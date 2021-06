Suivre la course des Kardashian à la télévision est terminé et, fidèle à la série, la famille est sortie en beauté. Le clan Kardashian / Jenner a accepté une réunion révélatrice où rien n’était prétendument sur la table, et après la diffusion complète de l’émission spéciale, il est difficile de ne pas le croire. Les sœurs ont répondu à certaines des plus grandes questions concernant leur vie que la série n’a jamais abordées, et les tabloïds n’ont fait que spéculer.