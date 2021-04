Ce que les blockchains de couche un apportent à DeFi

Les problèmes de congestion d’Ethereum et de frais élevés ont conduit de nombreuses entreprises à adopter des solutions de première couche telles que Optimistic Rollups, OMG Network et bien d’autres. Ces plates-formes permettent de créer des transactions en dehors du réseau Ethereum sur ce que l’on appelle des «sidechains», qui peuvent ensuite être réconciliées sur le réseau Ethereum principal en une seule transaction.

Ces options de couche deux gagnent beaucoup de terrain en prévision de la sortie d’Ethereum 2.0, qui vise à résoudre les frais de gaz élevés actuels grâce au sharding et au fractionnement des transactions sur plusieurs blockchains.

De nombreux projets ont adopté à la fois des solutions de couche un et de couche deux pour offrir aux utilisateurs des alternatives aux frais exigeants actuels observés sur la blockchain Ethereum. Parmi ces projets, les échanges décentralisés comme SushiSwap et 1inch se démarquent. Sergej Kunz, co-fondateur de 1inch Network, a déclaré à Cointelegraph: «Nous sommes prêts à nous étendre à toute autre blockchain avec suffisamment de DEX, de jetons et d’utilisateurs. Qu’il s’agisse d’une blockchain distincte comme BSC, NEAR, TRON, Solana ou d’une solution L2 comme Optimism ou zkSync. »

Binance Smart Chain: complimenter en compétition

En attendant, les projets de première couche tels que Binance Smart Chain ou BSC offrent aux utilisateurs des options de négociation et de fourniture de liquidités moins chères et plus rapides. BSC est l’une des alternatives les plus populaires à Ethereum, en raison de toutes les avancées déjà réalisées par Binance. Zhenwu Shi, fondateur d’InfStones – l’un des 10 meilleurs validateurs du réseau BSC – a déclaré à Cointelegraph:

«Faire une transaction sur BSC ne prend que 0,1 $ et est confirmée dans les 5 secondes, alors que cela prend 20 $ et quelques minutes sur Ethereum. Ces excellentes performances ont incité de nombreux développeurs à migrer leurs projets vers BSC. De plus, Binance consacre une quantité importante de ressources d’ingénierie au développement de BSC, et les progrès technologiques de BSC sont beaucoup plus rapides que d’autres projets. »

Bien que BSC puisse être considéré comme le concurrent numéro un actuel d’Ethereum, il existe d’autres façons d’envisager le scénario actuel. BSC fournit une alternative pour les projets et les utilisateurs qui libère de l’espace sur la chaîne Ethereum et permet des prix du gaz moins chers sur cette blockchain actuellement surchargée. Certains, cependant, ont critiqué BSC pour sa centralisation, il y a donc de nombreux facteurs à prendre en compte lors de la réflexion sur l’efficacité et la décentralisation.

Beaucoup pensent que l’avenir de la blockchain et des plates-formes de contrats intelligents sera distribué une fois qu’il n’y aura pas de projet unique qui détiendra le domaine total sur le marché. Plusieurs projets auront différents avantages et fonctionnalités à offrir aux utilisateurs. Parfois, même le branding peut faire en sorte que les projets se démarquent les uns des autres. Ainsi, il est peu probable qu’Ethereum reste la principale puissance financière décentralisée qu’il a été jusqu’à présent. Ilya Abugov, conseiller d’une plate-forme de données DeFi DappRadar, a déclaré à Cointelegraph:

«ETH 2.0 est bien loin pour que les chaînes de blocs concurrentes puissent établir leurs propres écosystèmes. Lorsque ETH 2.0 sera lancé, ce ne sera probablement qu’une des options pour les équipes de projet. Cela devrait améliorer les choses pour l’écosystème Ethereum, mais cela ne ramènera pas les choses à Ethereum comme la seule option viable.

