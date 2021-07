Ce que les étudiants devraient apprendre ⋆ 10z viral

(dolgachov/.)

Il est important de savoir comment ne pas leur enseigner. Mais s’ils ne connaissent pas les faits de base, ils n’auront aucune capacité de réflexion.

Donc, Tom Hanks ne savait pas ce qu’était le massacre de la course de Tulsa, et on nous dit que c’est un acte d’accusation du traitement inadéquat de notre histoire raciale dans les écoles. Eh bien, à côté de Hanks, les deux tiers des Millennials ne savent pas ce qu’était Auschwitz, et seuls les deux cinquièmes des Américains pouvaient nommer les trois branches du gouvernement – ​​un sur cinq ne pouvait en nommer qu’un seul. Plus généralement, moins d’un quart des élèves ont fait preuve de maîtrise de l’éducation civique, selon l’Évaluation nationale des progrès de l’éducation.

Si nos programmes comportent des lacunes sur notre histoire raciale, cela indique peut-être une médiocrité plus profonde et beaucoup plus répandue. Le Fordham Institute a mené un examen complet des programmes scolaires à travers le pays pour enquêter sur ces lacunes et a constaté que les écoles, trop souvent

fournir des directives trop générales, vagues ou insuffisantes pour le programme et l’enseignement ; omettre ou sous-estimer sérieusement des sujets essentiels à une citoyenneté éclairée et à une compréhension historique.

Le programme d’études dans mon propre État du Wisconsin illustre les deux faiblesses. Concernant le premier point, une section demande aux élèves « d’analyser des périodes historiques significatives » et « d’évaluer une variété de sources primaires et secondaires ». En ce qui concerne le deuxième point, où le programme tente de fournir des sujets d’apprentissage, les normes énumèrent des choses comme « La rencontre des peuples et des cultures » et « L’ère moderne ».

Ceux-ci me donnent, en tant qu’enseignant, à peu près autant de conseils sur ce que je dois faire dans ma classe qu’un atlas sans numéros d’autoroute ni noms de villes. Les étudiants pourraient atteindre ces objectifs avec les mots de la Constitution ou un tweet à la main. Sans périodes ni événements séquencés à couvrir, divers enseignants pourraient finir par enseigner, dans deux ou trois niveaux différents, l’histoire du travail pendant la révolution industrielle, un étudiant ne rencontrant jamais une seule fois Auschwitz ou la structure de base de notre gouvernement fédéral. Compte tenu de cela, ils se retrouvent avec de grandes lacunes dans les connaissances sur ce que nous attendrions raisonnablement d’un citoyen.

Un tel flou n’est pas non plus le résultat d’une pure incompétence mais a une base idéologique. Au début du 20e siècle, John Dewey a popularisé l’éducation « progressive », affirmant qu’aucun contenu en soi ne vaut la peine d’être appris – ni Shakespeare ni Langston Hughes, la théorie des germes ni les droits individuels. Au contraire, le contenu tel que la littérature, les faits historiques ou les théories scientifiques ne devrait être utilisé que comme un minimum pour enseigner aux étudiants comment évaluer, analyser et mettre en pratique d’autres compétences académiques. Laissez l’élève choisir le contenu et l’enseignant peut l’adapter à la compétence.

Après Dewey sont venus des pédagogues critiques, comme Paulo Freire, qui considèrent les écoles non pas comme des lieux d’apprentissage comme nous les concevons traditionnellement, mais plutôt comme des lieux d’action sociale. Ils étaient Deweyites avec un penchant radical, remplaçant les projets dirigés par les étudiants par le plaidoyer. En pratique, cela ressemble à une action civique, dans laquelle les étudiants identifient les problèmes dans leurs communautés et rédigent des propositions aux législatures locales.

Les approches progressistes et critiques de l’éducation souffrent du même défaut : certains sujets valent en eux-mêmes la peine d’être appris. Sûrement comme une œuvre littéraire « Qu’est-ce que pour un esclave le 4 juillet ? » est supérieur à Divergent. Parallèlement à l’exigence de mon programme que les étudiants « comparent les sources primaires et secondaires », ils devraient également lire spécifiquement la Constitution et la Déclaration.

La valeur d’un certain contenu n’est pas seulement dans sa valeur esthétique indépendante. La science cognitive a découvert que notre capacité à penser n’est pas une compétence abstraite telle que Dewey la décrit, mais plutôt un processus dépendant de la connaissance. Un biologiste, un ingénieur et un historien peuvent chacun penser de manière critique à un organisme, un pont ou une époque non pas parce qu’ils ont une certaine capacité de pensée critique abstraite, mais plutôt parce qu’ils apportent une richesse de connaissances dans leur domaine spécifique pour résoudre les problèmes dans leur domaine.

Les étudiants, par rapport aux experts, ont besoin d’un vaste programme de connaissances spécifiques pour considérer le présent de manière critique. Par exemple, si les étudiants doivent analyser un processus de destitution, toute pratique d’une certaine compétence académique serait pâle par rapport à leur lecture des documents fondateurs de notre nation, des détails de l’affaire et des articles contemporains contrastés. Une fois qu’ils ont connaissance de ces documents et arguments, ce n’est qu’alors qu’ils peuvent vraiment réfléchir de manière critique à la destitution.

Même si notre objectif est d’améliorer l’enseignement de notre histoire raciale dans les écoles, les élèves bénéficieraient le plus si les enseignants les amenaient à suivre un programme qui nécessite l’apprentissage de sujets spécifiques tels que «Lettre d’une prison de Birmingham», la traite négrière atlantique et le Tulsa massacre. Si au contraire nos programmes donnent aux enseignants des instructions vagues, comme interroger les structures qui créent des inégalités ou utiliser la race comme une lentille pour comprendre l’histoire, qui sait si les élèves obtiendront des lectures de fond et de l’histoire factuelle ou des activités grossières, comme se classer sur un prétendu privilège points?

ED Hirsch, un professeur d’éducation séminal, a méticuleusement documenté comment les systèmes scolaires les plus performants du monde amènent leurs élèves à travers un programme séquencé de ce qu’il appelle les connaissances de base – des sujets clairs et des lectures qui valent la peine d’être abordées. Contrairement à la description d’un tel programme comme des listes sans vie pour la mémorisation par cœur, de nombreuses écoles à charte «sans excuses» réussies de notre pays fondent leur programme sur les idées de Hirsch, produisant des étudiants réfléchis et engagés sur le plan académique.

Nos prétentions américaines repoussent ces tendances normatives. Les clichés abondent suggérant que nous enseignons à l’étudiant, pas le contenu, que nous devrions enseigner aux étudiants comment penser, pas quoi penser. En réalité, cependant, si nos étudiants ne connaissent pas les faits de base – ce qu’a fait la Proclamation d’émancipation ou comment les virus se propagent – ils n’auront aucune capacité de réflexion. En réalité, apprendre à penser commence par savoir quoi penser, et nos programmes doivent donc donner aux élèves quelque chose de concret à réfléchir.