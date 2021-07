Ce que les Lakers peuvent offrir des blazers à Damian Lillard

in

Les Lakers de Los Angeles ont clairement indiqué que l’éviction précoce des séries éliminatoires de la saison dernière était ponctuelle. Les blessures et la mauvaise chimie de l’équipe ont conduit à leur effondrement au premier tour contre les Phoenix Suns, et le front office travaille avec diligence pour assurer de meilleurs résultats en 2021-2022.

Un geste que les Lakers pourraient faire pour changer radicalement la trajectoire actuelle de l’équipe consiste à acquérir Damian Lillard des Portland Trail Blazers.

Lillard, dans le passé, a exprimé son intérêt à jouer pour les Lakers – ce serait donc gagnant-gagnant pour toutes les parties.

Que pourrait offrir LA pour atteindre Lillard ?

Eric Pincus de Bleacher Report a répondu à cette même question cette semaine.

“Les Lakers de Los Angeles n’ont que le choix n ° 22, mais si les valeurs d’Olshey protègent fortement Talen Horton-Tucker, il peut être accessible pour Lillard via la signature et le commerce, avec Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell ( s’il s’engage) », écrit-il. “Portland pourrait chercher à rediriger les anciens combattants vers d’autres destinations pour une compensation supplémentaire.”

Bien sûr, les Lakers ne peuvent ajouter Lillard que si le front office ne passe pas aux autres accords auxquels il a été lié ces derniers jours.

LA aurait des conversations très sérieuses pour acquérir Russell Westbrook des Wizards de Washington, et des pourparlers décemment réels sur l’ajout de DeMar DeRozan dans une signature et un échange avec les Spurs de San Antonio. L’un ou l’autre mouvement tuerait la perspective d’un échange pour Lillard.

Qu’est-ce que les Lakers seront finalement capables de réaliser ? Le temps nous le dira.

