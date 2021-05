Ce que les électeurs volés doivent absolument aux négateurs de l’Holocauste ⋆ .

– de Flagler Live

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n’ont pas été sans leur part de fous et de fraudes qui nient que l’holocauste ait jamais eu lieu. L’Europe aussi. Dans la plupart des pays d’Europe occidentale et de Russie, la négation de l’holocauste est illégale. Cela peut vous conduire en prison. Cela n’a jamais été illégal aux États-Unis, et cela ne devrait pas non plus l’être. La manière dont le négationnisme a été géré aux États-Unis est un modèle utile pour évaluer les controverses actuelles sur les faits et la fabrication et la manière dont le gouvernement ou les médias privés font face à la parole, libre ou fausse.

Le négationnisme de l’Holocauste a toujours été reconnu pour ce qu’il est: une tentative sinistre de fanatiques, de cyniques, d’attirer l’attention, de néo-nazis ou d’hommes politiques de type David Duke pour réécrire l’histoire et faire appel aux instincts les plus bas des gens. Le motif, les moyens et les fins sont vils. Il n’y a pas d’exceptions, pas d’accommodements possibles pour les qualificatifs «par contre» sous quelque prétexte que ce soit, y compris la liberté académique (bien que certains négationnistes soient accommodés): la fraude est un anathème à la liberté intellectuelle.

Ces restes marginaux n’obtiennent pas – ou pas – beaucoup d’attention parce que des personnes responsables, des éditeurs aux départements collégiaux et universitaires en passant par les organisations médiatiques, les ont gardés dans leur gouttière. Les éditeurs réputés ne publiaient pas leurs livres, les journaux ne les citaient pas ou ne diffusaient pas leurs lettres, les chaînes de télévision ne leur consacraient pas de reportages dans les magazines, sauf dans la perspective consciente d’explorer le sectarisme.

En d’autres termes, si les négationnistes étaient discutés ou cités du tout, le discrédit de leur position était sinon supposé du moins réaffirmé dès le départ, même dans les reportages objectifs. Aucun journaliste n’a jamais été accusé d’avoir éditorialisé pour avoir qualifié un négationniste de l’Holocauste de menteur ou de fanatique. Ne pas le faire mettrait à juste titre en question la crédibilité du journaliste, tout comme si un journaliste du profil d’Eli Wiesel s’était alors tourné vers David Irving, l’écrivain britannique dont les livres exonèrent Hitler de la responsabilité du génocide, pour une «vision équilibrée. ” Ce ne serait pas un équilibre mais une mensonge.

Et pourtant, la mensonge sous l’apparence de l’équilibre s’est normalisée. Nous l’avons vu pendant de nombreuses années dans les reportages sur le réchauffement climatique, où les négateurs, en marge du consensus scientifique, étaient cités à égalité avec d’autres scientifiques. Nous le voyons parfois chaque fois que l’enseignement de l’évolution est contesté dans une juridiction de singe Scopes ou une autre et un journaliste qui ne connaîtrait pas l’objectivité d’Adam pourrait se sentir obligé de s’en remettre au William Jennings Bryan du moment, toujours au nom de «l’équilibre . » Nous l’avons vu à l’infini dans la bataille en cours sur les masques ou les vaccins, avec des refus de masques multipliant les juridictions des singes, la nôtre parmi elles (même si, en toute honnêteté, le phénomène anti-vaxxer est aussi vieux que les préjugés qui ont masqué les premiers vaccins depuis Angleterre des années 1720, lorsque les premières inoculations de la variole ont attiré l’attention et l’approbation de Voltaire).

Et bien sûr, nous continuons à le voir avec le déni des élections. Peu importe que dans tous les cas les questions aient été réglées. Les mensonges continuent et la déférence envers les menteurs, même de la part des journalistes et des politiciens, continue avec elle. Nous n’accorderions jamais la même liberté aux négationnistes de l’holocauste. Les négateurs d’élections obtiennent en quelque sorte un laissez-passer. J’en compte au moins quatre dans nos conseils d’administration locaux. Il ne fait aucun doute que quelques autres sont dans le placard à ce sujet.

Les négationnistes de l’Holocauste sont systématiquement bannis des réseaux sociaux. C’est ce qui les maintient à leur place. C’est la différence entre une société qui autorégule la vérité et la civilité et une société qui – comme les Balkans avant les guerres catastrophiques des années 1990, comme le Rwanda avant le génocide – permet non seulement aux mensonges incendiaires de se répandre librement, mais les amplifie dans les médias de masse. , attisant la violence.

Les décisions des entreprises d’interdire Trump en raison de son négationnisme des élections n’étaient ni différentes ni moins justifiables que celles d’interdire les négationnistes de l’holocauste. Il colportait un mensonge dangereux qui va au cœur de la crédibilité institutionnelle de la nation. Ce ne sont pas que des mots, comme nous l’avons vu lors de l’insurrection violente et meurtrière de janvier. Et ce n’est pas une question d’équilibre. D’un côté, nous avons eu 63 décisions de justice, y compris la Cour suprême, qui ont démoli la fabrication d’une élection volée, tout comme d’innombrables fonctionnaires électoraux fédéraux, étatiques et locaux. De l’autre côté, nous avions Rudy Giuliani, une chaîne de télévision dont le nom rime avec onanisme et théoriciens du complot en proie à ce que David Brooks a appelé «une attaque de panique venimeuse».

