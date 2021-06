Ce que les actions politiques de la RBI signifient pour l’économie, la demande, les marchés boursiers et les rendements obligataires ; les experts décryptent

Le comité de politique monétaire de la Reserve Bank of India a décidé aujourd’hui de maintenir le statu quo et de maintenir sa politique accommodante pour faciliter la croissance de l’économie indienne touchée par le virus.

Le comité de politique monétaire de la Reserve Bank of India a décidé aujourd’hui de maintenir le statu quo et de maintenir sa politique accommodante pour faciliter la croissance de l’économie indienne touchée par le virus. Tous les membres du MPC ont voté à l’unanimité pour maintenir le taux des prises en pension à 4 % et le taux des prises en pension à 3,35 % lors du deuxième examen bimensuel de la politique de cet exercice. Outre les taux directeurs, la banque centrale a intensifié ses efforts pour maintenir une liquidité adéquate dans le système en annonçant le GSAP 2.0 et une fenêtre de liquidité spéciale pour certains secteurs. La RBI a de nouveau assuré de maintenir une politique de soutien à la croissance tout en réduisant les prévisions de PIB à 9,5% pour l’exercice en cours.

Que pensent les économistes des évolutions d’aujourd’hui ?

Anagha Deodhar – Économiste en chef, ICICI Securities : »Le MPC a relevé ses prévisions d’inflation pour la majeure partie de l’EX22 de 20 à 30 points de base et a fortement abaissé les prévisions de croissance du PIB à 9,5%, principalement en raison d’une croissance plus faible que prévu au S1FY22. Cela montre que la priorité du comité est de soutenir la reprise de la croissance. La RBI a également annoncé une fenêtre de liquidité à la réception de Rs 15 000 crore pour les secteurs à forte intensité de contact, une facilité de liquidité supplémentaire de Rs 16 000 crore pour SIDBI. De plus, il a annoncé l’achat de titres publics d’une valeur de Rs 1,2 lakh crore sous GSAP 2.0 au T2FY22. Toutes ces mesures combinées sont susceptibles de maintenir les conditions financières de l’économie favorables et de soutenir la reprise. »

Indranil Pan, économiste en chef – YES BANK: « Compte tenu de l’évolution actuelle de la dynamique croissance-inflation, la RBI n’avait absolument aucune possibilité de modifier ses taux directeurs. Au lieu de cela, la RBI s’est efforcée de maintenir la fluidité du système avec des liquidités adéquates et de cibler également les opérations de sauvetage pour les secteurs les plus stressés de l’économie. Nous pensons qu’au cours de l’exercice en cours, la RBI n’aura aucune marge de manœuvre pour modifier ses taux d’intérêt afin de soutenir l’économie. Au lieu de cela, il fera tout ce qui est nécessaire pour pousser le crédit et les liquidités vers les secteurs en difficulté de l’économie afin d’empêcher l’érosion des chaînes d’approvisionnement de l’économie. »

Prithviraj Srinivas, économiste en chef, Axis Capital: « Pour faire face aux pressions probables sur les taux d’intérêt nationaux, la RBI a souligné la présence de 600 milliards de dollars de réserves de change comme moyen de dissuasion avant la réunion cruciale du FOMC et a donné des indications prévisibles sur le programme d’achat d’obligations de la RBI, G-SAP 2.0. En outre, il y avait d’autres mesures de facilitation du crédit pour les secteurs de services à fort contact fortement touchés. Dans l’ensemble, les mesures et la communication d’aujourd’hui de la RBI renforcent l’orientation actuelle de la politique accommodante. »

Les économistes de Barclays Inde: « Dans sa déclaration, le MPC a reconnu les retombées économiques croissantes de la deuxième vague de COVID et a abaissé ses projections de croissance de 100 pb, de 10,5% auparavant à 9,5% maintenant. Le communiqué de presse a noté des niveaux élevés d’incertitude, en ce qui concerne la propagation du COVID dans les zones rurales et la pression sur les infrastructures de santé urbaines, qui peuvent présenter des risques à la baisse pour les perspectives de croissance à l’avenir. »

De quoi parlent les experts du marché ?

Lakshmi Iyer, CIO (Dette) et produits en chef, Kotak Mahindra AMC : “Le RBI MPC était d’environ G & G – Les prévisions de croissance pour l’exercice 22 ont été abaissées de 1% tandis que le montant du GSAP pour le deuxième trimestre a été augmenté. Bien que les prévisions d’inflation de l’IPC aient été augmentées, les pressions immédiates du côté de la demande peuvent ne pas être une préoccupation en raison de la pandémie. L’inclusion de SDL dans le GSAP est une bonne initiative pour aider à alléger une certaine pression sur les prêts de l’État. Les rendements obligataires sont susceptibles d’évoluer dans une fourchette étroite et d’osciller entre l’offre aux enchères et la demande menée par le GSAP. »

Vikas Garg- Head Fixed Income, Invesco Mutual Fund : « L’annonce du GSAP 2.0 pour 2QFY22 reflète le soutien continu de la RBI pour assurer l’achèvement du programme d’emprunt record G-Sec d’une manière non perturbatrice, bien que le montant de Rs 1,2 lakh cr était un peu inférieur aux attentes du marché. De plus, l’utilisation régulière des opérations d’achat sur le marché ouvert et des rebondissements d’exploitation s’inscrit dans les efforts de RBI pour assurer une évolution ordonnée de la courbe de rendement.

Amit Tripathi, CIO – Fixed Income, Nippon India Mutual Fund: « Tout point de vue extrême sur l’orientation du marché doit être évité. Notre allocation globale de portefeuille refléterait un biais neutre sur les taux. Les portefeuilles de base de la plupart des programmes de dette à durée indéterminée fonctionneront légèrement en dessous des points médians de leurs mandats de durée. Nous recommanderions une discipline continue dans les allocations des investisseurs, motivée principalement par des considérations liées à la période de détention. »

Dhiraj Relli, PDG, titres HDFC : « Une augmentation du montant des achats sur le marché secondaire sous G-SAP 2.0 maintiendra les rendements de référence ancrés autour des niveaux de 6%. Dans l’ensemble, la politique monétaire est conforme aux attentes et a coché toutes les cases. »

Nitin Sharma, responsable de la recherche – Inde, Fidelity International: « La baisse de la croissance attendue du PIB était attendue et a soutenu la position accommodante de la RBI tout en étant attentif à la montée de l’inflation. Sur ce dernier, de multiples forces sont à l’œuvre, y compris des perturbations temporaires généralisées de l’approvisionnement. Cependant, avec une réouverture progressive et une mousson probablement bonne, une partie du bruit dans les données devrait disparaître, donnant à RBI plus de contrôle. Les économies développées étant généralement sur le point d’atteindre le seuil de vaccination, le contexte économique mondial sera favorable et aidera également l’Inde à se redresser. »

Jimeet Modi, fondateur et PDG du groupe Samco: « La position accommodante de l’Inde continue de rester en ligne avec ses pairs mondiaux tels que la Fed et la BCE et cette fois, la politique a également été alignée sur les attentes du marché. L’éventail des prévisions tant en termes de PIB que d’inflation s’est équilibré et est resté plus ou moins optimiste. La RBI a en effet donné un coup de main, de toutes les manières possibles, pour augmenter les liquidités des MPME, l’espace le plus durement touché par cette pandémie. »