Un projet communautaire, Cardano

De nombreux autres projets proposent différentes approches du contrat intelligent et de la technologie DeFi qui peuvent concurrencer et compléter le paradigme actuel qui a jusqu’à présent été dominé par Ethereum, qui a obtenu un fort effet de réseau. Aux côtés de BSC, Cardano est souvent considéré comme l’un des principaux prétendants à Ethereum.

La communauté Cardano a une passion et la communauté a connu une expansion rapide. Aimez-le ou détestez-le, Charles Hoskinson peut déplacer une foule. Cardano a été construit à partir de zéro avec le soutien de la recherche universitaire. Beaucoup dans l’industrie de la blockchain considèrent Cardano comme l’une des blockchains les mieux conçues dans l’espace crypto. L’industrie a fortement critiqué Cardano pour son développement initial lent. Cependant, à mesure que le système devient opérationnel, la réflexion, la planification et l’ingénierie peuvent permettre une accélération et une adoption rapides.

Cardano est l’un des pionniers d’un modèle de contrat émergent, l’UTXO étendu. Extended UTXO s’appuie sur le cadre de transaction «box» mis sur le marché par Bitcoin. Cependant, les boîtes UTXO acquièrent une logique et une programmabilité personnalisées. Plutôt que le modèle de contrat, qui a été adopté à partir d’Ethereum, l’UTXO étendu a une propriété unique par laquelle la majorité de la logique du contrat ne fonctionne pas sur la blockchain elle-même. Le modèle UTXO étendu empêche le gonflement de la chaîne que les contrats intelligents de modèle de compte s’accumulent.

Le modèle UTXO étendu est relativement nouveau. Cependant, de nombreux chercheurs pensent que cela équivaut à passer de 8 bits à 64 bits. Certains avaient émis l’hypothèse que le véritable défi de Cardano de rivaliser avec BSC et Ethereum pourrait tout aussi bien être la voie vers l’adoption massive par les développeurs de ce nouveau modèle, car il est relativement nouveau. Le testnet de Plutus met certainement ces craintes au repos, car il y a eu un intérêt et des inscriptions écrasants avant son lancement.

L’alliance UTXO étendue en Ergo

Ergo est un projet qui manque du marketing axé sur le battage médiatique qui a tendance à être si répandu dans l’espace crypto. C’est peut-être parce que son approche axée sur la recherche et son contenu de haut niveau créent beaucoup de confusion pour l’investisseur moyen en crypto.

Ergo est une blockchain de contrat intelligent, ou PoW, et a été la première blockchain à introduire le modèle de contrat intelligent UTXO étendu. Cela a conduit à un partenariat de recherche stratégique avec Emurgo et IOG, les deux principales sociétés qui construisent Cardano. La recherche conjointe a créé des pools d’oracle, une nouvelle approche radicale de la diffusion de données oracle en lecture seule dans l’espace de la blockchain.

Les NIPoPoW, ou preuves non interactives de preuve de travail, permettent une sécurité complète des nœuds PoW sur les environnements clients ultra-légers, principalement les téléphones portables. Le fondateur et développeur principal de la plate-forme Ergo, Alexander «Kushti» Chepurnoy, a déclaré à Cointelegraph:

«Ergo agit dans un modèle UTXO de type Bitcoin, qui est beaucoup plus convivial pour les solutions d’évolutivité et de confidentialité connues qu’Ethereum et d’autres chaînes de blocs basées sur des comptes. Ergo a des jetons natifs, non basés sur un contrat, ce qui est moins cher. En outre, il oblige les développeurs à effectuer des calculs hors chaîne, avec juste les vérifications nécessaires et un stockage minimal pour être sur la chaîne, ce qui permet d’atteindre le niveau cumulatif de compression des ballonnements de la blockchain. »

La voie vers la sécurité complète des nœuds PoW sur les appareils mobiles et potentiellement les appareils portables est sans aucun doute un développement passionnant. Une recherche conjointe a également construit le cadre d’un protocole de stablecoin algorithmique UTXO étendu, AgeUSD. Le protocole AgeUSD peut être personnalisé pour être un dérivé représentant n’importe quel actif ou produit avec une relative facilité.

