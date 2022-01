Ce que les juges de la Cour suprême ont dit à propos du mandat OSHA Vax-or-Test

Les arguments oraux sur les réglementations fédérales COVID-19 pour les employeurs se sont transformés en une bataille entre la prudence COVID et la limitation de l’autorité des agences administratives fédérales. La Cour suprême des États-Unis a entendu les plaidoiries orales vendredi matin dans National Federation of Independent Business v. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration – la demande de l’Ohio de suspendre d’urgence le mandat de vaccination ou de test de l’administration Biden pour les principaux employeurs.

L’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) a publié une règle le 5 novembre, qui oblige les employeurs de plus de 100 employés à exiger soit une vaccination complète, soit des tests COVID-19 hebdomadaires, ainsi qu’un masquage pour les employés non vaccinés. La règle devrait entrer en vigueur le 8 janvier et exigerait que les tests pour les employés non vaccinés commencent le 9 février.

Après plusieurs contestations judiciaires devant les tribunaux depuis le lancement de la politique, la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a prononcé une suspension temporaire. La Cour d’appel des États-Unis pour le sixième circuit a toutefois rétabli le mandat en janvier et les affaires ont été consolidées pour que les juges entendent les contestations en urgence.

Les juges ont entendu vendredi des arguments accélérés quant à savoir si le mandat devrait rester en place pendant que le procès sous-jacent fait son chemin jusqu’à un appel.

Justice Elena Kagan avocat immédiatement pressé Scott Keller, qui a plaidé au nom de la Fédération nationale des entreprises indépendantes, pour répondre aux exigences en matière de vaccins en tant qu’outil important pour lutter contre la pandémie. Kagan a demandé :

Pourquoi n’est-ce pas [OSHA’s rule] nécessaire pour réduire un risque grave ? Il s’agit d’une pandémie au cours de laquelle près d’un million de personnes sont décédées. C’est de loin le plus grand danger pour la santé publique auquel ce pays a été confronté au cours du siècle dernier. De plus en plus de personnes meurent chaque jour. De plus en plus de personnes tombent malades chaque jour.

Kagan a déclaré que la politique de l’OSHA « est plus destinée à arrêter tout cela » et qu' »il n’y a rien d’autre qui remplira mieux cette fonction que d’inciter fortement les gens à se vacciner ».

Keller a répondu que les exigences de l’OSHA étaient tout simplement trop larges et constituaient une utilisation extraordinaire et excessive du pouvoir de l’agence. De l’avis de Kagan, cependant, « c’est une utilisation extraordinaire de l’alimentation d’urgence se produisant dans des circonstances extraordinaires ».

Juge en chef John Roberts a déplacé la discussion vers l’argument de Keller selon lequel l’OSHA n’a tout simplement pas compétence pour un mandat de vaccin.

« Ce n’est pas un problème sur le lieu de travail, c’est un problème mondial », a paraphrasé Roberts avant de demander : « Mais à quel point quelque chose doit-il être axé sur le lieu de travail avant de dire que l’OSHA peut le réglementer ? »

Roberts a évoqué l’exemple d’une chaîne de montage dans laquelle les travailleurs sont assis les uns à côté des autres toute la journée.

Keller, revenant à son argument selon lequel l’exigence de l’OSHA décimerait la main-d’œuvre, a proposé qu’Amtrak et le service postal américain aient annoncé que de nombreux employés démissionneraient en réponse à la règle. Roberts a répondu sèchement : « Eh bien, ce n’est pas parce que la poste ne peut pas le faire efficacement que l’industrie privée ne le peut pas. »

Justice Stéphane Breyer a amené la conversation aux ravages causés par COVID-19, défiant Keller sur sa demande de séjour d’urgence alors qu’il y a dix fois plus de cas aujourd’hui qu’au moment où l’OSHA a initialement mis la règle en vigueur.

Notant qu’un sursis nécessite un équilibre entre les préjudices et l’intérêt public, Breyer a commenté avec incrédulité : « Est-ce ce que vous faites maintenant – dire qu’il est dans l’intérêt public dans cette situation d’arrêter cette règle de vaccination avec près d’un million de personnes… laissez-moi n’exagère pas… près de trois quarts de million de nouveaux cas chaque jour ?

« Pour moi, je trouverais cela incroyable », a ajouté Breyer.

Justice Sonia Sotomayor a également posé des questions à Keller portant sur les dommages pratiques causés par COVID-19. « Attraper COVID est ce qui empêche les gens de travailler », a fait remarquer Sotomayor en réponse aux inquiétudes de Keller concernant les pénuries de main-d’œuvre.

Sotomayor a également déclaré qu’en fait, il n’y a aucune exigence de vaccination dans la règle de l’OSHA. Au contraire, il existe un mandat de test et de masque pour ceux qui refusent de se faire vacciner. Les exigences en matière de masques liées à COVID-19 ne sont, selon Sotomayor, pas différentes des mandats de masques de l’OSHA pour éviter d’être touchés par des étincelles volantes dans certains lieux de travail.

