Ce que l’ère des Lumières à venir signifiera pour votre portefeuille

Il est difficile de croire qu’il y a un peu plus d’un an, Covid-19 a été officiellement déclaré pandémie, nous étions confrontés à une récession mondiale et le marché boursier était en plein milieu d’un marché baissier.

Source: Shutterstock

Ce marché baissier a commencé lorsque les ours ont lutté pour la première fois contre les taureaux le 19 février 2020. Et tandis que le marché baissier n’a duré que 33 jours – le plus court de l’histoire du marché baissier – il ne s’est pas déroulé sans combat.

Plus précisément, le mardi 16 mars 2020 était le jour où les ours ont lancé leur plus gros coup de poing.

Ce mardi, le Dow a plongé de 12,9%, soit 2997,10 points, et le S&P 500 a chuté de 8% à l’ouverture du marché. Cela a déclenché les «disjoncteurs», interrompant le trading jusqu’à 9 h 46 HE. Cela a également marqué la plus forte baisse du Dow depuis le «lundi noir» du 19 octobre 1987, qui a vu l’indice chuter de 22,6%.

Certains appellent ce mardi «Black Monday II», et pour cause!

Nous voici maintenant, un an plus tard, et le marché boursier est sur des bases beaucoup plus solides.

Les taureaux sont de retour aux commandes, le S&P 500 et le Dow ayant progressé de plus de 75% et 68%, respectivement, du «Black Monday II» au 16 mars 2021. En outre, le S&P 500 et le Dow ont atteint une flopée de nouveaux des sommets chronologiques, le Dow ayant dépassé les 34 000 pour la première fois jeudi.

Le premier portefeuille Power que mon collègue et ami d’InvestorPlace, Matt McCall, et moi avons créé à la mi-décembre a fait un bond de 38,5% – environ cinq fois le rendement annuel moyen du marché – en seulement sept semaines et demie. Et nous sommes encore plus enthousiastes à l’idée de ce qui va suivre.

Mais ce n’est pas seulement le marché boursier qui revient en force. Les États-Unis reviennent lentement à la normale, eux aussi. Environ 198 millions de doses de vaccin Covid-19 ont été administrées aux États-Unis (environ 836 millions de doses dans le monde) et, comme nous en avons discuté vendredi, nous sommes au milieu d’une solide reprise économique alors que de plus en plus d’États commencent à lever les restrictions et permettre à certaines entreprises de fonctionner à pleine capacité.

Mais parce que tant d’Américains sont chez eux, il y a aussi eu un changement technologique accéléré passionnant et la productivité des travailleurs.

Les changements que nous avons constatés à la suite de la pandémie de Covid-19 me rappellent un changement technologique similaire entre 1665 et 1666, qui était la dernière épidémie majeure de peste bubonique en Grande-Bretagne. Sir Isaac Newton s’est enfui à la campagne, et lorsqu’il était isolé, il a découvert la gravité (lorsque la pomme est tombée de l’arbre) et a écrit la théorie de la relativité. Cela a déclenché l’ère des Lumières et de nouvelles découvertes scientifiques.

La grande question est donc la suivante: l’isolement de nombreux Américains au cours de l’année écoulée va-t-il également déclencher une nouvelle ère des Lumières?

Matt et moi avons certainement été enthousiasmés par tous les changements technologiques de l’année écoulée et nous voyons d’autres changements venir pour stimuler la productivité, ce qui contribue à étouffer l’inflation et à accroître la prospérité.

Le domaine de l’intelligence artificielle (IA), par exemple, a fait un énorme bond en avant à l’été 2020 lorsque les chercheurs Microsoft (NASDAQ:MSFT) -démarrage sauvegardé appelé OpenAI a dévoilé la tentative la plus ambitieuse au monde de construire le «Saint Graal» de l’IA, appelée intelligence générale artificielle (AGI). Ce sont essentiellement des programmes informatiques qui peuvent parcourir d’immenses trésors de données à une vitesse fulgurante, puis «penser» et agir par eux-mêmes, avec autant de souplesse et de créativité que l’esprit humain.

Et ils pourraient être la clé d’un marché de l’IA qui, selon ARK Invest, ajoutera 30 billions de dollars de nouvelles richesses à l’économie globale d’ici 2037. À ce moment-là, l’IA en tant que technologie aura probablement dépassé la valeur économique d’Internet! Et mis en place une nouvelle génération de millionnaires qui ont vu ce qui allait arriver et qui sont arrivés tôt.

Il y aura beaucoup à faire, alors préparez-vous à prendre des notes. Nous pensons que nous assisterons à un boom économique et boursier au cours des 12 prochains mois.

Et nous pensons que nous sommes entrés dans une nouvelle ère des Lumières, lorsque les révolutions dans des technologies comme l’intelligence artificielle changeront nos vies à jamais et créeront une richesse inimaginable pour les investisseurs.

