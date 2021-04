Ce que les États-Unis devraient retenir de l’esclavage et du colonialisme dans l’élaboration d’une stratégie climatique ⋆ .

Dans l’Angleterre du XVIe siècle, le gibeting était une technique utilisée pour punir les meurtres reconnus coupables en les suspendant dans des cages. Une fois qu’un gibet a été suspendu, il a attiré des foules jubilatoires puisque l’affichage a été conçu pour maximiser l’horreur. En 1834, la pratique était totalement interdite, mais des objections se sont élevées contre la pratique de pendre des personnes dans des cages, une forme de punition considérée comme barbare.

Tout au long de l’histoire, les prisonniers ont été détenus dans des cages non seulement pour torture, mais aussi pour humiliation. Cela choque la conscience que les cages d’immigration fermées et fermées par des militants dénonçant l’administration Trump sont maintenant dépoussiérées pour être utilisées temporairement.

Le tollé public contre les cages d’immigration dans le sud a conduit certains membres de l’administration Biden à envisager de loger des enfants d’immigrants dans des endroits comme le Connecticut. Le maire de Middleton, CT, Ben Florsheim, a déclaré: «Sortir les enfants des cages dans le sud-ouest et les emmener dans des cages dans le nord-est n’est pas une politique d’immigration.»

Ceux qui se présentent à nos frontières sont souvent les plus pauvres et les plus opprimés. Les programmes Build Back Better du président Biden traitent du changement climatique et de la réforme de la justice pénale, mais ils ne tiennent pas compte du chevauchement des deux problèmes.

J’utilise l’expression «cages climatiques» pour décrire comment les réponses des politiques publiques au changement climatique limitent la mobilité, aggravent les conditions de détention et augmentent l’incarcération. Ces réponses de politique publique peuvent inclure la détention d’immigrants, l’expulsion, l’auto-expulsion et des directives sévères en matière de détermination de la peine.

Le mois dernier, l’ONU a rapporté: «Les personnes vivant dans les pays à faible revenu sont au moins quatre fois plus susceptibles d’être déplacées par des conditions météorologiques extrêmes que les personnes vivant dans les pays riches, bien qu’elles soient les moins responsables du changement climatique.» En 2019, 34 millions de personnes ont souffert d’insécurité alimentaire en raison des extrêmes climatiques. Parallèlement, les aléas météorologiques ont provoqué près de 25 millions de déplacements dans 140 pays.

Les décideurs politiques n’ont pas encore fait face à la gravité de la crise climatique avec le moment. La réponse du gouvernement a été de trouver des solutions au climat dans le vide de l’immigration et de l’incarcération. Les taux des établissements de détention montrent que, alors que le changement climatique s’est intensifié, davantage d’efforts ont été déployés pour restreindre la mobilité et incarcérer les Noirs et les Marrons afin de maximiser les terres et l’espace disponibles pour ceux qui sont plus riches et plus blancs. Les impacts du réchauffement climatique intensifié correspondent à l’augmentation de la population carcérale, à l’aggravation des conditions carcérales et aux disparités en matière de santé.

Alors que le nombre de migrants à la frontière américano-mexicaine augmente, plus d’une douzaine d’évêques catholiques des deux pays rappellent qu ‘«il y a une responsabilité partagée de toutes les nations pour préserver la vie humaine et assurer une immigration sûre, ordonnée et humaine. , y compris le droit d’asile. » La déclaration conjointe des évêques intervient lorsque des milliers d’enfants et de familles sont arrivés à la frontière ces dernières semaines, ce qui a conduit à des installations frontalières surpeuplées et bondées.

Travaillons-nous à préserver le statu quo ou à démanteler le racisme des politiques d’immigration?

Une première étape serait de ne pas mettre en cage les personnes fuyant les pénuries alimentaires, la sécheresse, la famine et la violence dans leur pays d’origine causées par des décennies d’impérialisme américain.

Le professeur de journalisme de la NYU, Suketu Mehta, affirme que «les immigrants« sont devenus un crédit pour ce pays »- les États-Unis» grâce à la croissance de l’emploi, à la diminution des taux de criminalité, à une innovation culturelle accrue et en tant que contrepoids au vieillissement des populations grâce à leur «jeunesse, leur fertilité, et la capacité de soutenir les retraités. L’immigration corrige «les torts du colonialisme et du néocolonialisme corporatif». Michael Gerrard, professeur de droit à Columbia, a déclaré que «les États-Unis et d’autres pays responsables de manière disproportionnée des émissions de carbone devraient accepter les réfugiés du changement climatique comme une forme de compensation pour eux et une forme de justice.

L’éruption des mesures d’application de la loi en matière d’immigration correspond aux préoccupations relatives aux luttes environnementales. Bien que ces luttes puissent diverger, les systèmes en jeu fonctionnent toujours à l’unisson hégémonique. Les pannes de courant et la contamination de l’eau dans les prisons sont de plus en plus un problème, mais les solutions audacieuses au changement climatique négligent historiquement les communautés de première ligne. Le changement climatique augmentera les conditions météorologiques extrêmes, augmentant les vulnérabilités de ceux qui sont déjà en marge – des populations carcérales à celles qui tentent de traverser les frontières. La surpopulation carcérale est un moyen de préserver un système économique connu sous le nom de corporatisme grâce à des politiques racistes d’immigration et d’incarcération, qui se sont ensuite manifestées par des réponses disparates aux problèmes de pollution de l’environnement, de la crise de l’eau à Flint aux manifestations contre les pipelines à la ligne 3 dans le Minnesota.

En d’autres termes, la mise en cage est une stratégie – à la fois juridique, financière et politique – utilisée contre les détracteurs de ce système corporatiste, qui capitalise et cible les communautés marginalisées et les populations vulnérables. Le corporatisme est «un système de représentation des intérêts et / ou des attitudes, un arrangement institutionnel modal ou idéal-typique particulier pour relier les intérêts organisés par association de la société civile avec les structures décisionnelles de l’État.» Néanmoins, les impacts du corporatisme sont également environnementaux dans la mesure où ces impacts contribuent à faire taire les efforts environnementaux et à démontrer les effets néfastes du changement climatique sur les communautés de première ligne. Autrement dit, les communautés vulnérables, situées dans des «zones de sacrifice», ont moins le droit d’être ici – aux États-Unis ou sur la planète – et, par conséquent, ont moins besoin d’un environnement propre, y compris de l’air pur, propre l’accès à l’eau et à l’énergie.

À moins que nous ne soyons délibérément antiracistes, nous sommes complices. Le privilège de citoyenneté est l’un des privilèges les plus élevés au monde. Soit nous pouvons corriger une erreur, soit la laisser se perpétuer. Où nous détenons la citoyenneté mesure comment nous serons traités. Et nous ne pouvons pas mettre les enfants dans des cages et rester indifférents à ces politiques. Nous ne pouvons pas aller de l’avant avec les énergies renouvelables et la finance verte et ignorer ceux qui restent dans l’état carcéral. La révolution verte doit aussi être une révolution de la liberté. Les cages climatiques d’aujourd’hui sont les gibets d’hier.

