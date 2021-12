Ce que le virage «faucon» de la Fed signifie pour Bitcoin

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Hier, dans le sillage de la réunion du FOMC, la Réserve fédérale a signalé un virage belliciste. Les achats d’actifs seront réduits deux fois plus vite et la Fed anticipe désormais trois hausses de taux l’année prochaine. Alors pourquoi, dans le sillage de tout cela, les actifs à risque augmentent-ils et les anticipations d’inflation à cinq ans grimpent-elles ?

