Ce que les larmes de Kyle Rittenhouse accomplissent

Ce que Kyle Rittenhouse a affiché cette semaine dans une salle d’audience de Kenosha, dans le Wisconsin, alors qu’il témoignait dans son procès pour homicide, c’est ce que les gens aiment appeler un « cri moche ».

Accusé du meurtre de deux hommes et des blessures d’un autre au milieu des jours de manifestations pour la justice raciale l’été dernier, l’accusé a commencé à vaciller à la barre alors qu’il décrivait cette nuit fatidique d’août dernier, lorsque le jeune homme de 17 ans était armé d’un fusil, patrouillant dans les rues d’une ville qui n’était pas la sienne. Les yeux de Rittenhouse se fermèrent presque complètement, à l’exception d’un coup d’œil occasionnel à sa gauche en direction du jury. Puis vinrent les sanglots, qui empêchèrent le reste de sa réponse à l’interrogation de son avocat sur ce soir-là de s’échapper de ses lèvres tremblantes.

Les pleurnicheries de Rittenhouse étaient le gros titre de la journée après que l’accusé a offert son témoignage très attendu dans l’affaire mercredi, rappelant la nuit où il a abattu Joseph Rosenbaum et Anthony Huber et a « vaporisé » 90 pour cent du biceps du médecin Gaige Grosskreutz, selon Témoignage de Grosskreutz. Rittenhouse ne pleurait pas de regret ; il revendiquait la légitime défense et racontait comment il sentait que sa vie était en danger.

Le procès et la procédure préalable au procès avaient déjà déclenché un tollé national après que le juge Bruce Schroeder a décidé le mois dernier que les procureurs ne pouvaient pas qualifier Rosenbaum, Huber et Grosskreutz de « victimes » et que les avocats de la défense pouvaient les appeler « pillards » ou « incendiaires ». Maintenant, avec ses larmes, Rittenhouse s’est présenté comme la seule victime dans son propre procès pour homicide.

Quand il ne pleurait pas, Rittenhouse a expliqué pourquoi il avait parcouru les 20 miles environ de l’Illinois, transportant son fusil de style AR-15 à travers les frontières de l’État. Plus tôt dans la journée, il aurait présenté ses « condoléances » à un propriétaire d’entreprise pour les voitures qui ont été incendiées la nuit précédente, et lui et un ami ont accepté d’aider à fournir une protection armée à l’entreprise cette nuit-là. Le défendeur a également déclaré qu’il avait donné un gilet pare-balles en sa possession – délivré par le programme Explorer du service de police de Grayslake, Illinois pour les jeunes intéressés par les carrières dans l’application de la loi – à un ami, disant qu’il pensait qu’il n’en aurait pas besoin parce qu’il rappelé dans la salle d’audience, « Je vais aider les gens.

L’adolescent de l’Illinois fait face à deux chefs d’homicide au premier degré et un de tentative d’homicide, ainsi que trois autres chefs d’accusation dans la fusillade du 25 août 2020, quelques nuits seulement après qu’un policier local a tiré sept fois dans le dos sur l’automobiliste noir Jacob Blake devant trois de ses enfants. Les meurtres des manifestants ont provoqué une onde de choc nationale l’été dernier, mettant en évidence la poudrière d’émotion entourant les arrestations, les affrontements et les échanges tendus alors que des dizaines de millions d’Américains sont descendus dans la rue pour protester contre l’injustice raciale.

Le débat de cette semaine s’est concentré sur la question de savoir si le spectacle de l’accusé était authentique. Que les pleurs soient réels ou non, c’était une performance et il y avait un public. Comme beaucoup d’hommes blancs accusés de crimes violents et d’inconduites avant lui, Rittenhouse a interpellé avec ses larmes non seulement les 12 concitoyens qui décideront de son sort, mais aussi certains membres blancs du public américain qui trop souvent voient une telle émotion et imaginent seulement les visages de leurs fils – pas ceux nés de mères qui ressemblent au mien.

Il existe des preuves que Rittenhouse s’est clairement aligné avec la foule « les vies bleues comptent », il vaut donc la peine de considérer ses sanglots dans le contexte de la vision toxique et limitée de la virilité qui reste si populaire en Amérique, en particulier parmi la droite politique moderne. Certains ont comparé Rittenhouse à la réaction du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh lorsqu’il a été interrogé lors de ses audiences de confirmation sur les allégations crédibles d’agression sexuelle de Christine Blasey Ford. L’affichage de mercredi de Rittenhouse présentait certaines similitudes avec la colère moralisatrice de Kavanaugh, qu’il parsemait souvent de fissures dans sa voix. Comme je l’écrivais à l’époque, le futur juge de la Cour suprême a profité de la marge de manœuvre que lui offrent son sexe et ses privilèges, et Rittenhouse a fait de même.

C’est un privilège particulier d’être considéré comme un « garçon » une fois devenu adulte – et lorsque vous avez pris des décisions comme celle de Rittenhouse. Dans le cas de Rittenhouse, il a été généreusement décrit par le New York Times comme quelqu’un « qui idolâtre les forces de l’ordre depuis qu’il est jeune » et s’est rendu à Kenosha « avec au moins une mission : jouer le rôle de policier et de médecin ». L’accusation a noté mercredi un certain nombre de ses mensonges, y compris de fausses déclarations à la presse selon lesquelles il était un EMT. Une partie de l’inconfort lorsque nous l’avons vu émouvoir, sans parler du soupçon, peut-être que nous ne sommes généralement pas habitués à voir des garçons et des hommes manifester leurs émotions de manière aussi publique. La vulnérabilité et les conceptions communes de la virilité, en particulier chez les conservateurs, n’ont pas toujours été des compagnons de lit.

