », a déclaré Branagh. « C’est un aspect plus net et peut être différent d’un point de vue médico-légal pour une histoire. Cela peut vous permettre de vous concentrer profondément sur la condition humaine.

Jamie Dornan (à gauche) joue le rôle de « Pa » et Jude Hill (à droite) joue le rôle de « Buddy » dans « Belfast » du réalisateur Kenneth Branagh.

(Rob Youngson / Focus Caractéristiques)

La palette visuelle de « Belfast » repose sur un ton argenté et onirique qui n’est pas submergé par des ombres de mauvaise humeur ou des noirs profonds. « En racontant l’histoire, nous voulions un style qui ne gêne pas, ajoute le réalisateur.

Complétant le look, la composition de la caméra rappelait le cadre d’un peintre. « Nous plaçons les gens dans les fenêtres, derrière les barreaux ou dans la rue pour donner vie à ces études humaines », explique Branagh. « Le noir et blanc donne un cadrage unique au paysage visuel et souvent au visage humain. J’ai l’impression qu’Hollywood capture le cœur secret de tout le monde. Et il semble qu’avec le noir et blanc, cela ne vous permettra pas de le cacher.

Dans « Passing », la réalisatrice Rebecca Hall adapte le roman du même nom de Nella Larsen, qui suit deux femmes noires qui peuvent « passer » pour blanches tout en vivant dans le New York des années 1920 et les différents choix qu’elles font.

Les raisons pour lesquelles Hall a choisi le monochrome étaient doubles. L’une des raisons était d’emmener les téléspectateurs sur un noir axé sur les femmes qui avait l’impression d’avoir été fait à Hollywood pendant cette période. L’autre était l’aspect pratique – pour illustrer une crédibilité tonale que ces deux femmes noires pouvaient en effet « passer » pour du blanc à l’écran.

Ruth Negga et Tessa Thompson dans « Passing ».

(Netflix)

Le réalisateur a travaillé aux côtés du directeur de la photographie Eduard Grau pour donner vie à l’imagerie aux multiples facettes. « L’éclairage et le look en noir et blanc visaient à créer un espace abstrait afin que nous puissions jouer avec l’ombre et le ton et changer son apparence et, espérons-le, faire un commentaire sur la fictionnalité de la construction de la race – qu’il s’agit de contexte, et il y a un certain degré de glissance autour de la réalité », dit Hall. « Je pense que le noir et blanc aide énormément, et nous avons poussé cela. »

Dans l’adaptation de Shakespeare de Joel Coen « La tragédie de Macbeth », le directeur de la photographie Bruno Delbonnel a traduit visuellement la pièce magnétique en un film riche en grammaire visuelle construite autour de formes, d’éclairage texturé et d’images monochromes à contraste élevé et riches en détails.

Kathryn Hunter dans « La tragédie de Macbeth ».

(Apple TV)

« Notre idée était d’embrasser les murs nus et de ne rien utiliser d’abstrait », explique Delbonnel. « Ainsi, tout ce qui faisait obstacle aux vers de Shakespeare a été évité, y compris l’utilisation de la couleur. L’approche était de savoir comment nous pouvons faire en sorte que le public se connecte à la beauté des lignes et à leur puissance. Il s’agissait donc avant tout des acteurs, des personnages, de l’ambiance et des situations pour soutenir les répliques. »

Avec « The French Dispatch » de Wes Anderson, l’histoire est divisée en différents chapitres, chacun ayant son propre aspect distinctif qui complétait l’arc visuel global.

Le directeur de la photographie Robert Yeoman, qui a travaillé sur un certain nombre de titres avec le réalisateur, dont « The Grand Budapest Hotel » et « Moonrise Kingdom », admet que la préparation était une partie complexe du processus pictural. « Au départ, nous n’allions tourner que l’histoire du peintre de la prison en noir sur blanc. Mais en préparation, nous avons fait beaucoup de tests, et Wes et moi, et tout le monde vraiment, avons répondu au film en noir et blanc. Wes a pensé en tourner davantage en noir et blanc, y compris le dernier chapitre », dit-il.

