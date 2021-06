Ce que l’embauche inattendue de Ferrari dans le monde de la technologie signifie pour son équipe de F1 · .

La plus grande surprise de la nomination de Benedetto Vigna au poste de PDG de Ferrari – l’homme de 52 ans remplace Louis C Camilleri, qui a démissionné en décembre dernier peu de temps après s’être remis du Covid – n’est pas tant qu’il a été recruté en dehors du secteur automobile, mais que le processus a duré six mois. Cela fait neuf mois sans PDG. Pour une société cotée. Pendant une crise.

Cela indique un manque de planification de la succession au sein de l’entreprise, ce qui est inexplicable étant donné que Camilleri était un PDG provisoire, parachuté après la mort inattendue de Sergio Marchionne en 2018. Pire, le président de Ferrari John Elkann, le descendant d’Agnelli chargé de gérer les investissements de la famille, avait son attention détournée alors qu’il finalisait la fusion entre Fiat Chrysler Automobiles et Peugeot pour former Stellantis.

Après le départ de Camilleri, un certain nombre de candidats potentiels étaient liés au poste, dont le PDG de Porsche Italia Pietro Innocenti ainsi que les magnats de la mode Marco Bizzarri et Stefano Sassi (PDG de Gucci et Valentino respectivement). Au lieu de cela, Elkann et son conseil d’administration se sont tournés vers un geek de l’électronique avec un certain nombre de brevets de micropuces à son nom, un avec un dossier exemplaire avec la principale entreprise de semi-conducteurs STMicroelectronics.

Vigna rejoindra Ferrari en septembre en provenance de STMicroelectronicsConsider, cependant, que le travail le plus récent de Camilleri avant de devenir chef de Ferrari était avec la maison de tabac Philip Morris. Avant cela, il a dirigé la société de consommation Kraft Foods. Dans ce contexte, un diplômé en physique avec une formation en puces électroniques est plus « Ferrari » que ne l’était son prédécesseur.

Pourtant, le recrutement de Vigna est très important sur deux fronts : il a clairement été nommé pour diriger Ferrari, autrefois la plus axée sur l’ingénierie mécanique de toutes les marques automobiles, vers un avenir de plus en plus électrique. De plus, sans aucun signe d’implication dans le sport automobile ou d’intérêt pour son CV, cela suggère qu’il est peu probable que Vigna s’implique beaucoup dans l’opération F1 au-delà des questions commerciales normales telles que les budgets, les revenus et le retour sur investissement.

La première raison est un signe des temps : avec des « execmobiles » électriques à quatre portes de Porsche et Audi – sans oublier Tesla – capables de surpasser tous les arrivants dans les enjeux de zéro à 120, et les parvenus du monde entier promettent de construire des supercars à batterie, Ferrari doit clairement adopter de telles technologies le plus tôt possible. Déjà un SUV hybride Cheval Cabré, le Purosangue, est en route ; la prochaine Ferrari pourrait bien être un « cheval de trait » tout électrique.

Interview: “Nous devons apprendre de nos erreurs, pas blâmer les gens”: Binotto de Ferrari s’adresse aux .Lorsque nous avons interviewé le PDG de la Scuderia Ferrari et directeur de l’équipe Mattia Binotto à Monaco, il était clairement conscient qu’une nomination était en attente, mais n’a pas pu commenter en raison de la réglementation boursière. Cependant, il était convaincu que la division sportive, la Gestione Sportiva, resterait autonome au sein des structures Ferrari plus larges.

“J’ai la pleine autonomie et les délégations de pouvoir quotidiennes”, a-t-il déclaré. « Si j’ai besoin de leur soutien, j’ai leur soutien comme je l’ai eu comme par le passé. Je pense que peu de choses ont changé. John Elkann est pleinement conscient, pleinement impliqué et vient à certaines courses ; c’est une collaboration très positive et constructive que nous avons.

“[Elkann] est président-directeur général, donc je lui rends compte de tout ce que nous faisons et le principal [decisions]. Je suis convaincu que parce que Ferrari est une famille unique, il y aura toujours une bonne et positive collaboration. Il est très engagé dans le projet Ferrari.

Une telle autonomie, c’est bien beau, mais Vigna devrait-elle emmener Ferrari sur la voie purement électrique – sa tête est clairement là où passe le courant – qu’en est-il alors pour la Scuderia ? La F1 est la principale plate-forme marketing de Ferrari – la marque se pavane sur les pistes de course au lieu des programmes publicitaires traditionnels – et le championnat devrait rester engagé dans les hybrides dans un avenir prévisible.

L’avenir de Ferrari est-il électrique ? La Scuderia pourrait-elle donc finir sur un membre ? L’impensable pourrait-il se produire et Ferrari finira-t-il par abandonner la F1 et passer à la Formule E ? Ce n’est pas au-delà des limites du possible étant donné que l’accord Concorde expire à la fin de 2025. Par définition, l’ADN est une question d’évolution, et Ferrari est passé d’un constructeur de voitures de sport qui existait uniquement pour financer les ambitions de course du fondateur à un pleinement -Marque de luxe high-tech en volume (limité). L’électricité pourrait-elle être le prochain brin d’hélice de Ferrari ?

Ferrari a déjà conclu un accord de marque de mode avec Armani et est sur le point de relancer le restaurant Il Cavallino – situé en face des portes sacrées – en collaboration avec le chef étoilé Michelin Massimo Bottura qui a des coentreprises similaires avec d’autres marques de luxe. On est loin d’une entreprise produisant une poignée de voitures par an, à la main, chez un ancien forgeron ; loin de son ‘ADN’ originel.

Ferrari est responsable devant ses actionnaires et non devant la F1 ni devant les tifosi. Si l’électrique sur route et sur piste améliore ses résultats tout en conservant une aura de mystique et de luxe, alors Elkann et Vigna n’hésiteront pas à emprunter cette voie. Tout écart par rapport au chemin optimal vers une rentabilité soutenue ne sera pas dans l’intérêt des actionnaires. La Scuderia telle que nous la connaissons pourrait finalement être un dommage collatéral.