Sotomayor s’est même demandé : « Pourquoi un être humain n’est-il pas comme une machine s’il crache des virus transmis par le sang ? »

Kagan a ensuite proposé une justification pour que les juges restent complètement en dehors de ce conflit : l’OSHA est une agence pleine d’experts en sécurité au travail, et en tant qu’agence fédérale, elle est politiquement responsable de ses choix. En revanche, les tribunaux ne sont ni l’un ni l’autre. Le mandat de l’OSHA soulève nécessairement la santé publique et les compromis économiques, a fait valoir Kagan.

« Pourquoi diable les tribunaux trancheraient-ils cette question ? » demanda Kagan.

Solliciteur général de l’Ohio Fleurs de Benjamin a également plaidé contre le règlement de l’OSHA, participant à l’audience à distance en raison de son propre diagnostic de COVID-19. Flowers, qualifiant la réglementation de l’OSHA de « mandat de vaccination », a soutenu que la « règle générale » qui s’applique également à tous les employeurs va au-delà de l’autorité de l’OSHA.

Répondant à l’argument de Flowers, le juge Kagan a demandé sans ambages : « Connaissez-vous des lieux de travail qui ne se sont pas fondamentalement transformés au cours des deux dernières années ?

L’aile conservatrice du tribunal a largement limité ses arguments à des questions sur le pouvoir légal de l’OSHA d’imposer une règle axée sur les vaccins et sur le pouvoir du pouvoir judiciaire de suspendre cette règle.

Juges Brett Kavanaugh et Neil Gorsuch chacun a posé plusieurs questions sur la « doctrine des questions majeures » — un principe juridique selon lequel les tribunaux s’écarteront de leur politique habituelle de non-intervention lorsque l’interprétation des règlements administratifs pose des questions d’une grande importance économique et politique. Plusieurs experts juridiques et commentateurs ont immédiatement crié au scandale à cette ligne de questionnement comme une attaque prévisible contre l’autorité de l’agence administrative.

Justice Samuel Alito a abordé l’audience avec un scepticisme attendu envers les agences administratives fédérales. Affirmant que l’argument de Keller « semble être juste », Alito a remis en question le droit de l’agence d’établir une règle lorsque les employés vaccinés pourraient ne pas être exposés à un risque sérieux.

Solliciteur général Élisabeth Prélogar plaidé au nom de l’administration Biden. Alito a demandé à Prelogar le calendrier de la règle de l’OSHA et si SCOTUS pourrait demander un bref sursis administratif pendant que les juges examinent les arguments. Prelogar a répondu que la Cour aurait sûrement le droit d’émettre une telle suspension, mais que c’est la position de l’administration que chaque jour la règle est retardée menace la santé de milliers d’Américains.

Justice Amy Coney Barrett a également fait preuve de scepticisme envers l’autorité administrative, interrogeant Prelogar sur la capacité de l’OSHA à contourner la période habituelle de notification et de commentaire lors de l’adoption d’une règle d’urgence, telle que la règle de vaccination.

Le juge Alito était le seul juge à soulever la question de savoir si les vaccins pouvaient présenter leurs propres risques pour les individus. Prelogar a répondu qu’il n’y a aucune raison de croire que ces vaccins approuvés par la FDA sont dangereux ou inefficaces. Un Alito frustré a répété : « Je ne fais pas cette remarque, je ne fais pas cette remarque, je ne fais pas cette remarque », avant de demander si l’OSHA a déjà imposé une réglementation de sécurité qui elle-même posait un risque distinct.

Le juge Kagan a rétorqué que « les régulateurs font tout le temps des compromis risque-risque ». Sotomayor a rejoint la mêlée, expliquant une fois de plus qu’« il n’y a pas de mandat de vaccin ici », car les employés non vaccinés peuvent choisir de se faire tester régulièrement pour COVID-19. À cela, Alito a posé des questions sur les longues files d’attente pour les tests.

Les juges se sont regroupés en camps clairs lors des arguments de vendredi. L’aile libérale de la Cour s’est ouvertement concentrée sur les statistiques COVID-19 en constante aggravation et sur la valeur offerte par les vaccins pour atténuer les risques pour la santé publique. En revanche, les conservateurs de la Cour ont abordé la question avec une analyse indépendante des limites du pouvoir administratif fédéral. Des observateurs de la cour tels que Slate’s Marc Joseph Stern Attendez-vous à ce que même avec un vote pour soutenir le règlement de l’OSHA du juge en chef, le mandat tombera « probablement » entre les mains de la majorité conservatrice.

D’autres ont exprimé ce point de vue dès septembre 2021.

