Ce que les gens avec des anniversaires de Noël souhaitent que vous arrêtiez de faire

Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire (Photo: .)

« Joyeux Noël… Et, euh, joyeux anniversaire aussi ! »

Les anniversaires sont le seul moment de l’année où vous pouvez exploiter votre existence pour tout ce qu’elle vaut – une occasion d’emmener vos amis dans le bar que vous avez voulu essayer, de faire acheter votre repas préféré à vos parents ou de faire en sorte que les gens fassent la journée vous.

Mais s’il tombe ou est proche de Noël, cela se perd probablement dans les célébrations festives.

Cela peut être frustrant et il y a des choses que les gens qui ont un anniversaire de Noël souhaiteraient que vous fassiez ou ne feriez pas.

Prendre note.

Ne lésinez pas sur un seul cadeau

Voici un conseil utile pour commencer : lésiner sur un cadeau ne passera pas inaperçu.

Kate, une professeure de pâtisserie de 52 ans chez Dolce Lusso Cakes, dit qu’il est important d’avoir deux cadeaux séparés, ou un cadeau très spécial.

Elle dit: « J’ai toujours eu de la chance en tant que bébé de Noël parce que ma famille s’est assurée que j’avais des cadeaux et des cartes séparés (emballés de manière appropriée) pour l’anniversaire et Noël, donc je n’ai pas raté ça. »

Molly, 26 ans, est d’accord, admettant qu’en tant qu’enfant, lorsqu’elle ne recevait qu’un seul cadeau, elle se sentirait «légère par cela».

«C’était comme si j’étais juste une réflexion après coup. Cela n’aurait pas dû être grand, juste du chocolat enveloppé dans du papier d’anniversaire (plutôt que du papier de Noël) aurait suffi pour empêcher ce sentiment.

Ne recevez pas de carte duo-message

Sur cette note, n’obtenez pas une carte unique.

Molly, qui travaille dans son entreprise familiale de papeterie, a déclaré : « Ma plus grande bête noire quand il s’agit de mon anniversaire, ce sont les gens qui disent « Joyeux anniversaire » ou des cartes d’anniversaire qui disent « Le jour de votre anniversaire de décembre/Noël ».

« C’est un problème si important dans notre famille que je refuse de laisser ma mère vendre ces cartes dans ses magasins.

« Cela me frotte vraiment dans le mauvais sens car à aucun autre moment de l’année vous ne voyez ce type de carte ou les gens utilisent cette expression. »

Kate ajoute : » Un an, quelqu’un m’a envoyé une carte de Noël et a rapidement griffonné » Joyeux anniversaire » dessus » – elle n’a pas été impressionnée.

Faites-en un événement en milieu d’année

Kate souhaite, quand elle était plus jeune, avoir fait fêter son anniversaire à tout le monde plus tôt dans l’année.

« Si je pouvais changer une chose, ce serait d’avoir un anniversaire non officiel en mai pour pouvoir faire la fête avec mes amis et fêter mon anniversaire comme il se doit », nous dit-elle.

«Mais j’ai pris les choses en main et je célèbre maintenant pendant un mois entier.

Ainsi, à partir du 11 décembre, ce sera officiellement « joyeux anniversaire à moi » jusqu’à ce que l’arbre tombe le 6 janvier ! Cela rend ma famille folle mais j’adore ça.

Molly pense également qu’une célébration précoce est nécessaire. Elle dit: «Je me suis vraiment sentie exclue en grandissant, car souvent les gens étaient trop occupés pour célébrer en décembre et trop« fêtés »pour célébrer en janvier.

« Beaucoup de gens suggèrent que je fête mon anniversaire le jour de mon » demi-anniversaire « , qui serait le 25 juin, mais c’est l’anniversaire de ma grand-mère, donc ça ne marche pas pour moi non plus. »

Obtenez deux cadeaux et assurez-vous qu’une fois est emballée dans du papier ordinaire (Photo: .)

Essentiellement, prévoyez du temps pour la date qu’ils ont réservée.

Geoff, qui aura bientôt 68 ans et vit en Australie, a pour tradition de célébrer avec sa famille la veille de Noël.

« En tant qu’adultes, mes enfants et mon partenaire ont été formidables d’organiser un événement spécial pour moi – nous avons assez souvent un événement séparé la veille de Noël pour célébrer mon anniversaire », dit-il.

« Le grand avantage de cet arrangement est qu’il est fréquenté par la famille et les amis qui pourraient autrement être fiancés dans leur propre famille le jour de mon anniversaire. »

Diviser le jour de Noël

En grandissant, Geoff célébrerait le jour même en divisant Noël en deux moitiés – une pour son anniversaire et une pour Noël.

Il nous dit : « Heureusement, ma mère a été fantastique de faire de mon anniversaire à la fois un événement séparé de Noël et unique pour moi – j’ai eu de la chance que mon père et ma sœur, de manière très altruiste, aient compris que la première partie du jour de Noël était axée sur mon anniversaire.’

Molly a eu une expérience similaire, partageant: «Mes parents ont essayé de faire le 25 par jour pour moi aussi, alors quand je vivais à la maison, ils n’auraient pas de décorations de Noël dans la cuisine et la salle à manger, car c’était pour les anniversaires.

« Nous faisions toujours Noël le matin, puis après le dîner, je déballais mes cadeaux d’anniversaire et prenais mon gâteau. »

Changer la nourriture

Si vous pouvez avoir quelque chose dans le réfrigérateur qui n’est pas festif, ce sera apprécié.

Molly dit: « Cela a toujours été un point sensible que ce soit toujours le même repas pour mon anniversaire chaque année et que tout le monde soit trop rassasié pour manger un gâteau d’anniversaire jusqu’au lendemain. »

Chante joyeux anniversaire

Rendre les traditions sans rapport avec Noël peut aller très loin.

« Une chose que j’adore le jour de Noël, c’est que mes parents me réveillent en chantant Joyeux anniversaire », dit Molly.

«À ce jour, je refuse de sortir du lit à moins qu’on ne m’ait chanté.

« Je ne sais pas quand ni comment cette tradition a commencé, mais c’est ce que je préfère pour mon anniversaire et maintenant je ne vis plus à la maison, mon partenaire a pris le relais et chante pour moi le matin. »

Laissez-les profiter de leurs anniversaires

Kate dit que vous devriez permettre à la personne fêtée de se reposer de ses devoirs de Noël.

Elle dit: » Ne vous méprenez pas, j’ai de la chance d’avoir une famille qui fait l’effort, mais ce n’est jamais seulement votre journée. Tout le monde fête… Noël.

« Quand vous avez une famille nombreuse et élargie comme la mienne, vous passez la majeure partie de votre Noël au téléphone car tout le monde veut vous souhaiter un joyeux anniversaire.

« Et quand ils vivent partout dans le monde, vous regardez l’horloge et attendez que le prochain appel arrive en fonction de l’endroit où ils vivent. »

