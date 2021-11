Ce que les États-Unis ont promis au sommet sur le climat COP26 à Glasgow

Le jour de l’ouverture de la 26e conférence internationale sur le climat à Glasgow, le discours du président Joe Biden au monde était, plus ou moins, de croire que les États-Unis dirigeraient la crise climatique. Biden espérait à l’origine arriver en Écosse avec une paire de lois en main qui marquait l’investissement le plus important des États-Unis dans la crise climatique. Au lieu de cela, il a apporté une poignée d’actions et d’engagements de l’exécutif, tandis que son programme principal reste une cible mouvante au Congrès.

Cela fait presque exactement un an que l’administration Trump a officiellement, bien que temporairement, retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat de 2015. Depuis l’investiture de Biden, la nouvelle administration a eu neuf mois pour élaborer un plan pour les négociations sur le climat à Glasgow qui montre que les États-Unis font des progrès concrets sur leur pollution intérieure.

Les États-Unis ont une responsabilité singulière à assumer : ils sont deuxièmes en matière de pollution climatique mondiale après la Chine, mais de loin responsables de la plus grande part des émissions cumulées. Depuis 1850, les États-Unis ont émis un cinquième de toutes les émissions de carbone, loin devant tous les autres pays, selon une analyse du groupe de recherche Carbon Brief.

Mais la polarisation politique américaine reste l’un des plus grands obstacles à l’action mondiale. Les États-Unis ne sont jamais venus à une conférence internationale avec un programme climatique global soutenu par le Congrès, principalement parce que les législateurs républicains ont refusé de négocier un plan d’action sérieux. Les démocrates ont donc misé sur l’adoption des plans climatiques de Biden dans le programme Build Back Better avec une majorité simple au Sénat. Leur pari sur la réconciliation a mis une bonne partie du programme climatique de Biden entre les mains du sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, qui est personnellement investi dans l’industrie charbonnière.

Biden apporte un mélange de promesses à Glasgow. L’administration n’a pas de loi définitive signée du Congrès qui étaye ses propos par un financement de milliards de dollars. Ce qu’il a, ce sont des promesses ambitieuses de réduire de moitié la pollution d’ici 2030, de quadrupler l’aide internationale et d’aider les pays à s’adapter aux impacts du changement climatique. La majeure partie de cela dépendra du suivi du Congrès et d’un programme réglementaire réussi qui survivra à l’examen de la Cour suprême.

Le succès dans la lutte contre la crise climatique dépend fortement de la présentation par les pays de leurs plans climatiques nationaux les plus solides possibles et du renforcement de ces engagements alors que les pays élaborent les règles pour la réalisation des objectifs climatiques de Paris. Biden veut faire la présentation la plus forte possible, montrant au monde un volte-face par rapport aux politiques de l’administration Trump, même s’il est paralysé par les tensions internes.

Voici ce que les États-Unis apportent à Glasgow, ainsi que le travail inachevé qui dépend fortement de ce qui se passe au Congrès et à la Cour suprême :

Un objectif 2030 et une stratégie à long terme pour 2050

Biden s’est engagé à réduire de moitié la pollution climatique domestique d’ici 2030 par rapport à son niveau record en 2005. La pollution climatique domestique a diminué de moins de 22% depuis 2005, mais les États-Unis devront encore éliminer plus de 1,7 milliard de tonnes métriques au cours de la prochaine décennie. (à titre de comparaison, les États-Unis ont libéré 6,6 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone en 2019). La Maison Blanche affirme que cela correspond à l’ambition de 65% des pays qui ont pris des engagements conformes à la limitation du réchauffement à 1,5 degré. Cependant, le Climate Action Tracker indépendant affirme qu’il est toujours en retard sur ce qui est nécessaire pour vraiment limiter le réchauffement, correspondant à peu près aux objectifs de l’Union européenne et du Japon, mais avant les engagements « critiquement insuffisants » de pays comme la Russie et l’Arabie saoudite.

En plus de l’objectif 2030 de Biden, il a également présenté une stratégie à plus long terme décrivant un plan de réduction plus importante des gaz à effet de serre pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

555 milliards de dollars de financement climatique qui permettent de réduire la pollution de plus d’un gigatonne au cours de la prochaine décennie

Bien que les engagements de 2030 et 2050 figurent parmi les objectifs nationaux les plus ambitieux au monde, ils sont purement symboliques sans qu’une action du Congrès ne les soutienne. Il y a deux projets de loi au Congrès qui réduiraient la pollution domestique dans les secteurs de l’électricité et des transports, mais la majeure partie des avantages climatiques se trouvent dans les investissements de 555 milliards de dollars du projet de loi Build Back Better.

