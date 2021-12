Ce que les gens disent de la nouvelle série télé-réalité de Netflix, Selling Tampa

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, Netflix a augmenté sa production de séries de téléréalité – en ajoutant des titres comme Twentysomethings : Austin et School of Chocolate à sa bibliothèque. Il y a quelques jours à peine, le streamer a également publié Selling Tampa, un spin-off de la populaire série Selling Sunset qui présente de magnifiques femmes vendant des maisons à des prix incroyablement élevés. Plus tout le drame qui imprègne le bureau immobilier de ces dames de LA.

Dans Selling Tampa, cette même formule a été transportée à l’autre bout du pays. «Le long de la côte de Floride, Allure Realty se démarque parmi la foule», lit-on dans le résumé Netflix de la nouvelle série. « Détenue par la vétérinaire militaire Sharelle Rosado, cette société immobilière entièrement noire et entièrement féminine a pour objectif de dominer la Suncoast. »

Vendre Tampa Netflix

Les dames de l’entreprise, poursuit la description de Netflix, sont « aussi amusantes qu’elles sont farouchement ambitieuses ». Avec tous aspirant à dominer le monde scintillant et éclaboussant de l’immobilier de luxe au bord de l’eau. « Sharelle a de grands projets pour sa maison de courtage et ne laissera personne ou quoi que ce soit l’empêcher de faire de ses rêves une réalité. »

Jolies femmes, maisons magnifiques, clients haut de gamme – ce spin-off, en effet, a tout de la pornographie riche qui a rendu la série originale si populaire. Les téléspectateurs, cependant, continuent de remarquer une caractéristique récurrente qui semble dominer la nouvelle série.

À savoir, peu de maisons sont réellement vendues. Presque comme si cette émission était plus sur l’acte et le drame autour de la vente de maisons. Pas nécessairement les ventes elles-mêmes.

« En fait, ils vont vendre des maisons ?! » s’est demandé un utilisateur de Twitter. Idem avec un autre, qui a écrit : « 3 épisodes dans… et je n’ai pas encore vu une personne vendre une maison. » Et enfin, juste pour citer un autre commentaire Twitter dans ce sens :

« Laissez-moi vous dire… j’ai adoré #SellingTampa. La colonie était mon préféré. Maintenant, ai-je vu quelqu’un VENDRE une maison ? Non. Mais m’ont-ils donné le drame et l’éblouissement dont j’avais besoin ? Oui! »

Allure Immobilière

Sharelle Rosado a fondé Allure Realty pour inspirer et employer d’autres entrepreneurs noirs – c’est pourquoi elle exige autant des femmes qui travaillent pour elle. Vendre Tampa est maintenant sur Netflix pic.twitter.com/71XijaPdiu – Netflix (@netflix) 15 décembre 2021

Rosado se décrit dans le tout premier épisode de la série comme une propriétaire d’entreprise qui « fait arriver les choses ». Les agents qui la rejoignent incluent Alexis Williams, Anne-Sophie Petit, Colony Reeves, Juawana Williams, Karla Giorgio, Rena Frazier et Tennille Moore. Quelques anciennes stars de la NFL obtiennent également du temps d’écran ici, y compris le fiancé de Rosado, Chad « Ochocinco » Johnson. Ainsi que l’ancien porteur de ballon de la NFL Michael Gillislee.

Si vous êtes un fan du tarif de réalité de Netflix, il s’agit certainement d’une nouvelle série à mettre sur votre liste à découvrir. « Vendre Tampa a ses problèmes », lit-on dans une critique de l’émission de Decider. « Et nous espérons que cela deviendra plus intéressant. Mais le simple fait qu’une agence comme Allure existe nous suffit pour recommander l’émission.