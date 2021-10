Ce que les CBDC signifient pour l’avenir de DeFi et de Stablecoins

Au cours de la dernière année, le récit entourant les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) a considérablement progressé. D’une discussion presque entièrement conceptuelle, les CBDC sont maintenant à divers stades de recherche et de développement pour déterminer comment elles pourraient fonctionner dans la pratique.

Le yuan numérique chinois est actuellement en tête du peloton. Après plusieurs projets pilotes, le gouvernement chinois devrait déployer sa CBDC auprès d’une population de plus d’un milliard de personnes en 2022. Bien qu’aucun autre pays n’ait encore atteint le même stade de développement de CBDC, des progrès étonnamment rapides ont été réalisés. Récemment, les chefs des finances du G7 se sont réunis et sont parvenus à un consensus sur certains principes définissant les CBDC. Mais en dehors de la Chine, certains des résultats les plus significatifs sont également apparus dans les pays asiatiques.

Charles d’Haussy est directeur général de ConsenSys basé à Hong Kong. Cet éditorial fait partie de CoinDesk « Semaine de la politique » un forum pour discuter de la façon dont les régulateurs envisagent la crypto (et vice versa).

Les efforts de l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) et ses efforts de collaboration sont particulièrement remarquables. Depuis 2017, la HKMA étudie l’idée d’une CBDC. Dans un premier temps, baptisé Project LionRock, il a étudié le concept d’une CBDC dite « en gros », une monnaie numérique pour le règlement entre les banques.

En 2019, elle s’était associée à la Banque de Thaïlande pour étudier les CBDC pour le paiement transfrontalier. Après l’implication de la Banque centrale des Émirats arabes unis, du Digital Currency Institute de la Banque populaire de Chine et de la Banque des règlements internationaux (BRI), la collaboration est entrée dans une nouvelle phase pour développer un pont CBDC multiple, baptisé mBridge.

Cependant, le développement le plus récent est celui qui pourrait avoir le plus grand impact sur le statu quo. En particulier, les CBDC sont une menace existentielle pour la finance sans autorisation à laquelle la crypto s’est habituée.

Une invitation à consulter sur une CBDC au détail

Début octobre, la HKMA a publié un livre blanc de la CBDC, appelant à la contribution d’experts en politique monétaire, bancaire et en technologie de grand livre distribué concernant la perspective d’un dollar de Hong Kong électronique (e-HKD).

Le document pose de nombreuses questions, telles que la répartition de la responsabilité monétaire entre les banques centrales et le secteur financier. Mais pour ceux d’entre nous dans la communauté blockchain et crypto-monnaie, il y a beaucoup plus à mâcher.

Bien que le document soit agnostique concernant l’infrastructure technologique nécessaire pour une CBDC, il invite à une consultation sur sept « énoncés de problèmes ». Il s’agit de la confidentialité, de l’interopérabilité, de l’évolutivité et des performances, de la cybersécurité, de la conformité, de la robustesse et de la résilience opérationnelles, ainsi que des capacités fonctionnelles technologiques offertes par une CBDC de détail.

Un ensemble familier d’énigmes

Toute entreprise ou organisation qui a envisagé de mettre en œuvre une technologie de blockchain ou de grand livre décentralisé a été confrontée à tout ou partie de ces questions. En fin de compte, ils se résument à ceci : les avantages d’un réseau public sans autorisation, ouvert et décentralisé tel qu’Ethereum l’emportent-ils sur les inconvénients ? Ou une implémentation autorisée serait-elle une meilleure option ?

Dans le contexte des CBDC, il y a des implications de grande envergure dans le choix entre les registres autorisés et sans autorisation. Fournir une solution adéquate à l’un des énoncés de problème crée inévitablement des problèmes dans un autre.

Par exemple, nous pourrions émettre l’hypothèse sûre qu’une banque centrale ne voudrait pas qu’une CBDC offre le même niveau de pseudonyme qu’une crypto-monnaie comme le bitcoin (BTC) ou l’éther (ETH) et saisirait l’opportunité de construire une base de conformité basée sur la conformité. mesures dans l’architecture. Exiger d’un utilisateur qu’il se soumette à des contrôles de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour ouvrir un compte en est un exemple évident.

Mais, à son tour, l’introduction de contrôles d’identité génère des questions légitimes concernant la surveillance gouvernementale et la confidentialité des utilisateurs, qui doivent être mises en balance avec la nécessité de tenir compte de l’application de la loi financière et d’empêcher les CBDC d’être utilisées dans des activités criminelles.

