Ce que les frères Jokic voulaient faire pour Jimmy Butler de Heat (Photos)

Une scène chaotique s’est déroulée lundi soir lors d’un match entre les Denver Nuggets et le Miami Heat.

Avec un peu moins de trois minutes restantes dans l’affaire et Denver confortablement installé, les choses se sont envenimées. Tout a commencé avec le grand homme des Nuggets, Nikola Jokic, assurant un rebond et le faisant tomber au sol. L’exécutant de la chaleur Markieff Morris a tenté d’arrêter l’action en le salissant violemment, seulement pour mettre profondément en colère le MVP de l’année dernière.

Jokic a répondu en percutant Morris alors qu’il lui tournait le dos.

En conséquence, Morris a été laissé dans une pile froissée sur le sol.

La star de la chaleur, Jimmy Butler, était furieuse de ce qui s’était passé, criant et criant sur le banc de Denver et exigeant qu’ils viennent le combattre.

Jimmy Butler a des mots pour Jokic ( @WillManso) pic.twitter.com/aldbSWzvpl – Hoop Central (@TheHoopCentral) 9 novembre 2021

L’esprit de Butler continuerait après le match, lorsqu’il aurait réuni un groupe de joueurs de Heat pour affronter les Nuggets dans les vestiaires.

Sans aucun doute le meilleur photographe sportif du pays est @aaronontiveroz au @denverpost Cette photo du Heat essayant d’atteindre les Nuggets dans le couloir après le match est incroyable ! pic.twitter.com/XBAQPasypb – Brandt Tobler (@brandttobler) 9 novembre 2021

Ce que Butler n’a pas réalisé à l’époque, cependant, c’est qu’il s’est dangereusement rapproché d’un passage à tabac gracieuseté des frères de Jokic. Ils étaient au match et les fans ont compris à quel point ils étaient prêts à passer à l’action pendant la mêlée.

les frères jokic étaient prêts si jokic donnait à la croix le signe de la gorge, la merde pourrait devenir moche pic.twitter.com/8d7Qldm09W – Jeune Jésus noir (@ZekNNcashe) 9 novembre 2021

Clairement un signe que leur frère était en difficulté et qu’ils seraient passés à l’action.

Mardi matin, le frère jumeau de Markieff a apparemment menacé Nikola Jokic de ce qui s’était passé.

Les frères Jokic n’ont pas apprécié cela.

Je viens de recevoir un texto du frère de Jokic. Ceci est leur vrai compte répondant au tweet de Marcus Morris hier soir. https://t.co/ON4AH3JxwN – Mike Singer (@msinger) 9 novembre 2021

Pour ceux qui ne connaissent pas, voici les frères Jokic :

Ils sont nés et ont grandi dans un pays appauvri et ravagé par la guerre civile – et ce sont de vrais durs à cuire. Ils ne plaisantent pas, comme en témoigne cette petite anecdote :

Les frères Morris sont certainement des personnages intéressants et décemment coriaces selon les normes de la NBA d’aujourd’hui. Butler, également, est une tête brûlante qui comporte un certain niveau d’intimidation. Mais aucun d’entre eux ne veut de cette fumée serbe – et ils ont beaucoup de chance de ne pas avoir appris cette leçon à leurs dépens lundi soir.