Cependant, l’émotion de Rittenhouse à la barre devrait être un acte d’accusation de son comportement, pas une excuse pour cela. Selon la loi, il était trop jeune pour avoir l’arme qu’il possédait et qu’il utilisait pour tuer. Il a déclaré au tribunal que la raison pour laquelle il avait choisi le fusil de style AR-15, par opposition à une arme de poing, était qu’il pensait que « ça avait l’air cool ».

Les experts juridiques avec qui j’ai parlé ont jugé le témoignage de Rittenhouse positif pour lui, car la défense doit jouer sur les deux tableaux : tout en admettant les faits de la fusillade, ils doivent montrer que Rittenhouse était le bon gars ce soir-là, et qu’il craignait pour sa vie. Si Rittenhouse a provoqué le conflit et tiré avec ses actions, il n’a aucune prétention crédible à l’autodéfense. Mais s’il peut convaincre le jury que, comme il l’a dit au tribunal, c’était lui ou eux, peut-être a-t-il créé un doute raisonnable suffisant. Le temps nous le dira.

La jurisprudence américaine a de plus gros problèmes que Kyle Rittenhouse. Ce procès, cependant, fait la lumière sur quelques-uns. Notre système juridique a tendance à traiter les jeunes hommes blancs comme lui comme des histoires sanglantes plutôt que des récits d’avertissement, surtout s’ils présentent quelque chose qui se rapproche de la peur ou du remords. Le ressentiment et l’accusation de mélodramatique sont dus en partie à la présomption raisonnable qu’un autre jeune de 17 ans qui n’est pas blanc, commettant le même acte, ne recevrait pas la même sympathie. Ils ne pourraient pas être pris dans de fausses déclarations – comme l’affirmation de Rittenhouse la nuit du meurtre selon laquelle Rosenbaum était armé lorsqu’il aurait menacé Rittenhouse avant la fusillade (Rosenbaum ne l’était pas) – et s’attendre à ce que les larmes puissent obtenir leur acquittement.

Les victimes de Rittenhouse étaient toutes des hommes blancs, ce qui en fait une exception dans la jurisprudence américaine. En règle générale, un tel préjugé est réservé aux personnes de couleur et est remis par les forces de l’ordre. Si les personnes de couleur survivent même à des rencontres avec les forces de l’ordre et vivent pour voir l’intérieur d’une salle d’audience pour avoir la chance d’être injustement condamnées ou condamnées de manière disproportionnée, cela ressemble à un petit miracle.

La milice autoproclamée patrouillant dans la ville cette nuit-là était, selon plusieurs témoignages, presque tous des hommes blancs, un autre exemple des protections inégalement appliquées du deuxième amendement. Ce n’est pas qu’ils n’en avaient pas le droit, même si Rittenhouse était techniquement trop jeune (parmi les chefs d’accusation auxquels il fait face figure la possession d’une arme dangereuse avant l’âge de 18 ans).

Est-il raisonnable de penser qu’une personne noire équipée d’une arme de guerre lors d’une manifestation pour les droits civiques à Kenosha n’aurait pas été arrêtée ou potentiellement blessée par la police qui envahissait les rues ? Si cette personne tirait sur quelqu’un, serait-elle en mesure d’utiliser la défense que tant de policiers utilisent pour tuer des Noirs et des bruns – qu’ils craignaient pour leur vie ? Les larmes sur le stand n’ont pas fonctionné pour les cinq exonérés de New York en 1989. Fonctionneraient-elles pour quiconque nous ressemblait ?

Cela en dit long sur la réaction négative à l’affichage de Rittenhouse sur le stand mercredi. Ce n’est pas simplement qu’un tueur a pleuré sur sa propre peur, plutôt que sur les vies qu’il a prises. Il représentait l’exercice du droit, la perception durable de la jeunesse d’hommes et de garçons blancs qui commettent des actes illégaux.

Le favoritisme racial demeure l’un des nombreux cancers qui affligent notre jurisprudence. À la fin de l’été 2020, il y avait moins d’enfants incarcérés aux États-Unis qu’à n’importe quel moment depuis les années 1980 – mais une enquête, publiée en mars par la Fondation Annie E. Casey, a révélé que même pendant une pandémie, la disparité raciale la détention des jeunes s’est encore élargie, avec des enfants blancs dans 30 États libérés à un taux de 17 pour cent supérieur à celui des jeunes noirs.

« Les mauvais traitements infligés aux enfants noirs par l’Amérique sont chroniques et occasionnels », a écrit Kim Taylor-Thompson, professeur de droit à NYU, en mai. « Le stéréotype ‘La personne noire en tant que criminel’, qui assimile la dangerosité à la couleur de la peau, a fait preuve d’une résistance remarquable au fil du temps. Il persiste même à la lumière de données contradictoires.

Kyle Rittenhouse ne peut pas renverser ce stéréotype tout seul, même s’il est condamné. Ce n’est pas mal si Rittenhouse bénéficie d’un procès équitable. Tout le monde devrait. C’est le but. Cependant, c’est l’exploitation de la marge de manœuvre trop souvent laissée aux jeunes accusés blancs qui rend les gens rancuniers, et à juste titre.

La manière dont Rittenhouse a obtenu grâce est étonnante, mais pas nécessairement mauvaise. Mais Jacob Blake est aujourd’hui paralysé, en partie parce qu’il n’a pas reçu le bénéfice du doute d’un officier de police que Rittenhouse a reçu d’une légion de partisans (avec même un juge semblant faire pencher la balance en sa faveur). Si toutes les vies comptaient vraiment, ce ne serait pas le cas.