(De gauche à droite): Tilda Swinton, Lois Smith, Adrien Brody, Henry Winkler et Bob Balaban dans le film « The French Dispatch ».

(Photos des projecteurs)

L’inspiration visuelle est venue des films français de la Nouvelle Vague. Des images texturées et un pot-pourri de couleur et de noir et blanc ont motivé le cadre, tandis qu’un rapport d’aspect carré de 1,37 maintient l’accent sur l’histoire. « Nous essayions de recréer cette période et ce sentiment des films français et nous avons estimé que le noir et blanc capture souvent cela mieux que la couleur », explique Yeoman.

Pour « C’mon C’mon », réalisé par Mike Mills et tourné par le directeur de la photographie Robbie Ryan, la principale raison derrière la palette en noir et blanc était d’uniformiser les quatre villes très différentes dans lesquelles l’histoire a été tournée.

Le récit suit Johnny (Joaquin Phoenix) alors qu’il remplit les fonctions parentales pour sa sœur, Viv (Gaby Hoffmann), alors qu’elle aide son mari de l’extérieur (Scoot McNairy) à trouver une cure de désintoxication. En tant que journaliste radio, Johnny voyage à Detroit, New York, Los Angeles et La Nouvelle-Orléans avec son neveu, Jesse (Woody Norman), dans une histoire émouvante sur la découverte de soi.

«Le noir et blanc a réuni les villes et les a fait se sentir connectées», explique Ryan. « En tant que grand fan de cinéma, en particulier en regardant les vieux films des années 30, 40 et 50, qui étaient principalement en noir et blanc, c’était assez difficile de pouvoir tourner dans le même format qu’eux. Cela semble nostalgique, mais je pense que la simplicité graphique des images monochromes permet de raconter plus facilement une histoire, car les choses se concentrent plus rapidement sur les visages et l’environnement en noir et blanc. C’est un format tout à fait à nouveau attendu au cinéma, et je pense que cela découle d’un intérêt à voir des histoires racontées de différentes manières.

Johnny (Joaquin Phoenix) et son jeune neveu (Woody Norman) dans « C’mon C’mon » de Mike Mills.

(A24)

Pendant le tournage de «Being the Ricardos» du scénariste-réalisateur Aaron Sorkin, le directeur de la photographie Jeff Cronenweth s’est tourné vers le noir et blanc pour des moments spécifiques. Le biopic axé sur le dialogue se déroule sur une semaine controversée de production sur la sitcom classique « I Love Lucy » qui menace le mariage et la carrière de Lucille Ball (Nicole Kidman) et Desi Arnaz (Javier Bardem). Principalement tournées en couleur, des images monochromes ont été utilisées pour revigorer l’esprit de l’émission de télévision emblématique.

« Notre idée était de ne jamais montrer la série télévisée telle que vous la connaissez, cependant, nous ne voulions pas perdre cette partie merveilleuse de l’histoire », note Cronenweth. « Ce que nous avons fait, c’est quand nous voyons Lucy essayer de résoudre des défis comiques ou des choses qui ne fonctionnent pas dans une scène, qui vous sont présentées dans les salles des scénaristes ou à table, c’est dans ces moments-là qu’elle se reflétera dans sa tête, et cela deviendra cette scène que vous auriez vue dans l’émission de télévision. Tout est dans son esprit, mais nous le présentons comme s’il s’agissait d’un événement se produisant dans la série elle-même.

Lorsqu’on lui demande ce qui rend le noir et blanc spécial pour les cinéphiles, Cronenweth répond : « La chose la plus évidente est qu’il y a moins de distractions. Vous n’êtes pas distrait par les yeux bleus ou les cheveux blonds d’un personnage. Tout le monde a une similitude, et cela vous permet de vous concentrer davantage sur le film et ce qu’ils disent, par opposition aux couleurs ou aux choses sauvages qui se passent en arrière-plan. Je pense que c’est une façon plus simple de raconter une histoire sans se sentir déconnecté, ce qui semble étrange parce que ce n’est pas en couleur et nous vivons nos vies en couleur.