« C’est le plus gros investissement pour lutter contre la crise climatique de l’histoire américaine », a déclaré la conseillère nationale pour le climat de la Maison Blanche, Gina McCarthy, lors d’un appel à la presse dimanche. « Et cela va nous permettre de réduire les émissions de bien plus d’une gigatonne – c’est-à-dire 1 milliard de tonnes métriques – en 2030. »

Le projet de loi fait toujours face à un sort incertain: les démocrates de la Chambre pourraient voter pour le projet de loi Build Back Better cette semaine, mais le projet de loi ne pourra pas être adopté par le Sénat tant que le sénateur Joe Manchin ne sera pas à bord.

Quadrupler l’aide internationale pour le climat

Comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox, « il est coûteux de renforcer la résilience au changement climatique et de passer des combustibles fossiles aux énergies propres, en particulier pour les pays en développement ». En tant que plus grand pollueur au monde, les États-Unis sont moralement tenus d’aider les pays les plus pauvres à prendre des mesures. Mais il y a aussi une raison pratique : le monde ne parviendra pas à faire face à la crise si seuls les pays riches réduisent leurs émissions.

C’est l’une des raisons pour lesquelles, avant la conférence, Biden a promis de quadrupler les États-Unis financement climatique international des niveaux de l’ère Obama, et augmenter à plus de 11 milliards de dollars par an d’ici 2024. Il s’agit d’un autre engagement qui dépendra de la volonté du Congrès d’approuver la demande de financement.

Dans l’ensemble, le monde est loin de l’objectif fixé dans les pourparlers de Paris sur le climat de fournir 100 milliards de dollars de financement climatique mondial annuel. Les pays à faible revenu dépendent de ce financement pour s’adapter et se préparer au pire du changement climatique.

Une nouvelle initiative axée sur l’adaptation aux impacts climatiques, triplement des financements

À Glasgow, Biden a annoncé un nouveau programme, le Plan d’urgence du président pour l’adaptation et la résilience (PREPARE), d’un montant de 3 milliards de dollars pour préparer « les plus vulnérables au changement climatique dans le monde » et coordonner les efforts pour aider plus d’un demi-milliard de personnes dans le monde à s’adapter à et gérer les impacts des catastrophes climatiques.

Comme indiqué, le programme comprendrait un mélange d’actions exécutives, combinant la recherche et l’expertise américaines pour aider les communautés mondiales à développer des plans pour le changement climatique, ainsi qu’un financement du Congrès qui fournit une aide supplémentaire.

Renforcement de la réglementation sur les superpolluants

Il existe d’autres polluants dangereux en plus du dioxyde de carbone qui contribuent au réchauffement climatique. Cette année, l’Environmental Protection Agency a enfin fait des progrès dans la réglementation de certains d’entre eux. En septembre, il a finalisé une règle qui réduirait de 85 % une classe puissante de superpolluants utilisés dans le refroidissement et les réfrigérants, appelés hydrofluorocarbures, avant 2036.

L’EPA s’oriente également vers une règle majeure ciblant un autre gaz à effet de serre puissant, le méthane, provenant des opérations pétrolières et gazières. Les règles de l’EPA fixeraient les premières limites pour la pollution au méthane provenant de l’industrie du gaz naturel.

Pourtant, le programme de Biden se heurte à d’énormes obstacles: il n’est pas clair si les démocrates adopteront sa législation – et il pourrait se heurter à encore plus d’obstacles après 2022 si les républicains prennent le contrôle de l’une ou l’autre chambre du Congrès lors des élections de mi-mandat.

Deuxièmement, la nouvelle majorité conservatrice à la Cour suprême pourrait porter un coup catastrophique aux plans climatiques de Biden. Vendredi, le tribunal a accepté de revoir une décision rendue par une cour d’appel fédérale qui a annulé les reculs climatiques de Trump dans le secteur de l’électricité. Si la Cour suprême réduit les pouvoirs de l’EPA pour réglementer la pollution par le carbone, cela pourrait porter un coup permanent à la capacité de Biden et des futurs présidents à lutter contre le changement climatique.

Enfin, l’administration Biden elle-même a livré des signaux mitigés sur ses engagements à prendre la crise climatique au sérieux. Par exemple, juste avant Glasgow, Biden avait exhorté les pays du G20 à augmenter leur production de pétrole en réponse à la hausse des prix du pétrole.

Tout cela menace de saper les promesses de Biden au monde à Glasgow. Malgré la route incertaine à parcourir, Biden a plaidé pour l’action la plus forte possible maintenant. « Aucun de nous ne peut échapper au pire est à venir si nous ne saisissons pas ce moment », a-t-il déclaré. « Nous nous trouvons à un point d’inflexion dans l’histoire du monde.