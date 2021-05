Ce que l’EIP 1559 apporte au graphique Ethereum

Compartir

Source: Adobe / H_Ko

Ethereum (ETH) change. Non seulement il subit le processus graduel de transition vers un mécanisme de consensus de preuve d’enjeu (PoS), mais il ne lui reste qu’à quelques mois de réorganiser considérablement son système monétaire, par le biais de la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 1559.

EIP-1559 propose de diviser les frais de gaz Ethereum en deux parties: un pourboire qui peut être défini par l’expéditeur d’une transaction et des frais de base qui sont ensuite brûlés. C’est ce dernier élément qui, selon certains, transformera ethereum en un crypto-actif déflationniste et, selon le domaine de l’ETH, en fera un sérieux rival de stockage de valeur pour le bitcoin.

Selon les acteurs de l’industrie parlant à Cryptonews.com, ce changement ne se produira peut-être pas du jour au lendemain car Ethereum doit passer complètement au PoS avant que l’aspect déflationniste de l’EIP-1559 n’entre en jeu. Certains analystes soupçonnent également qu’Ethereum pourrait ne pas atteindre le niveau de trafic. donc les brûlures symboliques l’emportent sur l’inflation.

‘Seul le temps le dira’

Le développeur Ryan Berckmans explique que l’EIP-1559 entraînera la destruction de la plupart des tarifs de gaz, bien que l’effet ne soit probablement pas instantané.

«L’EIP-1559 devrait brûler environ 70% des tarifs, c’est une pression déflationniste. Cependant, lorsque l’EIP-1559 sera lancé le 14 juillet, l’ETH ne deviendra pas immédiatement déflationniste car la preuve de l’exploitation minière continuera à produire une inflation nette jusqu’à ce qu’Ethereum passe à la preuve de participation cette année », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Cependant, l’inflation deviendra probablement négative lorsque Ethereum 2.0 sera enfin publié.

“Après le passage au PoS, l’ETH devrait être déflationniste car la quantité d’ETH censée épuiser l’EIP-1559 dépasse largement l’inflation totale prévue du PoS, qui est <1% d'inflation", a ajouté Berckmans.

Tout le monde n’est pas d’accord avec cette prédiction, certains soutiennent qu’Ethereum pourrait devenir déflationniste même avant PoS, et certains affirment que l’ETH brûlé ne sera pas plus nombreux que l’ETH nouvellement créé (via des récompenses de bloc).

“Les effets déflationnistes de l’EIP-1559 devraient être observés immédiatement et seront de plus en plus répandus à mesure qu’Ethereum passera pleinement à la preuve d’enjeu”, a déclaré la société blockchain. ConSensys «Lex Sokolin.

Il a ajouté que plus il y a de transactions, plus la combustion du taux de base sera déflationniste. D’autre part, le Analyste eToro Simon Peters n’est pas convaincu que la combustion des taux surpasse systématiquement l’inflation.

«À mon avis, c’est peu probable. Étant donné que les solutions de couche 2, telles que les roll-ups, sont en cours de développement pour aider à mettre à l’échelle la blockchain Ethereum actuelle et à réduire la congestion sur le réseau, je ne prévois pas que la congestion atteindra un point où elle deviendra déflationniste. Mais seul le temps nous le dira », a-t-il déclaré.

Une tendance à surveiller

L’image devient encore plus compliquée avec Ethereum 2.0 et le passage au PoS. En effet, en plus de se débarrasser de l’exploitation minière, PoS entraînera également le verrouillage d’une quantité considérable d’ETH dans le contrat d’actions Ethereum 2.0.

«Depuis le début de l’accord de dépôt en novembre 2020, environ 4,4 millions de jetons Ethereum ont été bloqués, ce qui n’est pas loin du montant total qui a émergé au cours des 12 derniers mois. Cependant, ce pari est intervenu dans la moitié du temps et pourrait s’accélérer à mesure que de plus en plus d’échanges et de portefeuilles commencent à soutenir les paris sur Ethereum 2.0, c’est donc une tendance à surveiller », a déclaré Simon Peters.