Bien qu’Ergo ne soit pas une pièce de confidentialité native, il possède déjà l’une des applications de confidentialité de couche deux les plus avancées de la blockchain: un mélangeur non interactif. Ergo a été lancé avec des signatures Schnorr appelées protocoles sigma.

L’alliance Ergo / Cardano est certainement quelque chose qui peut conduire à un développement ultérieur. Une fois le déploiement de Goguen terminé, la recherche conjointe de sidechain pourrait relier ces deux chaînes, créant un réseau UTXO étendu, réunissant les forces des blockchains PoW et de preuve d’enjeu.

Déployer

Waves est un protocole de blockchain qui cherche à créer un écosystème plus large de blockchains interconnectées. En résolvant cette fragmentation et cette interconnexion, la fonctionnalité cumulative des blockchains est l’un des points d’intérêt critiques de Waves. Plutôt que de tout regrouper dans une seule chaîne, la solution réside dans une interaction inter-chaînes qui est véritablement indépendante de la blockchain, sans nouveau jeton natif, mais avec ses tokenomics basés sur les économies respectives des chaînes participantes.

Interrogé sur les avantages apportés à DeFi par Waves en tant que protocole de couche un, le responsable de la croissance de Waves, Max Pertsovskiy, a déclaré à Cointelegraph que, puisque les scripts de contrat intelligent ne sont pas complets, il est facile de prévoir leur complexité et en tant que tel, “Les frais de transaction blockchain ne dépendent pas du script utilisé et sont fixés à 0,005 WAVES, ou 0,05 USD au taux de change actuel.” Il a ajouté en outre:

«Un autre facteur est le jalonnement, qui, grâce à l’algorithme de consensus LPoS sous-jacent du protocole Waves, facilite le verrouillage des pièces WAVES à 6% par an et, sur cette base, la construction de mécanismes DeFi attrayants, comme l’a fait l’équipe Neutrino.

L’espace blockchain est célèbre pour son tribalisme – une chaîne pour les gouverner tous. Le protocole Waves travaille à développer des passerelles qui suppriment les frontières pour interconnecter les blockchains. Les vagues permettraient à chaque blockchain de potentiellement hyper-spécialiser tout en évoluant ensemble dans son ensemble. Cependant, on peut se demander si les différentes tribus vont s’unir et former une société.

L’adoption DeFi est-elle là pour rester?

Il est difficile de dire avec certitude à quoi ressemblera l’avenir de DeFi. L’environnement DeFi actuel comporte de nombreux projets notables qui visent tous un objectif commun. La race pourrait être décidée par la technologie, ou peut-être par l’adoption communautaire, ou peut-être que l’utilisation sera le facteur décisif.

Il convient de noter que, tout comme la finance traditionnelle, le monde de DeFi peut avoir de la place pour de nombreuses solutions concurrentes et collaboratives. Par exemple, Polkadot pense que c’est le cas et se concentre fortement sur la création de solutions d’interopérabilité.

Une chose est claire: le niveau croissant de recherche, d’innovation et d’adoption montre certainement que le mouvement DeFi ne fera que croître. Michael Gord, directeur général de la Fondation XDB – une organisation à but non lucratif axée sur le soutien des DigitalBits et des technologies associées – a déclaré à Cointelegraph:

«Au cours de l’année écoulée, l’industrie a plus que prouvé sa capacité à hyperconnecter toutes les manières des participants au réseau, et maintenant, il y a plus d’endroits que jamais à construire. Nous assistons à la montée en puissance des blockchains de couche de protocole, telles que Polkadot, Cardano, Stellar et DigitalBits. »

Gord pense que l’avenir de DeFi ne se résume pas à une chaîne ou à une autre, mais à une chaîne croisée. Bien que difficiles, «les solutions inter-chaînes sont absolument impératives pour garder DeFi vraiment ouvert.»