“ Ce que les Américains se soucient ” ⋆ .

Meghan McCain, co-animatrice de “ View ”, a ébouriffé les plumes de l’émission de mercredi en évoquant un sujet sans rapport avec le dénigrement de GOP. Ses co-animateurs parlaient sans cesse de la représentante du Wyoming. Liz Cheney avait été évincée de son rôle de leadership. Il a été un sujet obsessionnel des médias libéraux ces deux dernières semaines pour détourner l’attention des problèmes auxquels l’administration Biden est confrontée, tels que la crise frontalière historiquement mauvaise qui continue de s’aggraver.

Près de dix-sept minutes après le début de l’émission et après une pause publicitaire, les co-animateurs libéraux discutaient toujours de Cheney, salivant maintenant l’idée que les républicains comme elle devraient rompre pour former un tiers. Mais Meghan McCain a abattu cette notion, suggérant qu’ils discutent de la pénurie de gaz qui détruit la côte Est, car c’est quelque chose dont les Américains moyens se soucient réellement:

Ses co-animateurs étaient tellement vexés par l’audace de McCain de soulever une critique de l’administration Biden alors qu’ils essayaient de dénigrer le GOP, qu’ils ont essayé d’interrompre, à plusieurs reprises:

Whoopi Goldberg a ensuite critiqué le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, en disant que c’était «le problème du président Biden à résoudre». Voici ce qu’il a réellement dit dans le clip qu’ils ont joué:

«Vous savez, ce n’est pas le cas. C’est une société privée. Commençons par ça! Whoopi déclamé. Après avoir joué le clip, elle a continué à se moquer des républicains, affirmant qu’il s’agissait d’un problème d’entreprise privée, pas du problème de Biden:

GOLDBERG: Alors vous savez, [chuckles’ I just want to point out four years they knew we had an issue with cyber security. This has been going on, this is how they got emails and all this stuff. Suddenly this is Biden‘s problem on a private company which everybody else says when we’re talking about private companies let them do–they’re a private company, let them do what they’re going to do! So I don’t know. [scoffs] Nous reviendrons tout de suite. Pardon. [cuts to commercial]