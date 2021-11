Ce que les fans ont pensé du retour tant attendu

Après plus d’un an d’attente, Yellowstone est finalement revenu dimanche soir avec sa quatrième saison sur Paramount Network, offrant aux abonnés encore plus du drame bien-aimé avec Kevin-Costner. La première massive de deux heures de la saison 4 a conduit à de nombreux moments animés alors que le destin de plusieurs personnages a été révélé à la suite des tentatives d’assassinat de la finale de la saison 3 et que les fans ont malheureusement dû dire au revoir à un acteur bien-aimé, avec des fans sonnant sur les réseaux sociaux médias.

Créée par Taylor Sheridan et John Linson et mettant en vedette Costner dans le rôle de John Dutton, le patriarche de la famille Dutton, qui se bat souvent pour conserver ses terres, la première double de la saison 4 a attiré un grand nombre. La première a plus que doublé l’audience en direct pour la première de la saison 3 l’année dernière, passant de 4,2 millions de téléspectateurs à 8 millions de téléspectateurs au total, un chiffre qui en a fait la série câblée la plus regardée depuis un épisode de 2018 de The Walking Dead. La première de la saison 4 a également eu les plus grandes audiences Live + SameDay dans les catégories démographiques 18-49 et 25-54 pour une émission de câble en 2021.

Ces énormes gains d’audience n’ont pas été une surprise compte tenu de la quantité de bavardages qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux dimanche soir alors que les fans se connectaient pour regarder les épisodes. Continuez à faire défiler pour voir ce que les téléspectateurs avaient à dire à propos de cette première époustouflante de la saison 4 de Yellowstone. Attention : spoilers à venir !

« Retenant mon souffle »

Je n’ai pas déçu. Les 18 premières minutes, je retenais mon souffle !! – gail amato (@gailamato) 8 novembre 2021

« Quelle première de la saison 4 ! Tellement bien… Je la regarde encore ! » a écrit un autre fan. « Je vous tire mon chapeau, M. Taylor. Meilleur épisode à ce jour ! »

‘Trés exité’

J’ai l’impression que tout le monde va mourir cette saison, mais je vous jure, vous pourriez mettre cette femme dans une déchiqueteuse à bois et elle sortirait de l’autre côté en demandant une cigarette. #YellowstoneTV pic.twitter.com/tRLBOz2dCC – Teddy Evans (@TheodoreEvans40) 8 novembre 2021

« Merci à vous les gars de nous donner 2 heures pour la première !! Un épisode n’aurait pas suffi ! » a commenté quelqu’un d’autre. « Tellement excité pour cette saison !! »

Deux pouces vers le haut

Donner à Yellowstone 👍👍 pour avoir montré les cicatrices que la douleur et la violence laissent. La photo du dos de #KellyReilly de Beth était triste mais assez belle en même temps. Pour moi, cela a ajouté aux personnages et à la diversité. Meilleure ligne #YellowstoneTV ce soir ? ‘Mean streak comme un putain de blaireau’ – LinnyMidwest (@Linny40330157) 8 novembre 2021

« Cela valait vraiment la peine d’attendre tous ces mois pour [Yellowstone] Saison 4! » a ajouté un autre téléspectateur. « Ces deux premiers épisodes étaient géniaux et je suis sûr que le suivant sera génial aussi! J’ai hâte d’être dimanche prochain ! »

« Pas déçu »

Saint. Merde. C’est ainsi qu’on ouvre un spectacle ! #YellowstoneTV pic.twitter.com/TIkcQWpEQw – Jackie Blue (@sourlemonds) 8 novembre 2021

« Cela fait longtemps que j’ai attendu qu’une nouvelle saison d’émission commence autant que je voulais que celle-ci commence. J’ai regardé tous les marathons de Yellowstone jusqu’au début de la saison. Je n’ai pas été déçu c’était vraiment bien ce soir », a tweeté quelqu’un d’autre.

‘Exaltant’

Réactions :

1. La scène du serpent à sonnettes !

2. Beth qui prépare des hamburgers avec du thon m’a tué ! ??

3. J’aime « Rip Junior » comme scénario.

4. Je n’arrive pas à croire que Bob Schwartz ait abandonné Beth.

5. Trop de questions laissées sans réponse. Taylor exige de nous de la patience.

6. Jaime est une merde sournoise. – NC2NorCal (@NC2NorCal) 8 novembre 2021

« C’était tellement exaltant ce soir. Bien joué !!!! » a écrit un fan. « John et RIP vont déchirer des a-es cette saison. Je ne voudrais pas être sur leur chemin quand ils viendront pour ceux qui sont venus pour les Duttons et leurs familles. »

