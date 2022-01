Ce que les investisseurs d’AMC Entertainment disent des tendances des actions d’AMC aujourd’hui

Divertissement AMC (NYSE :AMC) les actions sont en mouvement vendredi alors que les actions se remettent d’une récente baisse qui a commencé plus tôt cette semaine.

La chute de l’action AMC tout au long de la semaine est en partie due au fait que la Réserve fédérale a révélé des plans pour lutter contre l’inflation. Cela inclut l’augmentation des taux d’intérêt. Cela a affecté plusieurs actions, dont AMC et d’autres sur le marché des mèmes.

Avec l’action AMC en voie de guérison aujourd’hui, passons à Reddit pour voir ce que les commerçants ont à dire à ce sujet.

« Les gens ont un problème avec les pompes stupides qui essaient de décharger leurs sacs sur des stocks déjà épuisés. Continuez à rêver pompe. AMC terminé. Soyez enthousiasmé par une autre fausse percée sans réaliser aucun gain. » — proggers_only_spam « Acheter le meme trifecta AMC SPCE et GME, canaliser l’esprit de janvier 2021 » – iamtheonewhoknockseh « AMC ne dépassera pas les 30 ans à moins de faire quelque chose de monumental. » — très rare_v3 « Si vous suivez ce que fait AMC, il tombe à 20, puis passe à 30. C’est un schéma répétitif prévisible dans lequel on peut gagner pas mal d’argent s’il est bien joué. Je ne crois pas qu’aucun de ces stocks de mèmes ne deviendra jamais parabolique, mais je vais vraiment gagner de l’argent avec eux alors qu’ils montent et reculent… » – bucsfan26 « Je pense qu’AMC est en fait un bon jeu pour gagner rapidement de l’argent aujourd’hui… il saute généralement juste derrière GME. » — Vide-Lingonberry932

L’action AMC connaît des échanges décents parallèlement à tout ce bavardage. Cela a quelque 18 millions d’actions qui changent de mains au moment de la rédaction de cet article. Ce n’est pas une mauvaise façon de commencer la matinée, mais c’est toujours en dessous de son volume de négociation moyen quotidien d’environ 42,6 millions d’actions.

L’action AMC est en hausse de 2,7% vendredi matin.