Au moment de la rédaction de cet article, le montant d’ETH misé a en fait augmenté à 4,6 millions et pourrait encore s’accélérer une fois la transition effectuée. Cela sera en partie facilité par le fait que les validateurs peuvent gagner un intérêt considérable en pariant sur l’ETH.

«Le TAEG du validateur est de 7,4% aujourd’hui et devrait augmenter à 20% + le jour de la fusion. Bien sûr, 20% est une grosse affaire pour les validateurs et le résultat sera un niveau d’engagement considérablement plus élevé parmi les validateurs, stimulant davantage la demande d’ETH », a déclaré Ryan Berckmans.

Maintenant, ETH 32 (actuellement près de 86 530 $) est nécessaire pour devenir un validateur.

De plus, sans extraction de preuves de travail, les validateurs auront moins de coûts à couvrir.

«Du côté de l’offre, les mineurs doivent vendre beaucoup d’ETH pour couvrir leurs dépenses en matériel et en énergie, ce qui augmente l’approvisionnement en circulation. Après être passés à la preuve d’enjeu, les validateurs ne doivent pas nécessairement vendre l’ETH car les validateurs sont si bon marché à exécuter qu’ils sont effectivement gratuits », a ajouté Berkmans.

En d’autres termes, il y aura “une crise d’approvisionnement” après le passage à l’EIP-1559 et au PoS, car les validateurs vendront moins d’ETH et les détenteurs parieront plus.

Ethereum contre Bitcoin

La question éternelle en crypto a presque toujours été de savoir si Ethereum est “ meilleur ” que Bitcoin (BTC) (et vice versa) et sans surprise, le camp Ethereum dit que EIP-1559 et PoS donneront à Ethereum un avantage distinct.

«Je pense qu’il est garanti à 100% que l’ETH changera BTC dans les prochaines années, et BTC est susceptible de changer dans les 6 à 18 prochains mois. Il est important de comprendre que BTC aura du mal à maintenir une valorisation de plusieurs billions de dollars en raison du problème de coût de Bitcoin », a déclaré Berckmans.

juste réparer mon twttr – jack (@jack)

En tant qu’observateur plus neutre, Simon Peters a déclaré que ethereum pourrait certainement rivaliser avec le bitcoin en tant que réserve de valeur à l’avenir, mais que cela dépend d’un certain nombre de facteurs.

«Bien que ethereum ne soit pas une offre fixe, il y a sans doute plus de facteurs qui pourraient le rendre plus déflationniste que le bitcoin, tels que le verrouillage d’Ethereum, sa capacité à participer, par les investisseurs qui possèdent ethereum, et parce que c’est souvent une exigence pour les transactions et l’intelligence contrats. opérations. Par conséquent, il est possible qu’il y ait moins de jetons en circulation, mais la demande continuera, ce qui augmentera le prix », a-t-il déclaré.

Cependant, comme certains le soutiennent, le défaut de l’argument déflationniste est que n’importe qui peut créer une “nouvelle monnaie numérique qui réduit l’offre de 5% par an et est contrôlée par un seul émetteur sur une feuille de calcul Google” et “avec la politique monétaire de l’ETH en cours de modification. affaiblit une fois de plus la crédibilité que la politique ne changera pas à l’avenir. “

Dans tous les cas, plus largement, Peters a conclu que si Ethereum parvient à maintenir son statut de plate-forme de premier plan pour la finance décentralisée (DeFi), les contrats intelligents, etc., et empêche également les plates-formes concurrentes de prendre des parts de marché, “Il a donc le potentiel pour grandir encore plus. “

Qu’il rivalise ou dépasse le bitcoin, le potentiel de croissance supplémentaire est en fin de compte le principal message que Lex Sokolin tire des changements à venir.

«Donner à Ethereum plus de puissance de calcul et de performances de transaction à travers de multiples développements logiciels attirera plus de développeurs, d’applications et d’entreprises. Cela conduira à de meilleurs logiciels, à de plus grandes économies et à une utilisation accrue », a-t-il conclu.

