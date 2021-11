Ce que les étudiants pensent vraiment des prochaines grèves de décembre

Uni of et Sheffield Hallam se joignent à 56 autres universités à travers le pays dans une action de grève de trois jours du mercredi 1er décembre au vendredi 3 décembre.

Les deux universités vont faire grève pour les retraites et l’Uni de protestera également contre les salaires et les conditions de travail. Pour Uni of, ce sera la quatrième année consécutive de grève.

Le Sheffield Tab a parlé aux étudiants pour voir ce qu’ils pensaient vraiment des prochaines grèves de décembre.

Harry, étudiant en politique @ Uni de

Harry dit qu’il soutient les grèves car le personnel universitaire a été traité « aussi mal que les étudiants » par l’équipe de direction.

Il a ajouté: « Les étudiants doivent être solidaires du personnel universitaire contre notre ennemi commun de la gestion imprudente de l’université. » Il suggère que l’Union des étudiants adopte une « position radicale » pour défier la direction de l’université.

Lauren, littérature anglaise @ Hallam

Lauren pense que la grève n’est pas juste pour les étudiants parce que les deux dernières années d’enseignement ont été si perturbatrices à cause de Covid-19.

Elle a dit : « Je comprends pourquoi ils [lecturers] le font, mais ce n’est pas juste pour les étudiants qui ont raté près de trois ans d’une véritable expérience universitaire.

En ce qui concerne la classe de 2019, qui a été touchée à la fois par des grèves et par Covid-19, Lauren a déclaré: « Compte tenu des circonstances, je ne pense pas que ce soit juste du tout. »

Zac, étudiant en Politique et Sociologie @ Hallam

Zac est favorable aux grèves. Il a déclaré : « Un quart du personnel de Hallam a des contrats à bas salaire, zéro heure » et 50 pour cent montrent des signes de dépression.

« C’est frustrant de perdre du temps d’enseignement, mais plus tôt les étudiants soutiendront la grève, plus tôt les professeurs gagneront et plus tôt nous pourrons reprendre l’apprentissage. »

Alexandra, étudiante en sociologie @ Uni de

Alexandra est favorable à la grève de trois jours.

Elle a dit : « Ce n’est pas un jour férié pour les professeurs. Je ne pense pas qu’il soit juste qu’en 2021, et dans ces institutions qui se targuent d’être incluses, comme le font les universités de Sheffield, les professeurs soient soumis à des écarts de rémunération basés sur le sexe, la race ou s’ils ont un handicap.

Steph, étudiant en anglais @Hallam

Steph a déclaré: « Avec les quelques années perturbatrices que nous avons eues et des mesures qui ne seront probablement pas prises avant 2023 au plus tôt, je pense que cette année ils [strikes] sont inutiles et injustes pour les étudiants car cela perturbera à nouveau notre apprentissage universitaire. »

Joe, étudiant en photographie @ Hallam

Joe a déclaré qu’il pensait que les étudiants devraient faire preuve de solidarité envers l’action de grève, car « Se plaindre de l’action de grève est exactement ce que veulent les gens supérieurs, et cela découragera les actions de grève à l’avenir. »

Cependant, il a ajouté qu’il comprend pourquoi la grève est « frustrante » pour les étudiants.

Charlotte, étudiante aux Beaux-Arts @ Hallam

Charlotte est « tellement en grève » et elle se sent « désespérée » et est « si loin » après les grèves au cours de sa première année, Covid-19 et maintenant d’autres actions de grève.

Pour plus d’informations sur les grèves à venir, lisez le dernier article de The Sheffield Tab ou visitez le site Web de l’UCU.