La force du nombre

Il existe un compromis similaire pour équilibrer la robustesse et la résilience opérationnelles avec la cybersécurité. Les blockchains sans autorisation telles que Ethereum et Bitcoin ont prouvé depuis de nombreuses années qu’elles sont robustes contre les attaques, grâce à la taille de leurs réseaux. La nature sans autorisation encourage la participation et crée une architecture hautement résiliente dont l’attaque est prohibitive.

Cependant, du point de vue de la CBDC, il y a des inconvénients; plus important encore, un manque de contrôle sur les performances et l’évolutivité. Le processus de mise à niveau des réseaux publics de blockchain peut également être prolongé, en particulier lorsqu’il nécessite le consensus d’une majorité de participants dans un réseau décentralisé.

Il existe des arguments pour et contre la gouvernance en chaîne, mais il semble peu probable qu’une banque centrale veuille céder le contrôle total de la gouvernance de la monnaie nationale à un réseau décentralisé, même si elle pouvait en quelque sorte vérifier que tous les participants au réseau étaient honnêtes et que la durée de contrôle était limité.

En fin de compte, il semble probable qu’une implémentation autorisée d’une certaine description puisse prévaloir. Cependant, les banques centrales devront résoudre les problèmes de confidentialité et de sécurité sans compromettre leur besoin de conformité, de contrôle et de performance.

Un avenir difficile pour les stablecoins

Un aspect manquant du document de la HKMA, et en fait, du débat CBDC en général, est les opportunités dans la finance décentralisée (DeFi). DeFi a émergé et évolué en raison des caractéristiques et des avantages spécifiques inhérents à la cryptographie ; par exemple, la possibilité de créer de l’argent programmable avec des transactions automatisées régies par des contrats intelligents. Les traders peuvent profiter de l’arbitrage sur le moment et régler les paiements de n’importe quelle valeur presque instantanément, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis n’importe où dans le monde. En tant que telles, les CBDC offrent un véritable potentiel de transformation aux marchés mondiaux des actifs au sens large.

Cependant, cela soulève de nombreuses questions difficiles sur l’avenir des pièces stables. Alors que la valeur des marchés de la cryptographie et de la DeFi a augmenté et que l’intérêt institutionnel augmente de semaine en semaine, les régulateurs se font de plus en plus entendre pour appeler à la prudence. Le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a récemment qualifié les pièces stables de « jetons de poker » et il semble qu’une sorte de législation régissant les équivalents numériques de type dollar pourrait être une question de temps.

C’est une question qui devient de plus en plus importante pour les avocats, les analystes et les consultants de tout le spectre de la cryptographie, de la finance et de la technologie. McKinsey a récemment publié son propre point de vue sur la situation, déclarant que bien que les pièces stables réglementées puissent coexister avec les CBDC, il est tout aussi plausible que l’une l’emporte sur l’autre.

Un avantage injuste ?

Il convient de noter que les CBDC ont deux avantages distincts par rapport aux pièces stables dès le départ. Premièrement, comme indiqué précédemment, les CBDC offrent la possibilité d’intégrer dès le départ des fonctionnalités de conformité et d’identité numérique. En revanche, les pièces stables telles que le tether (USDT), émises sur plusieurs blockchains, fonctionnent dans les limites des règles de la plate-forme.

Dans son format actuel, Tether ne pouvait pas insister unilatéralement sur les contrôles KYC pour utiliser l’USDT. Cependant, une telle caractéristique réduirait la charge de mise en conformité et les coûts pour les institutions financières, qui peuvent engloutir jusqu’à 5 % des revenus bancaires.

Deuxièmement, les CBDC pourraient également automatiser la collecte et la distribution des impôts, réduisant ainsi un autre casse-tête pour les banques. Dans de nombreuses juridictions, comme la Suisse, les banques retiennent à la source l’impôt sur certaines transactions, comme celles des résidents étrangers. Dans tous les pays, les banques sont tenues de se conformer aux injonctions de divulgation des autorités en cas d’évasion fiscale.

À la lumière de ces avantages, étant donné le choix entre les CBDC et les pièces stables réglementées, les CBDC seraient une évidence pour pratiquement toutes les institutions financières.

Les nombreux dilemmes liés au lancement d’une CBDC au détail signifient qu’il pourrait encore s’écouler plusieurs années avant que l’impact réel ne soit clair. Cependant, il est déjà évident que les CBDC apporteront des opportunités substantielles au système financier, mais pourraient finalement représenter une menace existentielle pour les pièces stables et le paysage DeFi actuel.