Ce que l’ensemble ‘Black Widow’ nous a dit dans les nouvelles de la visite ⋆ .

Black Widow arrive enfin dans les salles et aujourd’hui, des informations ont été publiées à partir de visites de tournage que les points de vente ont dû continuer en 2019. Oui, c’est exactement le temps que nous attendons des informations du plateau. Depuis maintenant un an (enfin, plus d’un an), nous attendons de voir où Black Widow emmène Natasha.

Depuis 2010, Nat fait partie de l’univers cinématographique Marvel, mais elle s’efface souvent devant les hommes des Avengers. Elle a toujours été là, mais elle n’a jamais été l’objectif principal, et c’est sa première sortie autonome. Mais plutôt que de revenir à la vie que Natasha avait autrefois, le film se concentrera sur le Nat que nous connaissons et aimons, et son voyage avec sa famille passée et sa nouvelle famille dans les Avengers.

Les visites sur le plateau ont donné un aperçu plus approfondi de la dynamique entre Natasha et sa “soeur” Yelena, explorant leur relation et leur connexion, y compris la connexion que nous avons tous remarquée entre le look de Natasha Infinity War et Yelena, comment leur dynamique s’est avérée très différente et moins contradictoire qu’initialement prévu, et que «Ce film parle… essentiellement de femmes qui ont été maltraitées. Qu’il s’agisse d’un système ou d’abus physiques, ils ont tous été, d’une manière ou d’une autre, piégés », selon l’actrice de Yelena Florence Pugh.

Ils nous ont également donné un meilleur aperçu de l’endroit où se trouve Natasha lorsque nous la voyons dans Black Widow par rapport au reste de l’univers cinématographique Marvel. Ce que nous savons du film, c’est qu’il se déroule après Captain America : Civil War et avant le retour blond de Natasha dans Avengers : Infinity War. Johansson a expliqué pourquoi ils ont choisi ce moment précis de la vie de Nat, plutôt que d’opter pour une « histoire d’origine » plus traditionnelle comme nous le voyons habituellement dans les films de super-héros autonomes :

L’après-guerre civile semblait être un bon moment pour commencer. Nous n’avons jamais eu l’intention de faire une histoire d’origine. Je n’ai jamais voulu faire une histoire d’origine parce que je ne voulais tout simplement pas revenir en arrière. J’avais envie d’avancer, même si on recule, mais tout a du sens quand on le voit. C’était comme un bon moment parce que Natasha, elle l’a toujours été, elle a toujours travaillé pour quelqu’un. Elle a toujours fait partie d’une opération. Elle a toujours eu un filet de sécurité. Pas nécessairement, je ne sais pas si le filet de sécurité est la meilleure façon de le dire, mais elle a toujours été une opératrice, et elle n’a en fait jamais vraiment dû, pour le meilleur ou pour le pire, prendre des décisions pour elle-même.

Elle a raison. Avant que Nat ne travaille pour Nick Fury et SHIELD, elle était une veuve noire et avait à peine le temps de réfléchir par elle-même. C’était constamment le choix de quelqu’un d’autre, et même lorsqu’elle travaillait pour les Avengers, elle n’était pas le chef d’équipe. Elle a fait ce dont Tony ou Steve avaient besoin, et Civil War est à peu près la première fois qu’elle prend une décision complètement seule au sein de ce groupe. Elle aidait Tony mais laissa partir Steve et Bucky parce qu’elle savait que c’était la bonne chose à faire.

Depuis que Black Widow a été annoncé, je n’ai jamais su pourquoi ils avaient spécifiquement choisi l’après-guerre civile. Il y a eu de nombreuses fois tout au long du canon Marvel, nous aurions pu voir Nat, mais ce moment particulier, quand ils sont en fuite? C’était juste comme un choix arbitraire. Mais c’est une façon extrêmement intéressante de considérer Nat en tant que personnage, surtout si elle, comme Johansson, considère cette nouvelle “liberté” de la même manière.

Cela me rend également un peu ému de savoir que Natasha avance et que nous ne regardons pas en arrière une histoire que nous aurions dû avoir il y a des années. C’est franchement nul qu’il ait fallu autant de temps pour un film Black Widow. Nous le savons tous, nous avons tous exprimé cette contrariété, et voir le voyage de Nat 10 ans plus tard serait un peu un mauvais service à la croissance qu’elle a eue à l’écran. Mais apprendre son passé tout en l’emmenant dans un voyage vers l’avenir ? C’est le genre d’arc parfait pour Natasha Romanoff.

Johansson a également parlé du sacrifice de Nat dans Avengers: Fin de partie et de sa volonté de se jeter d’une falaise à Vormir afin que les Avengers puissent ramener ce qu’ils ont perdu lorsque Thanos s’est cassé.

D’une manière étrange, désordonnée, à l’envers, si une personne pouvait être vraiment altruiste et totalement bizarre, parce que personne ne l’est évidemment, mais en fait l’acte qu’elle… Son sacrifice était une offre vraiment altruiste. Je pense qu’elle se sacrifie vraiment, d’une certaine manière, non vraiment par amour, par amour, elle sauve son amie. Elle sauve tout le monde, mais elle sauve son amie. Et je pense que le simple fait d’être dans ce genre d’espace libre et d’être capable de prendre cette décision, cette décision altruiste, cet acte altruiste, est incroyablement puissant. C’est incroyable qu’elle puisse être dans cet espace de tête pour faire ça.

Mais Johansson a également félicité la réalisatrice Cate Shortland pour le voyage qu’ils ont effectué avec Natasha et pour le fait que Shortland n’avait pas peur de regarder les parties laides de l’histoire de Natasha et de les explorer.

Ça a été une évolution intéressante, et ça a été intéressant de la découvrir avec chaque réalisateur avec qui j’ai travaillé et ce qu’ils voient, ce qui les intéresse et quel côté ils veulent découvrir. Et avec Cate [Shortland], ça a été tellement libérateur parce qu’elle n’a peur de rien de la laideur, ou de ce qui est perçu comme de la laideur, des parties embarrassantes et inconfortables, du ventre mou, tout ça. C’est sur cela qu’elle veut faire des films, donc ça a été… J’espère que dans ce film, vous voyez Natasha dans sa vraie et vraie force dans ce film, plus que jamais, et que Cate le fera ressortir aussi.

Black Widow sort enfin en salles ce 9 juillet et j’ai hâte de voir ce que le passé réserve à Natasha Romanoff.

