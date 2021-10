Ce que les futurs parieurs peuvent apprendre de la soirée d’ouverture de la NBA

La NBA est la rare ligue où il est courant d’avoir au moins une équipe en finale NBA qui était également là l’année précédente. Mais les deux dernières finales, plafonnant les saisons modifiées par la pandémie, ont contrecarré cette tendance.

Après avoir tout gagné en 2019, les Raptors ont été éliminés en demi-finale des éliminatoires de la bulle 2020. Et les Lakers, qui ont tout gagné cette année-là, ont été éliminés au premier tour la saison dernière, tout comme le finaliste Miami Heat.

C’est une pratique vaine de spéculer si les Bucks et les Phoenix Suns ont bénéficié d’un calendrier condensé qui a infligé des blessures à d’autres équipes, mais il est juste de se demander comment une intersaison raccourcie après une course au titre épuisante les affectera. Bien que les blessures aient peut-être empêché les Nets, les Lakers et les Warriors de concourir à un niveau maximum la saison dernière, elles ont permis à chaque équipe de prendre un bon départ en matière de repos et de récupération pendant que Milwaukee jouait encore tard en juillet.

Ajoutez à cela, la puce métaphorique sur l’épaule de Milwaukee peut être un peu plus petite après que Giannis Antetokounmpo et sa compagnie ont finalement gravi le sommet de la montagne. Il est juste de se demander avec combien de feu les Bucks commencent cette saison. Nous verrons bien cela.