Pourtant, personne n’annule même les «droits du premier amendement» de ces négateurs. Je mets les termes entre guillemets non pas pour diminuer le sens des termes, mais parce que ceux qui les invoquent comme des victimes présumées de la censure le font souvent, en les appliquant cyniquement à tort. Les journaux, les chaînes de télévision, les plateformes de médias sociaux ne sont pas des zones de premier amendement. Ils exercent leurs droits en vertu du premier amendement. Mais ils ne doivent une voix à personne. C’est à leurs éditeurs de décider qui en obtiendra un. Dieu merci, ils le font, sinon toujours judicieusement. Appelez ça du montage, appelez ça de la censure, appelez ça comme vous voulez, ça revient au même. Les rédacteurs jugent. C’est dans la description de poste. C’est dans le mot modifier. Ce n’est pas une violation des droits de qui que ce soit mais un exercice de droits privés. L’ingérence du gouvernement serait l’infraction inconstitutionnelle, et non l’inverse.

Le projet de loi récemment adopté par les législateurs de Floride obligeant les entreprises de médias sociaux à laisser libre cours aux menteurs de type Trump montre à quel point ces législateurs prétendument si friands de la Constitution sont partisans pour les méthodes totalitaires. Le gouvernement ne peut ni interdire ni contraindre la parole. Les entreprises privées ne sont pas si contraintes.

Incontestablement, il y a des excès. Ce qu’on appelle la «culture de l’annulation» (à l’excès) nous donne des exemples quotidiens – dans les médias, sur le campus, dans la culture populaire, dans l’édition. Il est difficile de déterminer ce qui est pire, la censure gouvernementale, qui n’existe pas, ou l’autocensure – ou l’auto-flagellation – par des entreprises privées, ce qui existe.

Les éditeurs sont maintenant sous pression pour des accords de livre avec plusieurs anciens membres de l’administration Trump, parmi lesquels Mike Pence. On craint que ces anciens responsables de Trump utilisent leurs livres pour colporter le mythe des élections volées, entre autres mensonges. Cela soulève une question légitime: si Twitter peut interdire les faux tweets sur l’élection, qu’est-ce qui rend les éditeurs de livres moins responsables à cet égard? Mais ce n’est pas le cas. Vérification des faits par les éditeurs de livres. Le manuscrit de Mike Pence devrait passer le test comme le ferait tout autre manuscrit d’écrivain, en gardant à l’esprit que d’anciens anciens élèves de la Maison Blanche, certains d’entre eux plus sinistres que l’équipage de Trump, n’ont jamais été soumis au même examen. Les menteurs et les meurtriers de masse tels que Robert McNamara, Henry Kissinger et Richard Nixon n’ont jamais été privés de leurs gros contrats de livres. Les normes ont donc changé, mais pas pour le pire.

Dans tous les cas, aucune de ces personnes ne se voit refuser ses droits du premier amendement, avec ou sans guillemets. Le ciel sait qu’ils ne se taisent sur aucune des vastes attaques de panique de la radio et de la télévision de droite du pays. Et peu d’entre eux, l’équipe de Trump en particulier, n’avaient pas les moyens de s’auto-publier ou de se trouver des éditeurs moins scrupuleux pour relier leurs fabrications. Trump lui-même l’a certainement fait avec ses fictions précédentes, qui vendaient des lots.

Ce que les voleurs recherchent, ce sont les grandes empreintes – Simon & Schuster, Random House, Norton – qui confèrent une légitimité que les publications plus louches ne font pas. Simon & Schuster a récemment abandonné Josh Hawley, le sénateur fabuliste du Missouri, mais s’en tient à un accord avec Pence, bien que 200 employés aient protesté. La société a également signé Kellyanne Conway, dont Trump a façonné son règne de faits alternatifs. Heureusement, la plupart des étages dans et autour de la tour Simon & Schuster sur la 6e avenue de Manhattan sont vides: l’entreprise peut les remplir de vérificateurs de faits.

Il y a de fortes chances que Pence et Conway se comportent, comme Pence l’a finalement fait alors que les insurgés le tiraient pour lui. Ce sont les catalyseurs des insurrectionnels, les catastrophistes «arrêtez le vol», les fanatiques déséquilibrés de Trump et la lie en marge qui affirment que «la peur et la violence sont le beurre au pain de notre politique», dont les fabrications espèrent alimenter la prochaine prise pour Puissance. L’espoir dépend d’un certain degré d’adhésion du grand public comme en 2015 et 2016.

Cet adhésion – l’échec de 2016 – a disparu. Ils peuvent embrasser toute sorte de déni sordide qu’ils aiment. Mais ne vous attendez pas à ce que les médias responsables soient leurs complices. Et si cela les relègue dans leur clandestinité, c’est leur problème. Le déni est leur droit. Ce n’est pas notre destin.

Pierre Tristam est le rédacteur en chef de FlaglerLive, un service d’information à but non lucratif en Floride. Suivez-le @PierreTristam.