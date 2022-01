Ce que les critiques disent du prequel de ‘Yellowstone’

Le spin-off de Yellowstone 1883 fait certainement parler les fans, surtout maintenant que la série originale a terminé sa quatrième saison. Bien qu’il y ait eu une discussion du showrunner Taylor Sheridan sur le fait qu’il ne pense pas que ses émissions soient des chouchous critiques, qu’ont dit les critiques à propos de la première saison de 1883 jusqu’à présent ?

La série prequel met en vedette Tim McGraw, Faith Hill et Sam Elliott, et il a actuellement un score de critiques de Rotten Tomatoes de 84%, ce qui signifie qu’il est certifié frais. Popculture.com a très bien noté l’émission. « Il y a des moments sauvages, des actions captivantes et des moments lents qui permettent à nos personnages de devenir émotifs et de respirer sans que les choses ne deviennent trop sèches », lit-on dans la critique. « C’est une émission qui m’intéresse davantage : des humeurs qui montent au fil des itinéraires, des affrontements sur la façon de gérer un groupe massif de voyageurs, des moments intimes en famille et de bons acteurs tout au long de tout cela. »

Certains opposants

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec 1883. « Une opportunité de perturber la compréhension actuelle d’une période de transformation de l’histoire des États-Unis est gaspillée dans un autre récit du point de vue des colons blancs », a souligné IndieWire. CNN était tout aussi sévère, écrivant que « pour les fans de westerns, 1883 ressemble certainement à la vraie affaire, venant du créateur de Yellowstone Taylor Sheridan et mettant en vedette Sam Elliott comme un cow-boy noueux. L’exécution, cependant, semble obsolète. » Le Hollywood Reporter a écrit « Je ne saurais trop insister sur la crédibilité imméritée que la série tire de la performance d’Elliott. » Les trois premiers épisodes de 1883 sont actuellement diffusés en streaming sur Paramount +, les versements suivants étant diffusés chaque dimanche.

