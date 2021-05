Ce que les jeunes parents devraient savoir sur la diarrhée

Ces derniers temps, on assiste également à la prolifération de marques qui peuvent sembler suffisamment proches des SRO, mais la composition du produit est différente.

Par le Dr Neelam Mohan,

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la diarrhée est la principale cause de morbidité et de mortalité infantiles dans le monde. Il s’agit de la deuxième cause de décès la plus courante chez les enfants de moins de cinq ans, représentant environ 525 000 décès dans le groupe d’âge. La diarrhée est également l’une des principales causes de malnutrition chez les enfants. En 2019, près de 75000 décès d’enfants de moins de 5 ans en Inde étaient dus à des maladies diarrhéiques. La tragédie ici est que ces décès peuvent être évités grâce à un traitement approprié. La principale cause de diarrhée est l’eau contaminée et le manque d’hygiène. Dans le cas de la mortalité infantile, le problème est aggravé par le manque de traitement, en particulier dans la gestion de la déshydratation. Des mesures simples, telles que la prise de solution de réhydratation orale (SRO), peuvent aider à résoudre le problème.

Diarrhée et déshydratation

Le plus grand risque de diarrhée est la déshydratation. Un patient souffrant de diarrhée est plus sensible à la déshydratation en raison de la perte d’eau et d’électrolytes (potassium, sodium, chlorure et bicarbonate) par les selles aqueuses, les vomissements, la sueur et l’urine. L’enfant devient agité et irritable. Alors qu’il aura soif au départ, avec une déshydratation sévère, l’enfant sera incapable de boire correctement et deviendra léthargique.

Pour éviter la déshydratation, l’OMS recommande la réhydratation avec une solution de réhydratation orale (SRO). Il s’agit d’une fine poudre blanche, généralement disponible en sachets de 21 g ou 4,2 g qui doivent être mélangés respectivement dans un litre ou 200 ml d’eau. La solution est à boire lentement par les patients pour compenser la perte de minéraux essentiels. Il est important de bien préparer les SRO. Une préparation et une utilisation imprécises de SRO entraîneront un déséquilibre électrolytique.

L’importance d’utiliser le bon SRO

Composé d’une formule à base de glucose et de sel, l’ORS est préféré pour sa composition équilibrée en sodium, potassium, sucre et citrate trisodique. Le sucre aide les intestins à absorber le sodium, qui à son tour favorise l’absorption d’eau dans les cellules intestinales. Le potassium est destiné à compenser sa perte, tandis que le citrate aide à réduire l’acidose, un problème courant dans la diarrhée. La composition de l’ORS est donc une condition essentielle de son efficacité. La falsification de cette solution peut provoquer des effets indésirables tels que des vomissements, une augmentation de la production de selles avec un déséquilibre électrolytique. Par conséquent, il est essentiel que les parents vérifient toujours si la solution est recommandée par l’OMS. Quelle que soit la marque, ces informations seront généralement affichées sur l’emballage. L’osmolarité des SRO recommandée par l’OMS est de 215-268 mosm / L, et le SRO à faible osmolarité recommandé par le gouvernement indien a une osmolarité de 245 mosm / L et est composée de sodium (75 meq / L), de potassium (20meq / L) ), du chlorure (65 meq / L), du citrate (10 mew / L) et du glucose (75 mew / L).

Ces derniers temps, on assiste également à la prolifération de marques qui peuvent sembler suffisamment proches des SRO, mais la composition du produit est différente. Par exemple, des produits comme ORSL, QRS peuvent sembler synonymes de SRO, mais contiennent une forte concentration de sucre. Des quantités élevées de glucose peuvent être délétères car elles peuvent aggraver la diarrhée et donc la déshydratation. Les ingrédients tels que le magnésium, la taurine, la vitamine C et le calcium ne sont pas nécessaires dans les SRO pour la diarrhée, tandis que le citrate trisodique dihydraté ou le citrate de sodium est essentiel dans une SRO pour réduire l’acidose, un problème courant dans la diarrhée.

Insistance insuffisante sur l’alimentation

La diarrhée est l’une des principales causes de malnutrition infantile. Des recherches ont montré que la malnutrition peut être à la fois cause et effet de la diarrhée. La malnutrition abaisse également l’immunité du corps, le rendant vulnérable à d’autres infections. Malheureusement, la plupart des parents ne parviennent pas à reconnaître la gravité du problème et à assurer une alimentation appropriée à leurs enfants. La diarrhée peut entraîner la perte de potassium, élément essentiel de notre corps. Pour compenser, les enfants doivent recevoir des aliments riches en potassium, comme des pommes de terre, des bananes mûres, du poisson et de la viande. Évitez les aliments riches et gras. Assurez-vous que les aliments sont correctement cuits.

Un autre minéral qui doit être administré par voie orale à un patient souffrant de diarrhée est le zinc. Il doit être fourni sous forme de suppléments. L’OMS recommande 10 mg par jour pour les enfants de moins de six mois et 20 mg par jour pour ceux qui ont plus de six mois pendant 10 à 14 jours. Lorsqu’ils sont utilisés parallèlement à une thérapie de réhydratation, les probiotiques semblent être sûrs et ont un effet bénéfique en raccourcissant la durée et en réduisant la fréquence des selles dans la diarrhée aqueuse aiguë, en particulier d’origine virale.

Mauvaise gestion du traitement

L’utilisation irrationnelle d’antimicrobiens et d’autres médicaments peut causer plus de mal que de bien. L’utilisation généralisée de médicaments qui n’ont pas d’avantages cliniques prouvés peut causer des dommages importants. En remplaçant les traitements efficaces comme les SRO et le zinc, cela peut retarder le traitement. L’utilisation répétée de médicaments antimicrobiens peut également entraîner une résistance aux antibiotiques, une préoccupation majeure lorsqu’il s’agit de médicaments pédiatriques. Plus important encore, cela est souvent totalement inutile car la diarrhée peut généralement être traitée avec une alimentation prudente et des médicaments plus doux. Les médicaments antimicrobiens ont des indications très limitées et ne doivent être pris que sur avis médical.

Mieux vaut prévenir que guérir

Enfin, il ne faut jamais oublier que mieux vaut prévenir que guérir. La diarrhée est généralement due à la consommation d’eau ou d’aliments contaminés et à des conditions insalubres. Il est important d’assurer la salubrité des aliments grâce à une manipulation et une préparation appropriées des aliments à la maison. Il est également essentiel de suivre des pratiques d’hygiène, telles que le lavage des mains. Les parents et les gardiens de jeunes enfants doivent toujours s’assurer que la nourriture de l’enfant est manipulée avec soin, que les ustensiles sont correctement lavés et que leur environnement est maintenu propre. Les enfants ont également tendance à mettre leurs doigts sur leur visage ou leur bouche. Par conséquent, prenez l’habitude de vous laver les mains en insistant pour qu’ils se lavent les mains dès qu’ils rentrent de l’extérieur, avant les repas ou après toute activité qui les laisse sales.

(L’auteur est directeur – Département de gastroentérologie pédiatrique, d’hépatologie et de transplantation hépatique à Medanta The Medicity, Gurugram. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer tout traitement ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne le sont pas. reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

